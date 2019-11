Sẽ cho ra khỏi ngành nữ Đại úy "náo loạn" sân bay

Công an thành phố Hà Nội đang làm quy trình kỷ luật đối với Đại uý Lê Thị Hiền theo hướng sẽ hạ 2 cấp từ Đại uý xuống Trung uý và cho ra khỏi ngành.

Thông tin được Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an Hà Nội cho biết khi ông trao đổi với báo chí ngày 15/11.

Theo lãnh đạo Công an Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc xử lý kỷ luật Đại uý Lê Thị Hiền - người gây náo loạn ở sân bay Tân Sơn Nhất mới đây, Công an Hà Nội đang làm quy trình kỷ luật đối với nữ Đại uý này.

Hiện tổ chức Đảng của Công an quận Đống Đa, Hà Nội – Nơi Đại úy Hiền công tác cũng đã tiến hành kỷ luật Đảng đối với Đại úy Lê Thị Hiền bằng hình thức cao nhất là khai trừ Đảng đối với nữ Đại úy Lê Thị Hiền.

Trước đó, tại cuộc họp báo Chính phủ hồi đầu tháng 11, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Công an quận Đống Đa đã điều chuyển Đại uý Lê Thị Hiền sang vị trí công tác khác, không liên quan đến bộ phận tiếp dân. Căn cứ hành vi sai phạm, quy định của Bộ Công an, dự kiến Công an Hà Nội sẽ hạ cấp bậc hàm từ Đại úy xuống Trung uý.

Đại uý Lê Thị Hiền là cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tư - Phản ứng nhanh Công an quận Đống Đa, Hà Nội. Ngày 11/8, tại sân bay Tân Sơn Nhất, nữ Đại úy Hiền khi đang là hành khách của chuyến bay đã có hành vi chửi bới nhân viên hàng không tại quầy làm thủ tục hành lý và chống đối lực lượng an ninh hàng không ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Hình ảnh clip được đăng tải trên mạng xã hội sau đó về vụ việc đã gây bất bình trong dư luận, đồng thời ảnh hưởng đến hình ảnh chiến sỹ công an nhân dân.

Sáng 24/8, Cục Hàng không Việt Nam đã ra quyết định cấm bay 12 tháng đối với nữ hành khách Lê Thị Hiền vì đã lăng mạ, mạt sát nhân viên hàng không.

Liên quan đến hành vi thiếu chuẩn mực của cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an, vừa qua Thượng úy Nguyễn Xô Việt - Cán bộ Công an Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên cũng đã có hành động ném xúc xích vào mặt nữ nhân viên và tát một nhân viên khác tại cửa hàng trạm dừng nghỉ trên quốc lộ 3 Hà Nội - Thái Nguyên. Hành vi này đã được camera an ninh ghi lại, khiến dư luận cả nước khá bức xúc.

Hiện Thượng úy này đã bị Công an tỉnh Thái Nguyên đình chỉ công tác 1 tháng để làm rõ hành vi có liên quan.

Bên hành lang Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ cũng cho biết đã nắm được vụ việc và chỉ đạo các đơn vị liên quan phải xử lý nghiêm trường hợp này.