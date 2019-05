SoftBank tham gia rót vốn 200 triệu USD vào startup thực phẩm trực tuyến Ấn Độ

Quỹ đầu tư SoftBank Vision Fund của Tập đoàn SoftBank (Nhật Bản) dự kiến dẫn đầu vòng gọi vốn đầu tư hơn 200 triệu USD của startup thực phẩm trực tuyến Ấn Độ Grofers, Bloomberg dẫn thông cáo của Grofers cho biết.

Tham gia cùng SoftBank vào vòng gọi vốn này có Tiger Global, Sequoia Capital và một nhà đầu tư mới là KTB joined SoftBank. Vòng gọi vốn này đưa định giá của Grofers lên gần 1 tỷ USD, bất chấp startup này đang phải cạnh tranh gay gắt với các đối thủ lớn như Flipkart - do Walmart Inc. kiểm soát, Amazon.com Inc. và BigBasket - công ty được hãng thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba đầu tư.



SoftBank tham gia thương vụ đầu tư này ngay sau vụ chào bán cổ phần ra công chúng (IPO) của Uber - startup Mỹ mà SoftBank rót vốn lớn - trở thành "bom xịt". Vừa lên sàn 2 phiên, cổ phiếu Uber đã mất ngay gần 15 tỷ USD vốn hoá. Tin xấu từ cổ phiếu Uber cũng khiến SoftBank mất 9 tỷ USD vốn hoá. Năm ngoái, Uber báo lỗ 3 tỷ USD trên doanh thu 11,3 tỷ USD.

Dù kinh doanh trên thị trường trị giá 600 tỷ USD với nhiều đối thủ, Grofers cho biết công ty này có lợi thế nhờ tấn công vào thị trường ngách. Grofers hiện có mặt tại 13 thành phố, và đã có lãi tại thành phố Delhi và sắp thu lời tại Kolkata.

"Grofers đã đạt doanh thu 400 triệu USD và tăng trưởng gấp 8 lần trong vòng 2 năm qua", Albinder Dhindsa, đồng sáng lập, giám đốc điều hành của công ty cho biết và nói thêm rằng Grofers sẽ trở thành hãng bán lẻ thực phẩm trực tuyến lớn nhất tại Ấn Độ vào quý 3 năm nay. SoftBank, Sequoia và Tiger Global là các nhà đầu tư hiện tại của startup này.

Cả hai hãng bán lẻ Mỹ là Amazon và Walmart đều đang đầu tư mạnh vào Ấn Độ. Năm ngoái, Alibaba cũng dẫn đầu vòng gọi vốn 300 triệu USD của BigBasket, đưa định giá của startup này lên 950 triệu USD.

Thị trường bán lẻ thực phẩm Ấn Độ được dự báo tăng trưởng 55%/năm tới năm 2021, thep TechSci Research, trở thành ngành tăng trưởng nhanh nhất trong lĩnh vực bán lẻ trực tuyến tại nước này.