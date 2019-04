S&P 500, Nasdaq tăng điểm bất chấp triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp kém khả quan

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq của chứng khoán Mỹ tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, tuy nhiên mức tăng bị hạn chế bởi nhóm cổ phiếu công nghiệp do tâm lý lo lắng của nhà đầu tư về sự suy giảm trong báo cáo lợi nhuận sắp công bố của các doanh nghiệp.

Theo Reuters, chỉ số Dow Jones đóng cửa giảm nhẹ, trong khi đó S&P 500 tiếp tục chuỗi phiên tăng liên tiếp. Tính cả phiên ngày hôm qua, chỉ số này đã có 8 phiên tăng liên tiếp lần đầu tiên kể từ tháng 10/2017.

Mùa báo cáo lợi nhuận quý 1 dự kiến sẽ mở màn với Delta Airlines, JPMorgan Chase & Co và Wells Fargo & Co results trong tuần này. Các nhà phân tích dự báo lợi nhuận quý 1 của các doanh nghiệp thuộc nhóm S&P 500 sẽ chứng kiến lần giảm đầu tiên so với cùng kỳ năm trước kể từ năm 2016. Theo dữ liệu của Refinitiv, lợi nhuận quý đầu năm của các công ty S&P 500 có thể giảm 2,3% so với năm trước.

Trong khi đó, các nhà đầu tư cũng đang lo lắng với những dấu hiệu ngày càng nhiều về suy thoái kinh tế toàn cầu.

"Điều quan tâm nhất của các nhà đầu tư là câu chuyện tăng trưởng giảm tốc và nền kinh tế có thể rơi vào suy thoái", Charlie Ripley, chiến lược gia cấp cao tại Allianz Investment Management, có trụ sở ở Minneapolis, nhận định. "Chúng ta sẽ biết được điều gì đó khi báo cáo lợi nhuận của các công ty trong nhiều lĩnh vực được công bố".

Cổ phiếu Boeing, động lực mạnh nhất trong chỉ số Dow Jones, giảm 4,4% sau khi công ty này tuyên bố cắt giảm sản lượng máy bay 737 MAX - dòng máy bay liên quan tới 2 vụ tai nạn thảm khốc của Lion Air và Ethiopian Airlines trong vòng 5 tháng và bị đình bay tại hàng chục nước trên thế giới.

Cổ phiếu Boeing cũng ảnh hưởng tới cổ phiếu của các nhà cung cấp cho nhà sản xuất máy bay này. Giá cổ phiếu Spirit AeroSystems và Triumph Group đóng cửa phiên thứ Hai giảm lần lượt 5,1% và 6,2%.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 0,32% xuống còn 26.341,02 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,1%, đạt 2.895,77 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,19% lên 7.953,88.

Trong 11 nhóm cổ phiếu trong S&P 500, 6 nhóm đóng cửa giảm điểm, dẫn đầu là nhóm cổ phiếu năng lượng do giá dầu thô tăng. Nhóm cổ phiếu tiện ích và công nghiệp có mức giảm lớn nhất.

General Electric giảm 5,2% sau khi J.P.Morgan hạ đánh giá triển vọng cổ phiếu này từ mức "trung lập" (neutral) xuống mức "giảm tỷ trọng" (underweight).

Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu tăng giá phiên này nhiều gấp 1,11 lần số mã giá. Trên sàn Nasdaq, số mã giảm nhiều gấp 1,16 lần số mã tăng.

Có tổng cộng 6,15 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công ở Phố Wall phiên này, so với mức trung bình 7,28 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.