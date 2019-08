Startup chia sẻ văn phòng WeWork sắp IPO bất chấp khoản lỗ 1,9 tỷ USD

Các công ty công nghệ vẫn đang lỗ vốn như Uber, Lyft, đã phải chật vật để giành được sự quan tâm của các nhà đầu tư kể từ khi chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vài tháng trước. Tuy nhiên, điều này không ngăn được startup chia sẻ văn phòng WeWork lao vào cuộc đua phố Wall.

Theo CNN, công ty mẹ của WeWork, The We Company, ngày 14/8 công bố hồ sơ IPO với mục tiêu huy động 1 tỷ USD với mã cổ phiếu đăng ký là "WE". Công ty này triển khai kế hoạch IPO bất chấp khoản lỗ 1,9 tỷ USD vào năm ngoái, theo cáo bạch IPO. Đây là khoản lỗ lớn chưa từng thấy với một công ty chuẩn bị IPO. Trước đó, Uber và Lyft đã IPO với khoản lỗ năm 2018 lần lượt là 1,8 tỷ USD và 911 triệu USD.

Năm nay, The We Company tiếp tục "đốt tiền. Trong nửa đầu năm 2019, công ty này đã lỗ 904 triệu USD, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm trước. Khoản lỗ này phần lớn do hoạt động tại Trung Quốc, Nhật Bản và khu vực Thái Bình Dương mở rộng mà công ty này có liên doanh với các nhà đầu tư - chủ yếu là SoftBank.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của startup chia sẻ văn phòng này cũng tăng trưởng nhanh với doanh thu tăng gần gấp đôi lên 1,5 tỷ USD trong nửa đầu năm 2019.

Trong khi nhiều công ty công nghệ lớn của Mỹ lần lượt rút khỏi Trung Quốc hoặc không giành được nhiều thị phần tại đây, The We Company đang phát triển Trung Quốc trở thành thị trường kinh doanh cốt lõi của mình. Trong cáo bạch IPO dài hơn 350 trang, công ty này nhắc tới Trung Quốc 173 lần, chủ yếu liên quan tới ChinaCo - liên doanh được thành lập vào năm 2017 của công ty tại Trung Quốc. Theo thông tin trên website, WeWork hiện có 115 tòa nhà tại 12 thành phố ở Trung Quốc đại lục, chiếm 15% tổng số cơ sở văn phòng chia sẻ của công ty.

Hồi tháng 4, The We Company cho biết đã nộp hồ sơ bí mật với Uỷ ban Chứng khoán Mỹ (SEC) để IPO. Ngoài việc huy động vốn từ thị trường đại chúng, The We Company cũng tiết lộ dự kiến vay nợ tới 6 tỷ USD. Công ty dự định dùng số tiền huy động được để tiếp tục mở rộng hoạt động ra khắp thế giới, bất chấp việc vẫn đang lỗ nặng.

Có trụ sở tại New York, công ty này ra đời vào năm 2010 với tên WeWork bởi Adam Neumann và Miguel McKelvey. Hiện The We Company đang cung cấp dịch vụ văn phòng chia sẻ tại hơn 100 thành phố trên khắp thế giới và là một trong những công ty chưa niêm yết giá trị nhất tại Mỹ. Sau nhiều vòng gọi vốn, tính tới đầu tháng 1/2019, công ty này được định giá 47 tỷ USD.

Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra quan ngại về tính bền vững của hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty trong bối cảnh suy giảm kinh tế toàn cầu. Trong hồ sơ IPO, WeWork cũng đề cập tới tác động của các yếu tố như sự suy giảm của thị trường cho thuê văn phòng, không đàm phán được điểm thuê vừa ý hay việc duy trì các thành viên hiện tại, tới hoạt động kinh doanh.

The We Company, cũng giống như nhiều công ty công nghệ khác, gồm Facebook, Snap, và Lyft, đưa ra cấu trúc cổ phiếu phức tạp để đảm bảo người sáng lập có quyền kiểm soát lớn hơn với các quyết định của công ty. Trong cáo bạch IPO, công ty này cho biết người sáng lập, CEO Adam Neumann sẽ sở hữu hoặc kiểm soát hơn 50% quyền biểu quyết và nhờ đó "hạn chế khả năng các cổ đông khác can thiệp vào hoạt động của công ty".

Sau gần 10 năm hoạt động, WeWork đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác bên cạnh dịch vụ chia sẻ văn phòng, bao gồm chia sẻ không gian sống (WeLive), trung tâm thể thao và chăm sóc sức khỏe (WeRise) và giáo dục (WeGrow). Tháng 1/2019, công ty đổi tên thành The We Company, trở thành công ty mẹ cho các mảng kinh doanh trên.