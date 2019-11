Sức hút tổ hợp dự án ẩm thực và giải trí đêm tại Phan Thiết, Kê Gà

Trong khi Việt Nam còn bỏ ngỏ nguồn lợi từ "kinh tế đêm" thì thế giới đã khai thác mạnh mẽ mô hình này như cỗ máy hái ra tiền hiệu quả. Gấp rút gia nhập cuộc đua, các khu vực Phan Thiết, Đà Nẵng, Nha Trang,... sắp xuất hiện các tổ hợp du lịch - giải trí - nghỉ dưỡng với nhiều hoạt động, dịch vụ đa dạng và thú vị.

Tổ hợp "All - in - one"

Những thành phố du lịch nổi tiếng thế giới với hoạt động giải trí về đêm hấp dẫn như: Las Vegas, Paris, Amsterdam, Đài Bắc, Mumbai, Hongkong,… luôn là nơi thu hút đông đảo du khách. Hàng năm, Amsterdam thu hút khoảng 17 triệu khách quốc tế. Doanh thu từ các sản phẩm dịch vụ sau 6 giờ tối đến 2 giờ sáng đóng góp đến 70% cho các thành phố không ngủ này.

Trong các loại hình dịch vụ về đêm, ẩm thực luôn chiếm tỉ lệ áp đảo có nơi lên đến 80% như San Francisco. Điều đó cho thấy nhu cầu ẩm thực, giải trí và mua sắm về đêm của du khách là cực kỳ cao.

Tại các thành phố lớn của Việt Nam, hoạt động giải trí về đêm còn khá nghèo nàn và thiếu sức hấp dẫn vì sự rải rác, thiếu quy hoạch đồng bộ và bị hạn chế thời gian phục vụ sau 24 giờ của các tụ điểm vui chơi.

Mới đây, việc Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ liên quan và địa phương chủ động nghiên cứu chính sách nhằm thúc đẩy "kinh tế ban đêm" đã trở thành tín hiệu vui cho ngành du lịch.

Nhanh nhạy nắm bắt xu hướng và đón đầu lượng khách quốc tế sẽ tìm đến Việt Nam trong những năm tới, Tổ hợp "all-in-one" tại Novaworld (Phan Thiết), Summer Land (Mũi Né) và Thanh Long Bay (Kê Gà - thủ phủ du lịch mới) sẽ mang đến sự mới mẻ, hấp dẫn cho du lịch Bình Thuận.

Thanh Long Bay: Điểm hẹn đa sắc màu

Ngoại trừ Phan Thiết, Mũi Né có một số dịch vụ giải trí đêm, du khách đến Bình Thuận đa số chỉ được thỏa mãn nhu cầu nghỉ dưỡng, còn sau 19h gần như chẳng có hoạt động nào khác để trải nghiệm. Vì vậy, việc bổ sung điểm nhấn thú vị là hết sức cần thiết. Kịp nắm bắt thời cơ, Thanh Long Bay ra đời vừa vặn giải quyết được bài toán những hoạt động về đêm của du khách trong nước và quốc tế tại khu vực phía Nam Bình Thuận.

Là tổ hợp du lịch - giải trí - nghỉ dưỡng và thể thao biển tầm cỡ quốc tế, Thanh Long Bay quy tụ mọi hoạt động cần có cho một kỳ nghỉ lý tưởng. Không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên quyến rũ của Hòn Lan với bờ biển riêng dài 1,7km, du khách còn có thể lựa chọn các môn thể thao biển thú vị như: dù lượn, moto nước, lướt ván, chèo thuyền kayak,… Tuy nhiên, khi màn đêm buông xuống mới là lúc Thanh Long Bay thể hiện hết vẻ lung linh và quyến rũ khó cưỡng của mình.

Trong đó, điểm nhấn ấn tượng chính là tổ hợp nhà phố thương mại được phát triển như khu Myeongdong, Hàn Quốc sẽ mang đến một "lăng kính vạn hoa" đa sắc màu, thắp sáng phố đêm Thanh Long Bay.

Lần đầu tiên, tại Bình Thuận sẽ xuất hiện mô hình phố mua sắm, giải trí, ẩm thực kết hợp quy mô lớn với hàng trăm cửa hiệu thời trang nổi tiếng của các thương hiệu thiết kế Việt, các thương hiệu thời trang uy tín thế giới, hàng trăm nhà hàng, phố ẩm thực, café, bar, pub giải trí… hoạt động đến tận khuya.

Ngoài ra, đại lộ Thanh Long Avenue là nơi được giới trẻ đặc biệt yêu thích với quảng trường trung tâm, công viên bãi biển - nơi tổ chức chương trình sân khấu ngoài trời, đại nhạc hội sôi động hay phố đi bộ với hoạt động lễ hội đường phố đầy màu sắc mang đậm văn hóa miền biển nhiệt đới.

Không chỉ được giải trí và trải nghiệm ẩm thực đa dạng, du khách đến với Thanh Long Bay còn hài lòng với khu lưu trú được mệnh danh là biểu tượng của kiến trúc xanh miền nhiệt đới. Các căn hộ và biệt thự biển Thanh Long Bay được thiết kế độc bản, mở ra tầm nhìn tuyệt mỹ với thiên nhiên thuần khiết.

Theo chia sẻ từ đại diện Tập đoàn Nam Group, sự sầm uất và náo nhiệt của các hoạt động về đêm tại Thanh Long Bay sẽ được dẫn dắt và bảo đảm bằng nguồn khách dồi dào từ khắp nơi trên thế giới bị thu hút bởi các thương hiệu quốc tế: khu thể thao do Tập đoàn H2O Hawaii Sports (Mỹ) quản lý, khu lưu trú được vận hành bởi thương hiệu Wyndham (Mỹ) và Accor (Pháp).

DKRA Vietnam - Tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án cho biết, hiện nay, Thanh Long Bay đang ra mắt thị trường khu căn hộ biển Wyndham Coast với mức giá chỉ từ 1,38 tỷ đồng, bàn giao nội thất hoàn thiện, sở hữu lâu dài. Đặc biệt, phương thức thanh toán hết sức lý tưởng với thời gian lên đến 4 năm, đợt đầu chỉ 10%.

Với sự góp mặt của những siêu dự án tại Mũi Né, Phan Thiết, Thanh Long Bay (Kê Gà) được kỳ vọng sẽ giữ chân du khách ở lại lâu hơn, vui chơi trải nghiệm và chi tiêu nhiều hơn khi đến với Bình Thuận.