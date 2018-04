Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận vừa có báo cáo chế độ tiền lương, thưởng của công ty năm 2017.



Theo đó, năm 2017, Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận chi 1,8 tỷ đồng quỹ tiền lương trả cho 5 quản lý doanh nghiệp. Trung bình mỗi tháng, mức lương bình quân trả cho vị trí quản lý doanh nghiệp này là 30,7 triệu đồng. Bên cạnh đó, năm qua, Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận cũng chi 208 triệu đồng trả thưởng cho người quản lý.

Trung bình mỗi tháng thu nhập của người quản lý là 37,2 triệu đồng, tương đương mỗi năm sếp của Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận nhận thu nhập 446,4 triệu đồng. Doanh nghiệp này cũng đặt mục tiêu sang năm 2018, thu nhập mỗi quản lý đạt 35,75 triệu đồng một tháng, giảm so với năm 2017.

Theo báo cáo quỹ tiền lương, thưởng, năm 2017, Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận có tổng cộng 59 nhân viên, thu nhập bình quân của mỗi nhân viên là gần 14 triệu đồng một tháng. Năm 2018, Xổ số Kiến Thiết Ninh Thuận đặt mục tiêu giảm thu nhập cho nhân viên, trung bình mỗi người nhận 12,5 triệu đồng một tháng.

Bảng tiền lương, thưởng quản lý Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận.

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận là công ty TNHH Một thành viên, vốn điều lệ 50 tỷ đồng, do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.



Năm 2017, doanh thu của công ty đạt 221 tỷ đồng, giảm 5,3% so với năm 2016. Doanh thu thuần từ kinh doanh xố số đạt 192 tỷ đồng, giảm so với năm 2016 nhưng do chi phí kinh doanh xổ số cũng giảm mạnh kéo theo lợi nhuận sau thuế thu nhập vẫn tăng từ mức 13,4 tỷ đồng năm 2016 lên đến 28,8 tỷ đồng năm 2017.