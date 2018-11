SCIC thúc "đại gia" An Quý Hưng nộp nốt 6.800 tỷ

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa thông báo nộp tiền mua cổ phần của nhà đầu tư trúng giá trong phiên đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Tổng công ty Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã chứng khoán VCG) gửi tới Công ty TNHH An Quý Hưng.



Theo văn bản trên, căn cứ biên bản xác định kết quả đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Vinaconex, SCIC thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công ty TNHH An Quý Hưng.

Cụ thể, số lượng cổ phần đăng ký mua của An Quý Hưng là 254,9 triệu cổ phần; số lượng cổ phần được quyền mua là 254,9 triệu cổ phần. Mức giá mua phải thanh toán là 28.900 đồng/cổ phần; tổng giá trị thanh toán là 7.366 tỷ đồng. Số tiền đã đặt cọc là 542,9 tỷ đồng; số tiền còn phải thanh toán là 6.823 tỷ đồng.

"Đề nghị Quý Công ty thanh toán số tiền còn lại: 6.823.703.821.700 đồng vào tài khoản của SCIC theo đúng quy định trong Quy chế đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Vinaconex để đảm bảo SCIC nhận được tiền thanh toán mua cổ phần muộn nhất trong ngày 4/12/2018", văn bản của SCIC gửi An Quý Hưng cho biết.

Cùng với việc "thúc giục" An Quý Hưng thanh toán tiền, SCIC cũng gửi văn bản thông báo đã hoàn trả tiền cọc đến 2 nhà đầu tư tham gia đấu giá là ông Nguyễn Văn Đông và Công ty TNHH Đầu tư Star Invest. Theo đó, SCIC đã hoàn trả lại 542,9 tỷ đồng tiền đặt cọc cho 2 nhà đầu tư này trong ngày 26/11/2018.

Hiện trên thị trường, giá cổ phiếu VCG chỉ ở mức 18.100 đồng/cổ phiếu. Chính vì vậy, việc bỏ ra một số tiền lớn, mua giá cao của An Quý Hưng đến nay vẫn là một ẩn số.

Trước đó, trong phiên đấu giá ngày 22/11, An Quý Hưng chính là bên trả giá cao nhất cho lô cổ phiếu 255 triệu đơn vị (57,71%) của SCIC, tương ứng 7.367 tỷ đồng.

Công ty TNHH An Quý Hưng do ông Nguyễn Xuân Đông làm Tổng giám đốc. Công ty có vốn điều lệ chỉ 500 tỷ đồng. Theo đó, trước 4/12/2018, An Quý Hưng sẽ phải thanh toán hết số tiền trên cho SCIC.

Thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2001, Công ty TNHH An Quý Hưng của ông Nguyễn Xuân Đông có trụ sở tại Chương Mỹ, Hà Nội, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Hiện An Quý Hưng đã có trên 60 dự án lớn, nhỏ cho các đối tác trong và ngoài nước, trong đó có tới trên 50 nhà máy có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Vốn điều lệ của doanh nghiệp này tính tới tháng 4/2017 là 360 tỷ đồng và tăng lên 500 tỷ kể từ ngày 12/11/2018. Trong đó chỉ có 2 cổ đông là ông Nguyễn Xuân Đông nắm giữ 78,4% cổ phần và vợ ông Đông là bà Đỗ Thị Thanh nắm giữ phần còn lại.

Năm 2017, An Quý Hưng của ông Nguyễn Xuân Đông ghi nhận 956 tỷ đồng doanh thu thuần và 62,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Ông Nguyễn Xuân Đông sinh năm 1966, từng lăn lội trên thương trường và giữ nhiều chức vụ quan trọng như Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát, Công ty Cổ phần Vimeco...