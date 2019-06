Sức hút từ thị trường bất động sản Quy Nhơn

Việc đầu tư mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng cùng sự phát triển của ngành kinh tế mũi nhọn - du lịch đã tạo "đòn bẩy" cho Quy Nhơn - Bình Định trở thành tâm điểm của các nhà đầu tư địa ốc.

Cú hích từ hạ tầng giao thông đồng bộ

Được quy hoạch là trung tâm phía Nam của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, thành phố Quy Nhơn - thủ phủ của Bình Định là một trong số ít các tỉnh thành sở hữu cả 4 loại hình giao thông trọng điểm: đường bộ, đường sắt, hàng không và đường thủy. Trong đó, hệ thống giao thông đường bộ đã hoàn thiện và kết nối đồng bộ với các tuyến quốc lộ huyết mạch cùng hàng loạt tuyến đường mới nối sân bay Phù Cát với các khu kinh tế, tổ hợp du lịch - nghỉ dưỡng sinh thái lớn của Quy Nhơn đang được gấp rút hoàn thành sẽ là yếu tố thu hút các nhà đầu tư đến với "vùng đất mới" giàu tiềm năng này.

Đặc biệt, điểm nhấn hạ tầng giao thông của tỉnh Bình Định là Sân bay Phù Cát. Sau khi nhà ga T1 được xây dựng mới và đưa vào hoạt động từ tháng 5/2018 với diện tích gấp 3 lần nhà ga cũ đã nâng số chuyến bay đến Bình Định lên 40 chuyến/ngày thay vì 3 đến 5 chuyến như trước năm 2017.



Vận tải hàng không đang dần trở nên phổ biến, với chưa đến 1 giờ bay từ TP.Hồ Chí Minh và 1,5 giờ bay từ Hà Nội, Quy Nhơn đang trở thành lựa chọn ưu tiên của du khách thay vì tốn khá nhiều thời gian di chuyển đến các điểm du lịch khác không có sân bay.



Theo kế hoạch của Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways, trong năm 2019, các hãng bay này sẽ khai thác các chuyến bay quốc tế đầu tiên phục vụ khách du lịch từ Quy Nhơn đi các nước Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… và ngược lại. Đồng thời, các đường bay nội địa mới từ Quy Nhơn đến các thị trường phát triển du lịch trọng yếu như Vinh, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, Phú Quốc… cũng sẽ sớm được đưa vào khai thác sẽ là cơ hội lớn để kinh tế, du lịch cũng như bất động sản Quy Nhơn - Bình Định "cất cánh".

Ngành du lịch tăng mạnh, Quy Nhơn thành điểm sáng đầu tư

Sở hữu 134km đường bờ biển cùng những thắng cảnh tuyệt đẹp, còn nguyên nét hoang sơ ít nơi nào có được như Kỳ Co, Eo Gió, Cù Lao Xanh, Bãi Trứng, Hòn Khô… Quy Nhơn - Bình Định được đánh giá là điểm đến mới hấp dẫn hàng đầu Đông Nam Á. Đặc biệt, không chỉ nổi tiếng với du lịch biển đảo, thành phố thơ mộng này còn tập trung phát triển nhiều loại hình du lịch đa dạng khác như: du lịch lịch sử - văn hóa - tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch ẩm thực và đặc biệt là du lịch hội nghị - khoa học gắn với Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) - nơi mỗi năm đón hơn 1.000 nhà khoa học đến từ nhiều nước trên thế giới.

Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Bình Định, lượng khách tới Bình Định, đặc biệt là Quy Nhơn đang tăng mạnh. Năm 2018, tỉnh đã đón hơn 4 triệu lượt khách, tăng 10,6% so với năm 2017. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 3.301 tỷ đồng, tăng 54,7% so với năm 2017, vượt chỉ tiêu đề ra 35,8%. Năm 2019, tỉnh Bình Định đặt mục tiêu thu hút khoảng 5 triệu lượt khách (tăng 25%), đặc biệt từ khách quốc tế và mục tiêu tổng doanh thu đạt 6.500 tỷ đồng (tăng 97%) - một con số khá cao so với tỷ lệ của cả nước.

Nhờ sự tăng trưởng bứt phá trong lĩnh vực du lịch và kinh tế, Quy Nhơn - Bình Định đang nổi lên như một trong những thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hấp dẫn với các dự án quy mô, hiện đại. Theo Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (Horea), Quy Nhơn hiện đang là điểm đến nổi bật ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, đặc biệt khu vực trung tâm thành phố với lợi thế ven biển, thuận lợi cho kinh doanh du lịch sẽ là điểm đầu tư mới giàu tiềm năng.

Giá đất tăng cao, bất động sản Quy Nhơn "lên ngôi"

Từ giữa năm 2018, đặc biệt là từ đầu năm 2019 đến nay, thị trường bất động sản Quy Nhơn trở nên sôi động với sự đổ bộ của hàng loạt doanh nghiệp địa ốc lớn. Khảo sát từ các đơn vị môi giới nhà đất, những lô đất vàng trong trung tâm thành phố Quy Nhơn có tốc độ "tăng phi mã". Đầu năm 2019, giá đất mặt tiền ở nội thành thành phố Quy Nhơn vượt ngưỡng 100 triệu đồng/m2, đặc biệt các trục đường ven biển như Xuân Diệu, An Dương Vương bình quân hơn 300 triệu đồng/m2.



Tuy nhiên, điều quan trọng là dù đã tăng mạnh nhưng giá đất vẫn chưa quá cao như tại nhiều thủ phủ du lịch khác, do đó thị trường vẫn còn nhiều tiềm năng tăng giá và tiếp tục mang lại lợi nhuận hấp dẫn.

Đóng góp chung vào sự sôi động của thị trường bất động sản tại Quy Nhơn - Bình Định, Tập đoàn Hưng Thịnh vừa chính thức giới thiệu dự án Quy Nhon Melody. Đây là tổ hợp căn hộ du lịch được các chuyên gia đánh giá là "nơi chọn mặt gửi vàng" của các nhà đầu tư nhanh nhạy nắm bắt xu thế.

Quy Nhon Melody sở hữu vị trí đắc địa trên trục đường ven biển sầm uất nhất của thành phố Quy Nhơn. Từ đây, khách lưu trú chỉ mất vài bước chân để đến bãi biển đầy thơ mộng, thuận tiện di chuyển đến các điểm tham quan du lịch nổi tiếng và dễ dàng tiếp cận chuỗi tiện ích đa dạng trong khu vực như: trung tâm hành chính, trường học, bệnh viện, công viên ven biển, trung tâm thương mại, sân vận động… trong bán kính 3km.

Đặc biệt những tiện ích lý tưởng ngay nội khu dự án như: hồ bơi vô cực, nhà hàng cao cấp, khu vui chơi trẻ em, shophouse, sảnh đón chuẩn 5 sao cùng những dịch vụ được ưu đãi lớn từ các khách sạn đẳng cấp liền kề sẽ là những đặc quyền lý tưởng dành cho những chủ nhân của Quy Nhon Melody.

Hội tụ rất nhiều lợi thế, Quy Nhon Melody mở ra cơ hội cho nhà đầu tư dễ dàng sở hữu một căn hộ du lịch tiện nghi ngay trung tâm phố biển và đem lại lợi ích "kép" về nghỉ dưỡng - cho thuê và là tài sản tích lũy lâu dài.

* Thông tin chi tiết:

Hotline: 1900 6958

Website: www.quynhonmelody.com.vn