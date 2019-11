SeABank ghi dấu ấn mạnh 9 tháng đầu năm 2019

Đóng góp vào thành tích chung của toàn ngành ngân hàng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (SeABank) đã nỗ lực hoàn thiện cơ sở dữ liệu, nâng cấp hệ thống, đẩy mạnh quản trị rủi ro, nâng cao năng lực tài chính cũng như đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ đặc biệt các sản phẩm dịch vụ công nghệ hiện đại… Tất cả những động thái này nhằm mục tiêu phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu của khách hàng, mang tới các sản phẩm dịch vụ tài chính hiện đại, tiện ích với người dùng.

Trên thực tế, sản phẩm, dịch vụ của SeABank được khách hàng đánh giá cao về chất lượng, có sự sáng tạo trong phong cách kinh doanh, mang đến sự hài lòng cho khách hàng. Mọi giải pháp tài chính cho doanh nghiệp hay cá nhân đều có thể tìm thấy tại SeABank, đi kèm với nhiều tiện ích trên nền tảng công nghệ hiện đại và chính sách ưu đãi. SeABank cũng là một trong những ngân hàng đi tiên phong miễn toàn bộ phí chuyển tiền trong và ngoài ngân hàng thông qua ngân hàng điện tử (SeANet, SeAMobile) và được khách hàng ghi nhận, hưởng ứng nhiệt tình.

Kết thúc quý 3/2019, SeABank cũng tạo dấu ấn với lợi nhuận trước thuế đạt 683 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ, tổng tài sản ngân hàng đạt 152.559 tỷ đồng. Các chỉ số kinh doanh khác cũng có sự tăng trưởng khả quan: Tổng dư nợ thị trường 1 đạt 93.318 tỷ đồng; tổng huy động thị trường 1 đạt 90.754 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,36%; thu nhập lãi thuần đạt 2.255 tỷ đồng, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm 2018.



Đặc biệt, thu thuần từ hoạt động dịch vụ của Ngân hàng đạt 286 tỷ đồng, tăng 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, SeABank cũng hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 7.688 tỷ đồng lên 9.369 tỷ đồng và nằm trong nhóm 16 ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam.

Những con số hết sức khả quan trên đã giúp SeABank được đánh giá cao hơn trong mắt các nhà đầu tư, đối tác, khách hàng và có thứ hạng nhất định trong các bảng xếp hạng. Minh chứng rõ ràng nhất là việc Moody's - một trong 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất thế giới, xếp hạng tín nhiệm dài hạn SeABank ở mức B1. Kết quả này phản ánh năng lực tài chính tốt và cơ hội phát triển của SeABank.

Sau tin vui từ Moody's, tháng 10/2019 SeABank được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN theo chuẩn Basel II trước thời hạn. Ngân hàng cũng được The Asian Banker bình chọn trong Top 500 ngân hàng lớn và mạnh nhất châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời cũng được Vietnam Report vinh danh lần lượt thứ 125/500 doanh nghiệp và 70/500 doanh nghiệp tư nhân có lợi nhuận lớn nhất Việt Nam 2019.

Không chỉ có vậy, SeABank còn nổi bật qua chuỗi giải chạy vì cộng đồng SeABank Run For The Future 2019 tổ chức tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh, thu hút gần 6.000 người tham gia, qua đó gây quỹ Ươm mầm Ước mơ trao tặng 41 học bổng trọn đời phổ thông tổng trị giá 3,2 tỷ đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học. Hay chương trình Let's Go Green With SeABank với việc kêu gọi cán bộ nhân viên, cộng đồng hạn chế rác thải, thu gom rác thải rắn và tặng những món quà thân thiện với môi trường cho khách hàng giao dịch tại ngân hàng.

Chia sẻ về chuỗi thành tích ấn tượng này, bà Lê Thu Thủy - Tổng giám đốc SeABank cho biết: "Thời gian qua SeABank có kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng, đồng thời chúng tôi cũng được cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức uy tín quốc tế ghi nhận về kết quả hoạt động ổn định cùng những đóng góp cho sự phát triển của đất nước, và trên hết là những nỗ lực không ngừng để phục vụ khách hàng tốt nhất.

Đây là những dấu mốc vô cùng ý nghĩa với SeABank, qua đó phản ánh năng lực tài chính tốt, hoạt động hiệu quả, uy tín thương hiệu và góp phần nâng cao vị thế, gia tăng tính cạnh tranh của SeABank trên thị trường, đặc biệt là thị trường tài chính quốc tế".

Về phía khách hàng và đối tác có thể hoàn toàn an tâm và tin tưởng khi giao dịch tại SeABank. "Khi phải cân nhắc lựa chọn dịch vụ ngân hàng, khách hàng hoàn toàn có thể an tâm khi quyết định lựa chọn sử dụng sản phẩm dịch vụ của một ngân hàng có năng lực tài chính tốt, hoạt động lành mạnh, ổn định với sự xác thực của Ngân hàng Nhà nước, Moody's và các tổ chức uy tín khác. Và hơn hết, đó chính là hành trình trải nghiệm tốt đẹp khi giao dịch tại SeABank" - bà Lê Thu Thủy chia sẻ.

Kết quả hoạt động của SeABank là một trong những điểm sáng nổi bật của ngành ngân hàng thời gian qua cùng với nhiều nhà băng khác đang tích cực mang lại cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ tốt nhất. Với tốc độ tăng trưởng như hiện tại, hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một năm tài chính 2019 "thắng lớn" của ngành ngân hàng.