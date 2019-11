SCIC sắp bán đấu giá 11,42% vốn tại Nhiệt điện Quảng Ninh, giá 23.800 đồng/cổ phiếu

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) công bố đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (mã QTP-UpCoM) do SCIC nắm giữ.

Theo đó, SCIC sẽ đưa 51.401.089 cổ phiếu, chiếm 11,42% vốn điều lệ của Nhiệt điện Quảng Ninh. Thời gian dự kiến diễn ra vào ngày 05/12/2019 tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

QTP hiện đang niêm yết trên UpCoM và kết thúc phiên giao dịch ngày 15/11, cổ phiếu QTP đóng cửa ở mức giá 11.200 đồng/cổ phiếu. Mức giá khởi điểm để đấu giá là 23.800 đồng/cổ phiếu, cao hơn 2 lần so với mức giá hiện tại của Nhiệt điện Quảng Ninh.

Nhiệt điện Quảng Ninh có vốn điều lệ 4.500 tỷ, trụ sở chính đặt tại tổ 33, khu 5, phường Hà Khánh, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, truyền tải và phân phối điện.

Tính đến ngày 2/4/2019, Nhiệt điện Quảng Ninh có 5 cổ đông lớn, sở hữu trên 5% vốn cổ phần. Cụ thể: Tổng công ty Phát điện 1 nắm giữ 42%, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại nắm 16,3%, SCIC nắm 11,42%; Tổng công ty Điện lực TKV nắm 10,63%, cuối cùng Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh nắm 9,35% vốn tại QTP.

Về kết quả kinh doanh tổng tài sản của QTP năm 2018 đạt 12.384 tỷ đồng, giảm 11,84% so với năm 2017; 6 tháng đầu năm 2019 đạt gần 11.588 tỷ đồng;

Doanh thu thuần năm 2018 đạt gần 9.018 tỷ đồng, tăng 9,83% so với năm 2017 (8.210 tỷ đồng); 6 tháng đầu năm đạt gần 5.117 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt hơn 275 tỷ đồng, giảm 61,18% so với cùng kỳ (gần 709 tỷ đồng), 6 tháng đầu năm 2019 đạt hơn 270 tỷ đồng.

Lỗ lũy kế năm 2017 là -gần 775 tỷ đồng; năm 2018 là -499,4 tỷ đồng và 6 tháng đầu năm 2019 là -229 tỷ đồng.

Công ty cho biết, tổng doanh thu thuần của QTP tăng 9,83% so với năm 2017, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại giảm tới 61,18% so với năm 2017 là do năm 2017 công ty ghi nhận khoản thu nhập khác từ vật tư nhà thầu để lại sau khi thanh lý hợp đồng (83,98 tỷ đồng).

Ngoài ra, do biến động tăng tỷ giá giữa USD/VND nên trong năm 2018 các khoản lỗ chênh lệch tỷ giá của công ty tăng 153,4 tỷ đồng so với năm 2017, kéo theo chi phí tài chính năm 2018 tăng 53,1 tỷ đồng so với năm 2017 dù cho chi phí lãi vay giảm hơn 100 tỷ đồng.

Cũng tính từ năm 2016, hoạt động kinh doanh của công ty liên tục có lãi, tuy nhiên tính đến 30/6/2019, công ty vẫn còn khoản lỗ lũy kế hơn 229 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là đến từ khoản lỗ 535 tỷ đồng phát sinh trong năm 2013.

Kết thúc quý 3/2019, công ty tiếp tục báo lỗ hơn 5,5 tỷ đồng – cùng kỳ, lỗ hơn 311 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2019 đạt gần 265 tỷ đồng – cùng kỳ lỗ hơn 35 tỷ đồng.

Giải trình về kết quả kinh doanh quý 3/2019 lỗ 5,5 tỷ đồng nhưng so với quý 3/2018 thì lợi nhuận quý 3/2019 laithay đổi hơn 10% do lợi nhuận gộp quý 3/2019 tăng chủ yếu là do lượng điện thương phẩm quý 3/2019 tăng gần 44% so với cùng kỳ, doanh thu tài chính tăng, trong khi chi phí hoạt động tài chính giảm - trong đó lỗ do chênh lệch tỷ giá giảm 131 tỷ và chi phí lãi vay giảm 36 tỷ nguyên nhân là do tỷ giá USD/VND ít biến động và dư nợ vay giảm.