SoftBank, Toyota dự kiến đầu tư 1 tỷ USD vào mảng ôtô tự lái của Uber

Một nhóm các nhà đầu tư dẫn đầu bởi hai công ty Nhật SoftBank Group Corp và Toyota Motor Corp đang thảo luận để đầu tư khoảng 1 tỷ USD vào bộ phận phát triển ôtô tự lái của Uber Technologies, theo đó định giá mảng này ở mức 5 - 10 tỷ USD, hãng tin Reuters dẫn nguồn thân cận cho biết.



Khoản đầu tư này sẽ bơm thêm tiền cho chương trình phát triển ôtô tự lái của Uber, vốn đang tiêu tốn hàng trăm triệu USD mà chưa tạo ra doanh thu. Ngoài ra, khoản đầu tư cũng giúp khẳng định giá trị của Uber khi startup gọi xe Mỹ chuẩn bị lên sàn chứng khoán với định giá có thể đạt tới 100 tỷ USD, dự kiến trong năm nay.

Uber và SoftBank từ chối bình luận về thông tin này. Còn người phát ngôn của Toyota nói rằng hãng này "liên tục xem xét và cân nhắc các lựa chọn để đầu tư".

Theo nguồn tin của Wall Street Journal, thương vụ này có thể được chốt trong tháng sau. Giá cổ phiếu SoftBank Group tăng 4% trong phiên giao dịch sáng tại Tokyo, còn cổ phiếu Toyota đi ngang.

Năm ngoái, nhà sản xuất ôtô Toyota đã đầu tư 500 triệu USD vào mảng xe tự lái của Uber, trong bối cảnh cả hai đều đang bị xem là đối thủ chậm chân của những công ty như Waymo của Alphabet Inc.

Báo lỗ khoảng 2 tỷ USD trong năm 2018, Uber đang đặt cược tương lai vào việc chuyển đổi sang phát triển ôtô tự lái nhằm giảm chi phí trả cho đối tác lái xe.

Năm ngoái, công nghệ tự lái đang bị siết chặt quản lý sau khi một ôtô tự hành của Uber gây tai nạn chết người tại bang Arizona vào năm ngoái.

Những thách thức trong việc phát triển công nghệ này đang tạo nên các liên minh như SoftBank và Toyota ở Nhật. Ngoài ra, SoftBank cũng đã đầu tư 2,25 tỷ USD vào công ty phát triển xe tự lái Cruise của General Motors Co. Cruise cũng nhận được vốn đầu tư từ Honda Motor Co Ltd.