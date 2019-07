Sự nghiệp chính trị của tân thủ tướng Anh Boris Johnson

Tháng 7/2018, Boris Johnson từ chức ngoại trưởng và chỉ trích cách tiếp cận của bà May với vấn đề Brexit. Từ đó, ông trở thành một trong những người chỉ trích bà May mạnh mẽ nhất trong nghị viện. Tháng 9/2018, ông nói rằng thoả thuận Brexit mà bà May trình lên "tệ hơn nhiều" so với việc Anh ở lại EU. Ông ủng hộ "Brexit cứng", tức là Anh rời khỏi EU mà không có thoả thuận.