Sức hút nhà đất phía Tây Hà Nội vẫn chưa hạ nhiệt

Dù đã thu hút một lượng đáng kể dự án nhà ở nhưng thị trường bất động sản khu Tây Hà Nội vẫn chưa rơi vào điểm bão hòa, thậm chí còn rất nhiều cơ hội cho các khách hàng và nhà đầu tư với chính sách mở rộng các tuyến đường giao thông, tăng khả năng kết nối.

Chi phối lớn từ hạ tầng

Theo quy luật, ở đâu mở đường thì ở đó hình thành xu hướng đón đầu hạ tầng để phát triển bất động sản. Việc quy hoạch mở rộng các tuyến đường huyết mạch khu vực phía Tây Hà Nội đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án bất động sản phát triển, mang đến nhiều cơ hội lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư và khách hàng.

Theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn 2050, UBND Hà Nội chính thức phê duyệt phía Tây Nam Thủ Đô thành trung tâm kinh tế trọng điểm của thành phố và nhận được sự đầu tư mạnh mẽ cho cơ sở hạ tầng gần điện đường trường trạm.

Với quyết định này, hàng loạt trục đường chính được cải tạo, mở rộng và hoàn thiện như trục đường kết nối tuyến Nguyễn Trãi qua Lương Thế Vinh, đường Trung Văn kết nối Mễ Trì - Mỹ Đình, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông hay trục đường Tố Hữu - Lê Văn Lương với tuyến bus nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã đã đi vào hoạt động.

Cùng với đó trục vành đai 3,5 và cầu Thượng Cát; trục đường Tây Thăng Long kết nối khu Tây Hồ Tây với huyện Đan Phượng; chạy song song Quốc lộ 32; hay Quốc lộ 70 nối từ Nhổn tới Đại lộ Thăng Long, chạy qua huyện Hoài Đức cũng đang được triển khai xây dựng, mở rộng lên tới 4 làn xe.

Với hệ thống chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn quận không ngừng phát triển. Đặc biệt, Công ty TNHH AEON Mall động thổ dự án trung tâm thương mại AEON tại Hà Đông với tổng diện tích 98.000 m2 và sẽ được khai trương vào tháng 12/2019 khiến đất nền khu vực Dương Nội thêm sức hút.

Khảo sát trên thị trường hiện nay cho thấy, có rất nhiều dự án bất động sản đang được hưởng lợi từ hạ tầng cũng như tiện ích tại khu vực này.

Sức hút chưa thể hạ nhiệt

Thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội vẫn chưa hề có dấu hiệu bão hòa, giá bán đất nền dịch vụ khu Dương Nội trước đây dao động 50 - 60 triệu/m2. Sau khi có thông tin chính thức khởi công dự án AEON Mall Hà Đông, nay đã tăng lên 70 - 110 triệu/m2.

Do nguồn cung biệt thự ngày càng khan hiếm, đặc biệt trong khu vực nội đô không còn nhiều vì thế An Khang Villa nằm trong Khu đô thị Dương Nội của Tập đoàn Nam Cường luôn là vị trí được giới đầu tư chú ý tại phía Tây Hà Nội. Được chủ đầu tư chú trọng về cơ sở hạ tầng, cảnh quan hoàn thiện cùng sổ đỏ trao tay khiến An Khang Villa thu hút nhà đầu tư từ những thời kỳ đầu mở bán.

Tọa lạc tại vị trí đẹp nhất trong Khu đo thị Dương Nội với diện tích linh hoạt từ 158m2 - 352m2, An Khang Villa có phong cách kiến trúc hiện đại gồm cả đơn lập và song lập cùng thiết kế thông minh, đảm bảo tất cả các phòng đều được hưởng nắng và gió tự nhiên.

An Khang Villa có hai đến ba mặt tiền tùy từng vị trí với tuyến đường trước rộng 11,5m và tuyến đường sau rộng 7m vừa đảm bảo thuận tiện khi tham gia giao thông vừa đảm bảo được sự riêng tư cho gia chủ.

Từ An Khang Villa chỉ mất 3 phút đi bộ để đến bến xe buýt nhanh BRT, 3 phút đến Aeon Mall hay 10 phút đi xe tới Trung tâm Hội nghị quốc gia do tiếp giáp tuyến đường Ngô Thì Nhậm và Lê Quang Đạo rộng 40m. Bởi vậy An Khang Villa luôn được đánh giá là phân khu đẹp nhất trong Khu đô thị Dương Nội.

Nằm trong chương trình ưu đãi của Tập đoàn Nam Cường, khách hàng mua căn hộ tại An Khang Villa tại thời điểm này sẽ có nhiều chính sách ưu đãi như: Tặng tiền mặt đến 1 tỷ đồng ngay tại thời điểm ký hợp đồng. Nếu khách hàng thanh toán sớm sẽ nhận ngay chiết khấu 8% cho số ngày và số tiền thanh toán trước hạn (trừ trực tiếp vào thời điểm mua bán).

* Thông tin chi tiết:

Website: http://ankhang.namcuong.com.vn/