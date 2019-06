Tài sản của Elon Musk "bay hơi" 4,9 tỷ USD từ đầu năm

Cổ phiếu hãng xe điện Tesla trải qua nửa đầu năm tồi tệ nhất từ trước đến nay, khiến tài sản của CEO Elon Musk giảm đáng kể.

Theo Bloomberg, tính đầu năm 2019 tới đến ngày 30/5, giá cổ phiếu Tesla đã giảm 43%, trong bối cảnh Phố Wall ngày càng hoài nghi về nhu cầu đối với các dòng xe điện của hãng này. Theo đó, tài sản của Musk "bay hơi" 4,9 tỷ USD. Musk hiện xếp thứ 46 trên bảng xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index với tài sản 19,7 tỷ USD, tụt 29 bậc so với hồi đầu năm.

Cổ phiếu Tesla lao dốc khiến 4 cổ đông lớn nhất thiệt hại tổng cộng 7,8 tỷ USD, bao gồm Elon Musk, Tencent Holdings Ltd., Quỹ Đầu tư Quốc gia (PIF) của Saudi Arabia và Larry Ellison.

Nguồn: Bloomberg.

Larry Ellison, ông chủ của Oracle Corp, người thường xuyên lên tiếng bảo vệ Musk trước những bê bối, đã mua 3 triệu cổ phiếu Tesla vào năm ngoái và gia nhập hội đồng quản trị của Tesla vào tháng 12/2018.

JPMorgan Chase & Co. có thể cũng chịu thiệt hại. Quỹ Đầu tư Quốc gia (PIF) của Saudi Arabia hiện nắm giữ khoảng 5% cổ phần Tesla nhưng đã có một thoả thuận phòng trừ rủi ro cho số cổ phiếu này với JPMorgan Chase & Co. hồi tháng 1/2019, theo Financial Times. Kể từ thời điểm bắt đầu thoả thuận trên vào ngày 17/1, cổ phiếu Tesla đã sụt 46%, đồng nghĩa giá trị số cổ phần mà PIF nắm giữ giảm hơn 1,3 tỷ USD.