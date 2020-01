Sau một đêm, giá vàng miếng tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Đà tăng chóng mặt của giá vàng thế giới đưa giá vàng miếng trong nước sáng đầu tuần hôm nay (6/1) nhảy qua ngưỡng 44 triệu đồng/lượng, từ chỗ mới vượt 43 triệu đồng/lượng vào cuối tuần vừa rồi. Giá USD tự do giảm nhẹ, trong khi giá USD ngân hàng tiếp tục ổn định.

Lúc gần 10h trưa, Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 44,05 triệu đồng/lượng (mua vào) và 44,3 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 43,9 triệu đồng/lượng và 44,35 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cuối tuần, giá vàng miếng hiện tăng khoảng 1,1 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá cao nhất của vàng miếng trong vòng khoảng 7 năm trở lại đây.

Chỉ trong vòng nửa tháng, giá vàng miếng đã tăng 2,6 triệu đồng/lượng nhờ đà tăng không biết mệt của giá vàng thế giới. So với giá vàng quốc tế quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ hiện cao hơn 250.000-300.000 đồng/lượng.

Cuối tuần vừa rồi, giá vàng miếng thấp hơn giá vàng thế giới. Sự thay đổi tương quan sáng nay cho thấy giá vàng miếng đang tăng nhanh hơn giá vàng quốc tế.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác tiếp tục cao hơn giá vàng miếng ở chiều bán ra.

Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá mua vào là 43,8 triệu đồng/lượng và bán ra là 44,4 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu có giá tương ứng lần lượt là 44,1 3 triệu đồng/lượng và 44,63 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc gần 10h trưa nay theo giờ Việt Nam đứng ở 1.577,4 USD/oz, tăng 24,1 USD/oz, tương đương tăng gần 1,6% so với đóng cửa cuối tuần trước tại New York. Mức giá này tương đương khoảng 44,05 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD tự do.

Trong phiên Mỹ ngày thứ Sáu, giá vàng đã tăng hơn 1,5%.

Giá vàng thế giới tăng mạnh theo đà leo thang căng thẳng ở khu vực Trung Đông. Hôm thứ Sáu, Mỹ không kích một sân bay ở Baghdad, Iraq theo lệnh của Tổng thống Donald Trump, khiến một tướng cấp cao của Iran thiệt mạng.

Cuối tuần vừa rồi, Iran thề sẽ trả đũa Mỹ về vụ việc này, trong khi Quốc hội Iraq yêu cầu Chính phủ trục xuất quân đội Mỹ. Ông Trump tuyên bố sẽ nhằm vào loạt địa điểm quan trọng về văn hóa của Iran nếu Tehran có hành động đáp trả về cái chết của vị tướng, đồng thời dọa sẽ áp lệnh trừng phạt "chưa từng thấy" lên Baghdad.

Theo hãng tin CNBC, giá vàng thế giới đang ở gần vùng cao nhất 6 năm nhờ việc kim loại quý này phát huy tốt vai trò "vịnh tránh bão". Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị dâng cao, giới đầu tư toàn cầu đang mua mạnh những tài sản an toàn như vàng và trái phiếu kho bạc Mỹ, song song với bán mạnh những tài sản có độ rủi ro lớn hơn như cổ phiếu.

"Không thể biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thị trường thậm chí cũng không biết họ đang chờ điều gì", chuyên gia kinh tế trưởng Chris Rupkey của MUFG nhận định trong một báo cáo hôm thứ Sáu.

Tuần trước, giá vàng giao ngay tăng hơn 2%, đánh dấu tuần tăng thứ tư liên tục. Giá vàng giao sau tại New York tăng 2,3% trong tuần, chốt tuần tăng thứ hai liên tiếp.

Đồng USD cũng đang tăng giá nhờ vai trò kênh đầu tư an toàn. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng 0,2% trong phiên sáng tại châu Á, lên mức 96,85 điểm.

Trong nước, giá USD tự do tại Hà Nội phổ biến ở mức 23.160 đồng (mua vào) và 23.185 đồng (bán ra). So với hôm thứ Sáu, giá USD tự do không thay đổi ở chiều mua vào nhưng giảm 5 đồng ở chiều bán ra.

Tại Ngân hàng Vietcombank, giá USD niêm yết đi ngang ở mức 23.110 đồng và 23.230 đồng, tương ứng giá mua và bán.