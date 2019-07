Sẵn sàng ứng phó các diễn biến mới trong phòng chống cháy rừng

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh như vậy nhân chuyến công tác và thị sát kiểm tra công tác chữa cháy rừng tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), chiều 30/6.



Trong 3 ngày qua, Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra cháy rừng trên 200 ha của 4 huyện là Hương Sơn, Nghi Xuân, Hồng Lĩnh và Cẩm Xuyên. Đặc biệt, tại huyện Nghi Xuân, ngọn lửa cháy lan rộng, tái phát nhiều lần. Tính đến nay, có khoảng 60 ha rừng thông thuộc rừng phòng hộ bị thiêu cháy.



Tại hiện trường thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân), Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh cho biết toàn tỉnh đã huy động tổng lực lượng lên đến 15.000 lượt người bao gồm: kiểm lâm, chủ rừng, công an, bộ đội, dân quân tự vệ và người dân. Đồng thời, tỉnh huy động 50 lượt xe cứu hỏa và hàng ngàn lượt máy thổi gió cứu hỏa. Đáng chú ý, lực lượng phòng cháy chữa cháy Nghệ An cũng đưa phương tiện và cán bộ, chiến sĩ sang hỗ trợ giập lửa tại Hà Tĩnh.

Các lực lượng đã thực hiện các phương án tác chiến, cắt rừng, làm đường băng cản lửa nhằm hạn chế thấp nhất những hậu quả do cháy rừng gây ra.

Tuy nhiên, trong điều kiện gió Tây Nam thổi mạnh, ngọn lửa vừa được khống chế lại tiếp tục bùng phát và uy hiếp đến nhà dân. Hiện nay, tỉnh và chính quyền các cấp đã có phương án để di dời các hộ dân ở sát chân núi nếu diễn biến phức tạp xảy ra.

Sau chuyến công tác, tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp Quốc hội, chiều 30/6, Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cũng đã thị sát, kiểm tra công tác chữa cháy rừng tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Trực tiếp kiểm tra, thăm hỏi các lực lượng có mặt tại hiện trường cháy rừng Nghi Xuân, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao tinh thần chủ động, ứng cứu kịp thời của Hà Tĩnh, trong đó có sự nỗ lực cao của các lực lượng, sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của các cấp chính quyền và sự phối hợp tác chiến của lực lượng Quân khu 4.

Bước đầu cháy rừng ở Nghi Xuân đã được khống chế nhưng Phó thủ tướng yêu cầu các cấp chính quyền, các lực lượng không được chủ quan khi trọng điểm mùa hè khắc nghiệt vẫn tập trung cao nhất trong tháng 7 và Hà Tĩnh là một trong những điểm xung yếu nhất về cháy rừng.

"Các lực lượng phải cắt trực thường xuyên, bố trí nhân lực, phương tiện và phương án "4 tại chỗ" sẵn sàng ứng phó các diễn biến mới trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng", Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nói.

Phó thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Hà Tĩnh bám sát công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống cháy rừng và cháy nổ tại khu dân cư; các lực lượng cần thực hiện phương án vừa ứng cứu tại chỗ, vừa có thể bổ sung, chi viện cho các điểm khác. Đồng thời, phải rà soát lại những điểm đã được khống chế, tiếp tục xử lý những đám cháy còn tiềm ẩn; luôn luôn giữ liên lạc, đảm bảo an toàn cao nhất cho các lực lượng tham gia và người dân sống sát chân núi nơi có xảy ra cháy.

Đối với việc bảo đảm an toàn trong cứu hộ, Phó thủ tướng đề nghị các lực lượng cứu hộ nắm chắc quân số, thường xuyên giữ liên lạc, hỗ trợ nhau kịp thời, không để xảy ra tình huống nguy hiểm tới tính mạng.

Phó thủ tướng Chính phủ yêu cầu chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, đa dạng các kênh thông tin chuyển đến người dân, trong thời tiết nhạy cảm cần nâng cao ý thức bảo vệ rừng, không được đốt rác, thực bì tùy tiện, gây ra các nguy cơ cao cháy rừng trở lại.

Đến 10 giờ 30 phút sáng 30/6, cháy rừng tại xã Xuân Hồng đã cơ bản được khống chế. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục túc trực, theo dõi, đề phòng lửa tiếp tục quay lại; tiến hành làm các đường băng cản lửa xung quanh khu vực cháy.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 28/6, một vụ cháy rừng lớn xảy ra tại khu vực rừng thông tiểu khu 92A thôn 7, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân. Từ điểm phát cháy ban đầu, ngọn lửa sau đó lan rộng từ vùng núi xã Xuân Hồng sang các khu rừng thuộc tổ dân phố 2, 3 thị trấn Xuân An.