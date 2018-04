Sếp Tổng công ty đường sắt Việt Nam thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa có báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng tạm tính của doanh nghiệp năm 2017. Năm qua, tổng công ty chi 5,81 tỷ đồng trả lương và 39 triệu đồng thù lao cho 11 vị trí quản lý doanh nghiệp. Mức thu nhập bình quân mỗi tháng của một quản lý là 44,4 triệu đồng.

Như vậy, cả năm, sếp Tổng công ty đường sắt Việt Nam nhận về 532 triệu đồng. Mức thu nhập này tăng nhẹ so với năm 2016, trung bình mỗi quản lý tổng công ty nhận 44 triệu đồng một tháng.

Tổng công ty đường sắt hiện đang có 7.624 lao động, giảm 501 lao động so với kế hoạch đề ra và giảm gần 300 lao động so với năm 2016. Năm qua, tổng công ty chi 742 tỷ đồng trả tiền lương cho cán bộ nhân viên. Trung bình, lương người lao động đạt 8,1 triệu đồng một tháng, tăng 4% so với năm 2016.

Trong năm nay, tổng công ty thực hiện thoái vốn theo chủ trương của Bộ Giao thông Vận tải tại các công ty liên kết. Tuy nhiên, vẫn sẽ giữ nguyên tỷ lệ vốn góp tại 25 công ty con có vốn góp trên 51% vốn điều lệ gồm 20 công ty cổ phần bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt, 2 công ty cổ phần vận tải đường sắt, 2 công ty cổ phần xe lửa và Công ty Cổ phần Đá Đồng Mô.

Năm 2017, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đón trên dưới 11 triệu hành khách, tăng 10%; lợi nhuận đạt 154 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2016. Trước đó, năm 2016, ngành đường sắt chứng kiến sự sụt giảm mạnh về cả số lượng khách và doanh thu.

Sản lượng vận chuyển hành khách của tổng công ty năm 2016 đạt 9,8 triệu lượt, giảm 1,4 triệu so với năm 2016. Khối lượng hàng hoá xếp dỡ giảm gần 22%, đạt hơn 5 triệu tấn. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 6.665 tỷ đồng, giảm 12% so với năm 2015.

Lý giải về sản lượng hành khách sụt giảm dẫn đến doanh thu giảm theo, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho hay, lượng khách đi tàu đường giảm rõ rệt do sự cạnh tranh của hãng hàng không giá rẻ, ôtô chất lượng cao và đặc biệt khi đường bộ cao tốc Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng đi vào khai thác.

Trao đổi với VnEconomy, ông Vũ Anh Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cho hay, để kéo hành khách quay lại, năm 2017 đường sắt Việt Nam đã đóng mới, đưa vào khai thác 6 đoàn tàu mới chất lượng cao và đồng thời cải thiện loạt dịch vụ, chuyển hướng mục tiêu từ rút ngắn thời gian chạy tàu sang tăng năng lực thông quan; cải tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ tại tàu.

Ngoài ra, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng tập trung khai thác các tuyến trung bình hiệu quả như Hà Nội - Vinh; Sài Gòn - Nha Trang…