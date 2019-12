Tái hiện văn hóa bản địa Phú Quốc, Sun Grand City New An Thoi có là át chủ bài?

Ngoài những bãi biển thơ mộng, resort xa hoa, Phú Quốc vẫn là mảnh đất khiến bao du khách phải say đắm bởi vẻ đẹp bình dị của làng chài, vườn tiêu xanh và vô số sản vật hấp dẫn khác. Thế nhưng, muốn thực sự khai thác văn hóa bản địa để đem về nguồn thu, du lịch đảo Ngọc rất cần những "mảnh ghép" như Sun Grand City New An Thoi.

Đánh thức "kho báu" văn hoá

Du lịch gắn với văn hóa bản địa sớm trở thành xu hướng phổ biến được nhiều điểm đến trên thế giới khai thác. Tại Đông Nam Á, Indonesia đã ghi nhận thành công khi ngành du lịch nước này vừa tạo dựng những chuỗi nghỉ dưỡng sang trọng ở Bali, và mang lại cho du khách nhiều cơ hội khám phá văn hoá của đất nước vạn đảo. Đó là làng Ubud xinh đẹp, những cánh đồng lúa bạt ngàn, hay những ngôi đền cổ xưa giữa biển thấm đẫm giá trị văn hoá, đặc sắc kiến trúc, mỹ thuật.

Với Thái Lan, du lịch văn hoá được khai thác triệt để mọi nơi, từ trải nghiệm ở các ngôi làng truyền thống cho đến vô số món ăn đường phố… Nhưng đó không phải là tất cả bởi đất nước này có hẳn một lộ trình được xây dựng kỹ càng để du lịch kết hợp với thương mại một cách nghệ thuật, khiến du khách vui vẻ "rút ví". Làm nổi bật giá trị văn hóa chính là cách để Thái Lan tăng chi tiêu khách ngoại.

Thực tế, Indonesia, Thái Lan… hay các quốc gia mạnh về du lịch khác, khi muốn khai thác doanh thu từ yếu tố văn hóa, có một đặc điểm chung là sự không phụ thuộc vào không gian truyền thống mà thay vào đó họ sẽ tự quy hoạch xây dựng các khu vực du lịch bài bản, làm nổi trội yếu tố bản địa trên nền tảng cơ sở vật chất hiện đại, tiêu chuẩn.

Tham chiếu mô hình đó tại Phú Quốc, để khai phá tiềm năng của ngành du lịch gắn với văn hoá bản địa, khu vực Nam đảo đang đi đầu với sự xuất hiện của những dự án như Sun Grand City New An Thoi.

Là dự án khu đô thị đảo đầu tiên ở Phú Quốc, bên cạnh vai trò kiến tạo không gian sống mới đáp ứng nhu cầu của người dân, chuyên gia, lao động trình độ cao, Sun Grand City New An Thoi được định hướng xây dựng thành các "khu phố di sản". Ở đó, khách du lịch dễ dàng tìm thấy sản vật địa phương chứa đựng hơi thở văn hóa đậm chất bản địa, làm nên sức hấp dẫn mà ít dự án nào tại Phú Quốc có được.

Không chỉ là các thương hiệu quen thuộc như nước mắm, hồ tiêu, ngọc trai Phú Quốc… mà khi hình thành, những dãy phố tại Sun Grand City New An Thoi sẽ bao gồm vô số dịch vụ độc đáo đưa du khách thập phương đắm chìm vào câu chuyện văn hoá.

Thống kê chỉ rõ rằng, khách du lịch phương Tây luôn ưa thích và sẵn sàng "chi đậm" cho dịch vụ trải nghiệm văn hoá địa phương, mua sản vật đậm tính truyền thống để làm quà tặng. Đây cũng là định hướng quan trọng của Phú Quốc nhằm gia tăng doanh thu.

11 tháng của năm 2019, Phú Quốc đón 4,76 triệu lượt khách, trong đó có 627.308 lượt khách quốc tế, cùng ghi nhận mức tăng trưởng gần 30% so với cùng kỳ, mang về doanh thu hơn 7.000 tỷ đồng cho du lịch đảo Ngọc, chiếm hơn 92% số thu toàn tỉnh.

Chưa dừng lại ở đó, Nghị quyết số 03 "Về phát triển du lịch của tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030" đặt mục tiêu tới năm 2030, tỉnh thu hút được 1,667 triệu lượt khách quốc tế và 22 triệu lượt khách nội địa… với động lực chính từ ngành du lịch đảo Ngọc. Đây là dư địa rộng lớn để các khu phố di sản tại Sun Grand City New An Thoi chinh phục lượng khách trong tương lai và mang về nguồn thu lớn cho Phú Quốc.

Lựa chọn đầu tư khôn ngoan?

Ra mắt thị trường tháng 9/2019, Sun Grand City New An Thoi sớm được giới đầu tư quan tâm bởi sự khác biệt của dòng sản phẩm có sức hút về văn hóa, không gian cộng đồng đô thị.

Nằm tại Nam đảo - thiên đường của các khu nghỉ dưỡng hạng sang, tổ hợp vui chơi đẳng cấp hàng đầu khu vực, Sun Grand City New An Thoi đưa đến suất đầu tư phù hợp với nhiều lợi thế chẳng kém cạnh bất cứ dự án nào.

Các dãy nhà phố tại Sun Grand City New An Thoi mang phong cách kiến trúc Địa Trung Hải, mỗi căn mặt phố dự án có mặt tiền lên tới 7.5m, cao 5 tầng, diện tích sử dụng hơn 600m2 dễ dàng trở thành những cửa hàng kinh doanh bắt mắt. Sự kết hợp giữa quy hoạch khoa học cùng thiết kế tinh tế giúp khách hàng dễ dàng quan sát và tương tác với các cửa hàng thông qua hệ thống cửa kính lớn, vỉa hè rộng rãi, màu sắc khối nhà sống động.

Giới đầu tư bất động sản du lịch lâu năm nhận định, khoảng trống dịch vụ tại Phú Quốc từ lâu là địa hạt màu mỡ để khai thác, kinh doanh kiếm lời. Thay vì đầu tư sản phẩm chạy theo cam kết, việc nhìn nhận đúng tiềm năng dự án và chuẩn bị các phương án kinh doanh du lịch phù hợp sẽ sáng cửa hơn cho nhà đầu tư.

Với việc Phú Quốc đang thiếu vắng hoàn toàn khu vực quy hoạch cho dịch vụ trải nghiệm, cửa hiệu sản vật địa phương, các trung tâm thương mại tiêu chuẩn … trong khi đó, các khu chợ trên đảo chủ yếu phục vụ ẩm thực và dần mất đi tính đặc sắc, Sun Grand City New An Thoi sẽ sớm điền tên vào điểm đến tour, tuyến của các công ty, đơn vị lữ hành. Vì vậy lựa chọn đầu tư nơi đây được xem như nước cờ 2 trong 1 của giới đầu tư.

Đáng chú ý, Sun Grand City New An Thoi là dòng sản phẩm có quyền sở hữu lâu dài hiếm có tại đảo Ngọc. Với đặc thù là khu đô thị mới có hạ tầng, tiện ích đồng bộ, không chỉ giới đầu tư các Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng…dự án này còn thu hút ngay chính người dân trên đảo sở hữu.