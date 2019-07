SoftBank lập quỹ 108 tỷ USD đầu tư vào trí tuệ nhân tạo

SoftBank Group Corp. ngày 26/7 tuyên bố thành lập quỹ đầu tư Vision Fund 2, cam kết rót 38 tỷ USD và đặt mục tiêu huy động tổng cộng 108 tỷ USD cho quỹ này. Apple Inc., Microsoft Corp., quỹ đầu tư quốc gia của Kazakhstan và nhiều công ty tài chính Nhật Bản dự kiến sẽ tham gia đầu tư vào quỹ này, SoftBank cho biết.



Theo Bloomberg, nếu huy động thành công, Vision Fund 2 thậm chí còn lớn hơn quỹ Vision Fund đầu tiên với 100 tỷ USD hiện tại của SoftBank. Masayoshi Son, người sáng lập SoftBank muốn cứ 3 - 5 năm lại huy động vốn cho một quỹ đầu tư lớn để nắm bắt những cơ hội trong các lĩnh vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo và ôtô tự lái.

Hồi tháng 6, SoftBank tiết lộ quỹ Vision Fund đầu tiên đến nay đã thu về lợi nhuận tới 62% từ 71 thương vụ với tổng số vốn đầu tư 64,2 tỷ USD. Một số công ty được Vision Fund rót vốn, bao gồm Uber Technologies Inc. và Slack Technologies Inc., đã niêm yết trên sàn chứng khoán và được dự báo sẽ tiếp tục mang về lợi nhuận cho quỹ này trong nhiều năm.

Quỹ Đầu tư Quốc gia của Saudi Arabia và Mubadala Investment Co., hai đối tác chính của quỹ Vision Fund đầu tiên, không nằm trong số các nhà đầu tư của Vision Fund 2, nhưng các cuộc đàm phán về việc tham gia vẫn đang được tiếp tục, Daisuke Sawatake, người phát ngôn của SoftBank cho biết. Trong số các nhà đầu tư của Vision Fund đầu tiên, chỉ có Apple và Foxconn Technology Group có dự định tham gia vào quỹ mới.

SoftBank cũng nhận được biên bản ghi nhớ hợp tác từ các hãng tài chính Nhật gồm Mizuho Financial Group Inc., Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., Dai-ichi Life Holdings Inc., Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., Daiwa Securities Group Inc., và SMBC Nikko Securities Inc. Một vài nhà đầu tư dự kiến khác của Vision Fund 2 bao gồm Standard Chartered Plc, một nhà đầu tư giấu tên Đài Loan và ban giám đốc của quỹ, thông cáo của SoftBank cho biết.

Quỹ Vision Fund đầu tiên được thành lập vào tháng 10/2016, nhưng mất thời 7 tháng để hoàn thành vòng gọi vốn đầu tiên. Saudi Arabia là nhà đầu tư lớn nhất, đóng góp 45 tỷ USD, theo sau là 28 tỷ USD của SoftBank và 15 tỷ USD của Mubadala. Qualcomm Inc. và Sharp Corp. cũng rót vốn cho quỹ này.

Sau nhiều thập kỷ xây dựng đế chế viễn thông, Masayoshi Son, 61 tuổi, đang muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc đầu tư. Ông đã giao việc quản lý hàng ngày tại công ty viễn thông của SoftBank - đã niêm yết vào tháng 12 năm ngoái, cho cộng sự lâu năm Ken Miyauchi. Hiện công ty Sprint Corp., thuộc sở hữu của SoftBank và T-Mobile US Inc. đang muốn tiến hành sáp nhập tại Mỹ.

Theo các nhà phân tích, câu hỏi đặt ra là liệu SoftBank có tiếp tục duy trì nhịp độ và quy mô đầu tư cho Vision Fund 2. Trước đó, chỉ trong 2 năm, quỹ Vision Fund đầu tiên đã sở hữu danh mục đầu tư gồm 82 công ty công nghệ hàng đầu thế giới, gồm Uber và WeWork Cos.

Lĩnh vực gọi xe chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục đầu tư của quỹ này, với cổ phần tại startup Didi Chuxing của Trung Quốc, Grab của Singapore và Ola của Ấn Độ. Theo dữ liệu của hãng nghiên cứu thị trường CB Insights, SoftBank Group hiện là nhà đầu tư của 24 trên tổng cộng 377 startup "kỳ lân" (có định giá từ 1 tỷ USD trở lên) trên thế giới.