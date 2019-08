Sắp khởi công khách sạn 4 sao lớn nhất Bình Dương tại Dĩ An

Theo công bố mới nhất từ DCT Group, sắp tới tập đoàn này sẽ triển khai tổ hợp khách sạn 4 sao Charm Dĩ An Boutique Hotel có quy mô lớn nhất Bình Dương trong khuôn viên khu phức hợp căn hộ hạng sang Charm City.



Tổ hợp khách sạn Charm Dĩ An Boutique Hotel nằm trong khuôn viên của khu căn hộ hạng sang Charm City.

Được biết Charm Dĩ An Boutique Hotel thuộc Block Charm Diamond - cao 35 tầng với hơn 500 phòng. Với quy mô này, Charm Dĩ An Boutique Hotel là tổ hợp khách sạn 4 sao đầu tiên của Dĩ An và có quy mô hàng đầu tại Bình Dương.



Khác với các khách sạn 4-5 sao tại Tp.HCM hay các địa phương như Nha Trang, Đà Nẵng được xây dựng để phục vụ khách du lịch, thì Charm Dĩ An Boutique Hotel được xây dựng để phục vụ các chuyên gia nước ngoài cấp quản lý thuê dài hạn theo đơn đặt hàng của hàng trăm các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp Sóng Thần, VSIP, Viet Sing, Việt Hương.

Mức giá thuê theo dài hạn của các phòng khách sạn tại đây chạm ngưỡng 1.200 - 1.500 USD/tháng cho căn 1 phòng ngủ và 1.800 - 2.000 USD cho căn 2 phòng ngủ.

Căn hộ khách sạn của Charm Dĩ An Boutique Hotel.

Phục vụ đối tượng khách hàng dài hạn thuê theo quý hoặc năm theo các hợp đồng đặt hàng sẽ giúp tỷ lệ khai thác của khách sạn gần như đạt 100% quanh năm, đơn vị vận hành cũng ít phải tiêu tốn chi phí tìm kiếm khách thuê hàng ngày như các khách sạn phục vụ khách du lịch thông thường trên thị trường.



Theo chia sẻ của đại diện DCT Group, dự kiến đơn vị vận hành Charm Dĩ An Boutique Hotel sẽ là AHS - một trong những tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu Châu Á. AHS đang sở hữu một loạt các thương hiệu khách sạn như: U Hotels & Resorts, Eastin Hotels, Eastin Residences và Eastin Easy…

Hiện AHS đã có mặt tại 20 quốc gia Châu Á, riêng tại Việt Nam AHS đã quản lý hơn 30 dự án lớn như: The Arena Cam Ranh, Carava Resort, Hotel Eastin Hà Nội, Hotel Grand World Phú Quốc, Condotel Panorama the arena, Hotel Eastin Sài Gòn, Vũng Tàu Regency…

Là dự án khách sạn 4 sao hàng đầu Bình Dương, Charm Dĩ An Boutique Hotel được đầu tư nhiều tiện ích đẳng cấp như hồ bơi tràn trên không rộng gần 500 m2. Trên độ cao hơn 100 m, chủ đầu tư DCT Group gây ấn tượng khi phát triển tổ hợp Sky Garden kết hợp Chill Bar và các nhà hàng đa phong cách trên đỉnh tòa nhà tại Charm City.

Khu Chill Bar, nhà hàng trên cao tại Charm Dĩ An Boutique Hotel đều sở hữu tầm nhìn tuyệt đẹp, hướng về Landmark. Các phòng họp, khu Ballroom, nhà hàng, quán café, sảnh đón cao cấp, phòng thiền thư giãn, khu vui chơi trẻ em cũng được đầu tư đồng bộ tại khách sạn này.

Được biết, tổ hợp khách sạn Charm Dĩ An Boutique Hotel nằm trong khuôn viên của khu căn hộ hạng sang Charm City. Khu phức hợp này gồm 3 block căn hộ cao cấp Charm Sapphire, Charm Ruby và Diamond có quy mô hơn 2.000 căn hộ và phòng khách sạn. Đây là khu phức hợp căn hộ hạng sang đầu tiên của Dĩ An.

Điểm nhấn của Charm City là có Vincom Plaza quy mô 6 tầng trong khuôn viên.

Charm City thu hút giới đầu tư khi là dự án có đại trung tâm thương mại Vincom Plaza trong khuôn viên. Hiện tại Vincom Plaza Dĩ An đã xây dựng lên tầng 6, sẽ khai trương vào quý 4/2019 với: hai tầng thời trang trung cao cấp, hai tầng ẩm thực với hàng chục nhà hàng đa phong cách, hai khu vui chơi giải trí hiện đại cho trẻ em và giới trẻ, rạp chiếu phim Lotte Cinema rộng 1.500 m2, siêu thị VinMart, siêu thị điện máy VinPro, chuỗi cửa hàng cà phê - trà sữa và khu phố shophouse sầm uất.



Dự án Charm City đem đến không gian sống như resort giữa lòng Dĩ An.

Ngoài Vincom Plaza, chủ đầu tư dự án Charm City còn mạnh tay chi gần trăm tỷ để phát triển chuỗi tiện ích cao cấp như: tổ hợp hồ bơi liên hoàn 2.000 m2 với 3 hồ bơi: khu hồ bơi ốc đảo gần 1.000m2, khu hồ bơi tràn có quy mô gần 500m2 và khu hồ bơi tiêu chuẩn Olympic cũng rộng 500m2.



Ở thời điểm hiện tại, Charm City đang là dự án hút nhiều nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Biên Hòa và Tp.HCM. Trong sự kiện công bố khu phức hợp Charm City ra thị trường ngày 21/7 vừa qua đã thu hút gần 1.500 nhà đầu tư, gấp 3 lần lượng hàng được DCT Group đưa ra thị trường.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ, toàn bộ số căn hộ bung ra đợt một của dự án đều đã có chủ nhân. Hiện tại, DCT Group tiếp tục công bố ra thị trường block Charm Ruby - đây là đợt ra hàng cuối cùng của Charm City.