Sun Grand City New An Thoi - khu đô thị mang hồn Địa Trung Hải tại Phú Quốc

Không chỉ từng căn nhà phố trong khu đô thị Sun Grand City New An Thoi - Phú Quốc thấm đẫm hơi thở Địa Trung Hải mà mỗi con đường, quảng trường, công viên nơi đây đều được khéo léo đan cài âm hưởng của miền biển nhiệt đới đầy sức sống.

Mê đắm âm hưởng Địa Trung Hải

Hình ảnh Địa Trung Hải được ví von như một bản hòa ca của những ngôi nhà quyến rũ rực rỡ sắc màu vẫn thường xuất hiện trong các bộ phim Hollywood. Với nhiều nét tương đồng về khí hậu nắng ấm quanh năm, lối kiến trúc Địa Trung Hải huyền thoại đang được tái hiện ở khu đô thị đầu tiên trên đảo Phú Quốc - Sun Grand City New An Thoi.

Cư dân và du khách sẽ được thưởng thức một bữa tiệc của những giai điệu nhiệt đới rộn ràng: màu đất nung Terra ấm áp đậm chất Ý, màu xanh biển từ những con sóng đượm nồng của vùng Caribbean, màu vàng nhạt gợi nhớ những vạt nắng trên những con phố miền Nam Châu Âu... Tất cả được đan cài, kết hợp tinh tế, đem đến cho cư dân sự thoải mái và gần gũi với thiên nhiên - vốn là linh hồn của kiến trúc Địa Trung Hải.

Từng góc phố, lối đi lát đá trong quảng trường tới những loại cây trồng trong hệ thống công viên đều mang nguồn cảm hứng Địa Trung Hải. Nổi bật nhất có thể kể đến quảng trường Seta - nơi âm nhạc lan toả từ thiên nhiên. Lấy cảm hứng từ Piazza della Scala (Quảng trường)tại trung tâm Milan, công viên được ví như nơi giao hoà những giai điệu lãng mạn của gió, của cỏ cây và tiếng chim lảnh lót. Trong không gian rộng lớn, tinh tế với tượng thần mặt thời Apolo, bao quanh là đài phun nước và chòi nghỉ mái vòm, cư dân cùng du khách sẽ được thưởng thức những điệu nhảy đặc trưng của vùng Địa Trung Hải, hay hòa mình vào các lễ hội ngoài trời sôi động.

Sau khi đã mệt nhoài với không khí sôi động lôi cuốn của điệu nhảy trên quảng trường Seta thì công viên Riva - nơi bầu trời và đại dương gặp gỡ, giao hòa một màu xanh thẳm, cùng hương thơm dịu mát thoang thoảng sẽ đem đến một chốn nghỉ chân đầy lãng mạn. Du khách sẽ bắt gặp hình ảnh dòng kênh xanh, những giàn cây tươi mát phủ kín, mang âm hưởng từ cánh đồng nho Magna Graecia của vùng đất Amalfi trứ danh.

Không dừng lại ở thảm thực vật Địa Trung Hải xanh mướt, Sun Grand City New An Thoi còn tái hiện khu vườn ăn quả sum suê trái ngọt của vùng đất Amalfi tươi mát, bao bọc quanh các ngôi nhà mái vòm ấn tượng tại công viên Limoni.

Điểm đến cuối cùng trong hành trình Địa Trung Hải là công viên Pino - miền xanh mát đón gió ngàn khơi tái hiện hình ảnh đồi thông ven biển trong trẻo, trữ tình nổi bật bên những giàn dây leo, cột đá đặc trưng.

"La Dolce Vita" ở Nam Phú Quốc

Không chỉ mang cảm hứng Địa Trung Hải trong từng chi tiết kiến trúc, Sun Grand City New An Thoi còn kiến tạo một lối sống phóng khoáng, mạnh mẽ và chan hòa như những cư dân Địa Trung Hải đích thực.

Thiết kế các khoảng không gian sinh hoạt cộng đồng trong khu đô thị được đề cao khiến cư dân gần gũi, dễ dàng chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Giống như người Italia, cư dân khu đô thị được sống trong mùa lễ hội quanh năm, được lớn lên cùng những người hàng xóm hồn hậu sẽ hình thành nét thân thiện có thể khiến cho bất cứ ai dù khó tính nhất cũng cảm thấy dễ chịu.

Câu nói "La Dolce Vita" - "cuộc sống ngọt ngào" - nổi tiếng của người Italia mang ý nghĩa về những con người thoải mái tận hưởng một cuộc sống chất lượng cao, nơi làm việc để hưởng thụ chứ không phải để vắt kiệt sức lao động của chính mình. Ở Sun Grand City New An Thoi, cư dân cũng sẽ được thư thái tận hưởng cuộc sống đầy đủ tiện nghi với hệ thống giáo dục, y tế đầy đủ cùng tương lai tài chính của mỗi căn nhà phố thương mại được đảm bảo vững vàng. Nhìn vào lượng khách khổng lồ đổ về Phú Quốc tăng trưởng tới hơn 30% mỗi năm và được dự báo tăng mạnh hơn trong tương lai dễ thấy Sun Grand City New An Thoi sẽ trở thành miền đất giao thương thịnh vượng.

Trên hành trình khám phá quần thể nghỉ dưỡng tỷ đô tại Nam đảo, từ khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Sun Premier Village Kem Beach Resort tới cáp treo Hòn Thơm, các tuyến phố độc đáo sát biển Sun Premier Village Primavera, du khách sẽ dừng chân nghỉ ngơi, mua sắm tại khu đô thị.

Tất cả những gì cư dân Sun Grand City New An Thoi cần chuẩn bị là trang hoàng những cửa hiệu, khách sạn 3-4 sao, các nhà hàng mang phong cách riêng và tiếp đón hàng triệu du khách với nụ cười nồng hậu như chính bản chất của những người dân miền biển. Chắc chắn, bất kỳ vị khách nào cũng sẽ bị mê đắm lối kiến trúc Địa Trung Hải được hòa quyện cùng phong cách sống bản địa đáng trân quý.

Nếu muốn trở thành một phần của sức quyến rũ Địa Trung Hải phía nam đảo ngọc, được hòa mình vào "La Dolce Vita" - "cuộc sống ngọt ngào" như người Ý đích thực với tương lai thịnh vượng, thì Sun Grand City New An Thoi chính là cánh cửa dẫn lối phồn vinh.

