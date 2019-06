Sức hút dự án đất nền thị xã Thuận An

Từ đầu năm 2019, thị trường bất động sản Bình Dương bất ngờ lên cơn sốt thu hút giới đầu tư đổ xô đến tìm kiếm cơ hội. "Nóng" nhất là phân khúc đất nền và nhà phố thương mại tại thị xã Thuận An.

Đất nền Thuận An bất ngờ trỗi dậy

Từ đầu năm 2019 đến nay, trong bối cảnh thị trường bất động sản Tp.HCM thiếu vắng nguồn cung thì các khu vực vùng ven như Bình Dương, Đồng Nai lại giao dịch hết sức sôi động. Tại Bình Dương, "nóng" nhất là phân khúc đất nền tại những địa bàn giáp ranh Tp.HCM như Thuận An, Dĩ An và thành phố Thủ Dầu Một…

Theo dữ liệu của trang tin www.batdongsan.com.vn, hai thị xã Dĩ An và Thuận An bất ngờ trở thành những địa phương ghi nhận nhu cầu tìm kiếm bất động sản cao nhất tại Bình Dương. Trong đó, thị xã Thuận An có số sản phẩm đất nền giao dịch nhiều nhất trong quí 1-2019 với lượng tìm kiếm tăng hơn 48% so với quí 4-2018, cao gấp đôi so với Dĩ An và gần gấp ba so với thành phố Thủ Dầu Một.

Trong khi đó, dù giá đã nhích lên khoảng 25 - 30% so với cuối năm 2018 nhưng giá đất tại Thuận An hiện vẫn còn thấp xa so với Tp.HCM hay các khu vực lân cận như thành phố Thủ Dầu Một, thành phố mới Bình Dương…

Cụ thể, giá đất trung bình tại Thuận An đang ở mức 20-25 triệu đồng/m2, so với mức phổ biến từ 40-50 triệu đồng/m2 tại Thủ Dầu Một hay quận 9, Thủ Đức của Tp.HCM. Điều này khiến giới đầu tư dự báo giá đất tại Thuận An sẽ còn thiết lập mặt bằng mới bởi khoảng cách di chuyển tới trung tâm Tp.HCM chỉ từ 10-15 phút.

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, bức tranh hạ tầng giao thông, dịch vụ tiện ích ngày càng hoàn thiện cùng nhu cầu ở thực gia tăng là những yếu tố làm gia tăng giá trị bất động sản tại thị xã Thuận An. Đây cũng là yếu tố quan trọng hấp dẫn các nhà đầu tư tìm đến Thuận An khi sản phẩm đất nền ngày càng khan hiếm.

Trên thực tế, Thuận An là thị xã có mật độ dân số đông nhất cả nước và tốc độ phát triển rất nhanh trong thời gian vừa qua. Nhờ được bao quanh bởi hệ thống giao thông huyết mạch gồm quốc lộ 13, quốc lộ 1, đại lộ Mỹ Phước - Tân Vạn, ĐT 743, ĐT 747, đại lộ Phạm Văn Đồng…, Thuận An đã phát triển thành một trung tâm kinh tế sầm uất với các khu công nghiệp và hoạt động hiệu quả như VSIP 1, Việt Hương, Đồng An, An Phú, An Thạnh.

Hệ thống tiện ích của thị xã Thuận An cũng hết sức phong phú như chợ Đông Phú A, bệnh viện đa khoa Vạn Phúc 2, bệnh viện quốc tế Columbia, trung tâm thương mại Aeon Mall, Lotte Mart, Vincom Plaza, chợ đầu mối Thủ Đức, Đại học quốc gia Tp.HCM...

Đây là điều mà ngay cả thành phố mới Bình Dương sau nhiều năm xây dựng vẫn chưa đạt được. Đến năm 2020, khi thị xã Thuận An được công nhận trở thành thành phố và các tuyến metro thành phố Thủ Dầu Một - Thuận An - Tp.HCM, Thuận An - Miếu Ông Cù, đường sắt Dĩ An - Lộc Ninh… đi vào hoạt động thì Thuận An sẽ như "hổ thêm cánh".

"Điểm sáng" Uni Mall Center

Dù thị trường đất nền Thuận An đang tăng trưởng "nóng" nhưng nhiều chuyên gia vẫn khuyên các nhà đầu tư thận trọng để chọn lựa đúng những dự án thực sự tiềm năng. Trong đó, ngoài pháp lý thì vị trí và tiến độ thi công hạ tầng là hai yếu tố quan trọng nhất nhà đầu tư cần xem xét để giảm thiểu rủi ro và tăng biên độ lợi nhuận.

Ông Chu Thanh Hải, Tổng giám đốc Uniland, cho rằng tuy hiện nay trên địa bàn các khu vực vùng ven đang có khá nhiều dự án đất nền rao bán nhưng nhà đầu tư không nên mạo hiểm theo phong trào mà ưu tiên chọn vị trí trung tâm thị xã hoặc giáp ranh Tp.HCM, vốn là những khu vực dân cư sinh sống đông đúc. Bởi nó sẽ đảm bảo tính thanh khoản cao cho nhà đầu tư hoặc xây nhà cho thuê, khai thác kinh doanh cũng đều dễ dàng.

Một điển hình nổi bật là dự án Uni Mall Center nằm trên đường ĐT 743, trung tâm thị xã Thuận An. Vài tuần gần đây, dự án này đã trở thành một "hiện tượng" khi thu hút hàng trăm khách hàng giao dịch và chưa hề có dấu hiệu giảm nhiệt. Đây là một trong những dự án được đầu tư hạ tầng tốt nhất đang chào bán ở Bình Dương.

Hiện toàn bộ hạ tầng dự án gồm các tuyến đường 12 - 24 mét, hệ thống điện - nước, cây xanh… đều đã thi công hoàn chỉnh, pháp lý minh bạch nên không có rủi ro.

Đặc biệt, góp phần lớn tạo nên cơn sốt cho Uni Mall Center còn do dự án được đầu tư theo định hướng trở thành trung tâm kinh doanh đẳng cấp đáp ứng nhu cầu phát triển của thị xã Thuận An khi trở thành thành phố vào năm 2020. Khi xây dựng hoàn chỉnh, tại đây sẽ hình thành các dãy phố kinh doanh khách sạn, cửa hàng thời trang, spa, nhà hàng…cao cấp dành cho giới doanh nhân và giới trẻ yêu thích trải nghiệm, khám phá.

Theo tìm hiểu, Uni Mall Center có giá bán chỉ từ 21 triệu đồng/m2, thanh toán kéo dài trong 24 tháng. Khách hàng giao dịch sẽ có cơ hội trúng 1 xe Mazda 3, 3 xe Honda SH 150i, 5 xe Honda Vision… và nhiều quà tặng hấp dẫn khác từ đơn vị phân phối.

