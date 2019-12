Seoul Ecohome chính thức ra mắt tiểu khu Thịnh Vượng - Phú Quý

Seoul Ecohome - một trong những khu đô thị đẳng cấp bậc nhất Hải Phòng trong giai đoạn 2019-2020 đã có sổ đỏ đến từng thương phẩm, dự án đã gần như hoàn thiện 100% hạ tầng cây xanh và đường giao thông nội khu chuẩn bị các hạng mục để kết nối trực tiếp ra tuyến quốc lộ 10 vào trung tâm thành phố Hải Phòng.

Là một dự án do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng làm chủ đầu tư xây dựng và phát triển; đây cũng chỉnh là chủ đầu tư phát triển khu công nghiệp Tràng Duệ với tổng diện tích mở rộng các giai đoạn lên đến hơn 600ha tại Huyện An Dương, thành phố Hải Phòng; Seoul Ecohome được chủ đầu tư đặc biệt chú trọng đến phát triển một khu đô thị xanh với tiêu chuẩn eco theo tiêu chuẩn "All in One" đầy đủ về hạ tầng, giao thông và tiện ích đồng bộ phục vụ cho những khách hàng khó tính nhất.

Tiểu khu Thịnh Vượng và Phú Quý với tổng số thương phẩm lên đến hơn 400 thương phẩm được quy hoạch bao gồm hệ thống shophouse kết nối trực tiếp với quốc lộ 10, đi kèm với hệ thống biệt thự có sân vường đến từng nhà, đặc biệt với hệ thống tiện ích như khu trung tâm thương mại, khu thể thao nội khu, đi kèm với các hệ thống tiện ích kết nối đầy đủ với 2 tuyến đường 50m và 25m cùng với Quốc Lộ 10, tiểu khu Phú Quý – Thịnh Vượng sẽ là cơ hội để khách hàng trải nghiệm một cuộc sống "Đa tiện ích - Vạn tiện nghi" tại thành phố Hải Phòng

Seoul Ecohome với quy mô 42ha - tổng thương phẩm lên đến hơn 700 lô được chia theo 4 tiểu khu đẳng cấp. Là dự án với pháp lý đầy đủ, hoàn thiện 100% về hạ tầng điện đường giao thông với vị trí đặc biệt chiến lược nằm tại mặt đường trung tâm Quốc Lộ 10 nối trung tâm Hải Phòng - đối diện khu công nghiệp Tràng Duệ và Tổ hợp công nghệ cao LG với tổng số vốn đầu tư lên đến gần 5 tỷ USD như: LG Display, LG Electronic, LG Innotek; Seoul Ecohome không chỉ thể hiện là điểm nhấn một khu đô thị xanh tại Tp. Hải Phòng mà là điểm đầu tư hấp dẫn trong thời điểm cuối năm 2019.

Không chỉ xây dựng khu đô thị với hệ thống shophouse mua sắm kiểu mẫu tiếp nối trực tiếp với quốc lộ 10 và khu thương mại dịch vụ, khu biệt thự với cảnh quan đặc biệt nhất - gần như tất cả các khu biệt thự đều tiếp cận 2 mặt: với mặt tiền tiếp nối với hệ thống giao thông, mặt sau tiếp nối với hệ thống công viên cây xanh - đi kèm với hệ thống sân tập thể thao, tennis, khu vườn bbq, và công viên cảnh quan dành riêng cho những chủ nhân xứng tầm.

Chủ đầu tư đã xây dựng linh hoạt các sản phẩm với diện tích phù hợp từ 110m2 đến 420m2 - khách hàng có thể tùy ý xây dựng và lựa chọn phong cách đầu tư cho ngôi nhà của mình: như shophouse cho thuê, biệt thự nghỉ dưỡng, hệ thống nhà hàng dành riêng cho các bộ chuyên viên khu công nghiệp, cũng như xây dựng mô hình các phố kinh doanh dịch vụ ẩm thực, mua sắm dành riêng cho đối tượng khách hàng Hàn Quốc.

Đặc biệt hơn, ngay tại nội khu dự án - chủ đầu tư cũng phát triển 2 hệ thống khu thương mại dịch vụ rộng đến gần 6 ha, phục vụ cho việc phát triển các trung tâm thương mại - dịch vụ cao cấp phục vụ cho cán bộ công nhân viên, chuyên gia trong khu công nghiệp; cũng như xây dựng các khu vui chơi giải trí dành riêng cho khách hàng và nhân dân trong Tp.Hải Phòng bởi những thương hiệu hàng đầu Việt Nam.

Seoul Ecohome đầu tư xây dựng 8 tòa nhà chung cư đáp ứng nhu cầu an cư của cán bộ công nhân viên trong khu công nghiệp và vùng lân cận. Đây cũng là tiềm năng phát triển bền vững trong mô hình bất động sản khu công nghiệp kết hợp khu đô thị dịch vụ.

Với pháp lý đẩy đủ, chủ đầu tư Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng cũng xây dựng các chương trình vay ưu đãi sở hữu những thương phẩm đẹp nhất của hai tiểu khu Phú Quý và Thịnh Vượng với gói vay ưu đãi từ ngân hàng lên đến 70%; khách hàng được nhận ngay sổ đỏ của mình ngay khi đóng đầy đủ nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư.

Đặc biệt trong thời gian này khi đặt chỗ tại hai tiểu khu Phú Quý, Thịnh Vượng, khách hàng có cơ hội may mắn trúng được bộ giải thưởng lên đến gần 200 triệu đồng.