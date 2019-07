Sunshine Center - căn hộ đô thị thỏa cơn khát “ở sang, sống thoáng”

Thỏa mãn nhu cầu ở cao cấp với vị trí trung tâm đi lại thuận tiện, diện tích căn hộ rộng rãi, công nghệ 4.0 hiện diện khắp mọi nơi cùng những khoảng xanh đến từ những thiết kế vườn treo … Sunshine Center chính là đại diện tiêu biểu cho căn hộ đô thị dành cho cư dân thượng lưu đang mong muốn "ở sang - sống thoáng".

Giới trung lưu và cơn khát căn hộ cao cấp

Tầng lớp trung lưu ở Việt Nam đang tăng mạnh. Báo cáo về số người giàu thế giới (High Net Worth Handbook 2019) của hãng Wealth-X, Việt Nam đứng thứ 4 trong số 10 quốc gia có số người giàu tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Ước tính, số người giàu tại Việt Nam sẽ tăng lên gấp đôi từ 250.000 lên 530.000 hộ trong giai đoạn 2016-2020.

Điều này có ý nghĩa quan trọng, khoảng 280.000 hộ gia đình sẽ ra khỏi tầng lớp trung lưu để gia nhập tầng lớp thượng lưu trong vòng 5 năm tới giúp tạo thành một phân khúc tiêu dùng độc lập có sức mua đáng kể.

Tầng lớp thượng lưu gia tăng kéo theo nhu cầu của họ cũng thay đổi và tăng theo hướng cao cấp hơn tiêu biểu nhất chính là trong lĩnh vực nhà ở. Với họ, ngôi nhà hiện đại không đơn thuần chỉ để ở mà còn là nơi thể hiện đẳng cấp cũng như giúp tận hưởng cuộc sống viên mãn, an nhiên với tiện ích tích hợp.

Đó chính là lý do các căn hộ thông minh có diện tích rộng rãi đầy đủ tiện nghi, trong không gian xanh cùng dịch vụ đa dạng ngay tại trung tâm thành phố ngày càng được giới thượng lưu tìm kiếm. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của thị trường bất động sản Hà Nội, hiện số lượng căn hộ cao cấp đáp ứng được đầy đủ 5 yếu tố kể trên là hiếm hoi.

Hiện nay nguồn cung căn hộ đang ngày càng khan hiếm, các dự án đang bán thì có nhiều điểm hạn chế với diện tích quá nhỏ, ko thỏa mãn nhu cầu đa dạng của người giàu, đặc biệt là phân khúc cao cấp ở khu vực phía Tây thành phố.

Trong lúc giới thượng lưu và các nhà đầu tư đỏ mắt tìm nơi an cư phù hợp, các căn hộ tại Sunshine Center với diện tích cực khủng (từ 110 m2 đến 170 m2) đã mang đến cơ hội cho thị trường căn hộ cao cấp.

Sunshine Center - bộ sưu tập căn hộ diện tích hạng sang

Theo đánh giá của giới đầu tư, hiếm có dự án nào địa trên trục đường Phạm Hùng - tâm điểm sống sang của khu vực Mỹ Đình lại có được một không gian sống lý tưởng như Sunshine Center.

Ông Bùi Thắng, một nhà đầu tư giàu kinh nghiệm tại thị trường bất động sản Hà Nội nhận định: "Với mức đầu tư lên tới hơn 19 nghìn tỷ đồng trên tổng diện tích mặt sàn hơn 76.250 m2 mà chỉ xây dựng 208 căn hộ, Sunshine Group cho thấy độ "chịu chơi" khi cho phát triển bộ sưu tập căn hộ diện tích khủng, kén khách này".

Được biết, các căn hộ tại Sunshine Center có diện tích lớn và rất lớn từ 110 đến 170 m2. Các căn hộ đều được tính toán và thiết kế tỉ mỉ giúp mỗi thành viên sẽ có khoảng riêng tư tuyệt đối nhưng vẫn đảm bảo không gian sinh hoạt chung đầm ấm cùng với toàn bộ người thân trong gia đình.

Ngoài phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, các kỹ sư của Sunshine còn mang đến cho những chủ nhân một thiết kế đặc biệt đó là một khoảng không đa năng có thể sử dụng làm phòng trang phục, phòng thể thao... Đây là nơi ông bà chủ hay các thành viện trong gia đình thỏa sức trưng bày những bộ cánh mà mình yêu thích hay đặt một chiếc bàn bi-a, một không gian thiền để thỏa mãn niềm đam mê thời trang hay rèn luyện sức khỏe ngay tại chính căn hộ của mình.

Một khoảng không gian cũng đặc biệt mà Sunshine Group dành tặng cho cư dân thời thượng đó chính là khoảng xanh là những khu vườn treo. Nơi đây sẽ mang đến cho chủ nhân cuộc sống gần guic với thiên nhiên.

Dự án cũng xứng đáng là tâm điểm sống sang khi mang đến những trải nghiệm sống xa hoa đến từ nhiều thương hiệu nội thất nổi tiếng thế giới được Sunshine Group khắt khe lựa chọn. Mỗi mặt sàn Sunshine Center chỉ có 6-7 căn hộ, được bố trí tới 3 cửa thang máy, tách bạch giữa 2 hệ thống thang riêng dành cho khối cư dân và thang riêng cho khối văn phòng, thang riêng cho khu thương mại cao cấp.

Tòa Sunshine Center cũng là dự án sử dụng hệ thống bảo vệ 5 lớp, bao gồm: Cổng an ninh ra vào, an ninh xuống tầng hầm (bãi gửi xe), check in home, check in service, check in thang máy đảm bảo an toàn, an ninh cho cư dân.

Bước chân ra khỏi thế giới căn hộ của riêng mình, cư dân có thể tận hưởng hàng loạt các tiện ích 5 sao ngay dưới chân hay bên trong tòa nhà như: Bar Club, Skyview cafe, bể bơi ngoài trời .. chưa kể đến vị trí vàng - ngay trên mặt trục đường Phạm Hùng của dự án giúp cư dân có thể dễ dàng kết nối với các tuyến đường trọng yếu của thành phố hay di chuyển có thể tiếp cận với hầu hết các trung tâm văn hóa, giải trí… trong khu vực nội đô chỉ mất chừng 15 phút.

* Thông tin chi tiết:

Hotline: 1800 6863

Website: http://center.sunshinegroup.vn/