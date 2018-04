Sau nhiều sự cố cháy chung cư, thị trường căn hộ vẫn giao dịch sôi động

Sau nhiều vụ cháy nổ chung cư, thị trường căn hộ vẫn tăng mạnh. Nhiều khu căn hộ mới được tung ra thị trường vẫn ghi nhận lượng giao dịch khá lớn.



Giao dịch không giảm, thị trường vẫn tăng mạnh

Số lượng căn hộ mở bán trong quý 1 lên tới 9.503 và có 9.260 căn được tiêu thụ, tăng 4% so với quý trước và 26% so với năm trước.

Ghi nhận tại dự án khu căn hộ thông minh High Intela do LDG Group đầu tư, gần 200 căn hộ đã được khách hàng đặt chỗ chờ sở hữu trong đợt công bố ngày 25/3 vừa qua. Ngày 7/4, một dự án khác do tập đoàn này đầu tư là khu căn hộ thông minh hướng sông West Intela tại khu vực Tây Sài Gòn, nằm trên mặt tiền An Dương Vương (quận 8) cũng vừa công bố thành công với hơn 150 căn hộ được khách hàng đặt chỗ chờ sở hữu.

Trong khi đó, một số dự án tại khu vực Đông và Nam Sài Gòn vẫn giao dịch khá tốt. Dự án căn hộ cao cấp GEM Center tại Quận 2 cũng có lượng khách giao dịch khá sôi động. Dự án ở khu Nam Tp.HCM là khu căn hộ thông minh Saigon Intela cũng ghi nhận lượng giao dịch khá tốt so với thời điểm đầu năm.

Có thể thấy, thị trường căn hộ tại Tp.HCM vẫn diễn ra sôi động và không có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi tin tức về các vụ cháy nổ chung cư thời gian gần đây.

"Nhà chung cư, căn hộ vẫn an toàn nhất"

Trong Hội thảo "Giải pháp an toàn khi cháy nổ ở chung cư" do báo Thanh Niên tổ chức gần đây, nhiều chuyên gia và nhà đầu tư khẳng định nhà chung cư (căn hộ) vẫn an toàn nhất.

Đại tá Huỳnh Ngọc Quang, Trưởng phòng Hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy, Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Tp.HCM, cũng cho rằng vấn đề không phải ở nhà phố hay chung cư, quan trọng nhất là ý thức của người dân và chủ đầu tư.

Thực tế hiện nay tại nhiều chung cư, tình trạng câu mắc điện chằng chịt, sử dụng các thiết bị điện không an toàn, lấn chiếm hành lang, vô hiệu hóa tác dụng của thang thoát hiểm, hay thậm chí là trộm cắp các thiết bị phòng cháy chữa cháy… đang xảy ra phổ biến, gây rất nhiều nguy cơ mất an toàn khi xảy ra sự cố.

Cũng theo ông Quang, trách nhiệm của các chủ đầu tư là phải trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy đúng theo quy định, phải kiểm tra, bảo trì thường xuyên đồng thời phải tập huấn, nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho người dân.

Đại diện cho các chủ đầu tư, ông Nguyễn Minh Khang, Tổng giám đốc LDG Group tham gia tọa đàm cũng chia sẻ: "Các chủ đầu tư uy tín luôn có trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn cho người mua nhà. Đối với các khu căn hộ của LDG Group, ngoài việc thiết kế, xây dựng các kiến trúc thông minh hạn chế nguy cơ cháy nổ thì việc trang bị các hệ thống đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy luôn được đặt lên hàng đầu".

Bên cạnh đó, tập đoàn này cũng mua bảo hiểm rủi ro tài sản cho khách hàng 5 năm liền kể từ khi nhận nhà để có thể hỗ trợ khách hàng khi có xảy ra các rủi ro.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM cho biết nhà chung cư là xu thế nhà ở phổ biến tại các đô thị lớn trên toàn thế giới. Nhà chung cư cũng là mô hình nhà ở được trang bị hệ thống tiện ích và phòng cháy rủi ro cháy nổ đầy đủ nhất hiện nay.

Anh Trương Đăng Khoa, ngụ block C của dự án Carina (quận 8, TP.HCM), cho rằng chung cư vẫn sẽ an toàn nếu chủ đầu tư, ban quản lý, ban quản trị chung cư là những người có trách nhiệm cao, tập thể cư dân là những người có ý thức tốt.

"Nhà riêng lẻ hay chung cư mối nguy hại đến từ "bà hỏa" đều như nhau, vấn đề cốt lõi vẫn chính là ý thức người dân. Ở đâu ý thức về cháy nổ càng cao thì ở đó có độ an toàn cao, bất kể chung cư hay nhà riêng lẻ. Sau thảm họa trên tôi vẫn chọn chung cư, nhưng chung cư do các chủ đầu tư uy tín xây dựng", ông Khoa nói.

Xu hướng căn hộ chung cư luôn thu hút người mua nhà ở các đô thị lớn và ngày càng được quan tâm đầu tư hiện đại, đảm bảo an toàn. Do đó, dù thị trường đón nhận nhiều thông tin không thuận lợi do các rủi ro cháy nổ xảy ra trong thời gian gần đây nhưng với người dân, nhà chung cư vẫn là mô hình nhà ở tốt nhất và an toàn nhất hiện nay.