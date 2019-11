Tâm điểm giao thương sầm uất trên “trục đường tơ lụa” của Phú Quốc

Sở hữu lợi thế "có một không hai" về vị trí, với kết nối hạ tầng hoàn hảo cùng khu dân cư cao cấp đang hình thành, nhà phố thương mại gần "trục đường tơ lụa" An Thới - Cửa Lấp đang là "điểm hẹn" hàng đầu của nhiều thương hiệu để tự do thể hiện đẳng cấp, cá tính riêng thay cho những gian hàng "na ná" nhau ở các trung tâm thương mại.

Hành trình tìm "nhà" cho dòng sản phẩm thủ công tinh xảo

Là nữ doanh nhân kinh doanh ngành thủ công mỹ nghệ tinh xảo cao cấp có chi nhánh tại nhiều thành phố lớn tại Anh, Pháp, Italia,… với hơn 15 năm trong nghề, Jenny Hà nổi tiếng khó tính trong việc chọn mặt bằng kinh doanh.



"Ở đây không chỉ là chọn vị trí, diện tích, mà còn phải chọn không gian phù hợp, làm bật lên nét độc đáo, đẳng cấp cho sản phẩm. Chẳng hạn như dòng ngành hàng thủ công tinh xảo mà tôi đang kinh doanh, mỗi sản phẩm thiết kế chỉ có số lượng rất giới hạn, được thực hiện thủ công và tỉ mỉ. Mỗi sản phẩm là một tác phẩm nghệ thuật do vậy tôi không thể đem bán đại trà tại các trung tâm thương mại được", Jenny Hà cho biết.

Chính vì vậy khi chọn mặt bằng mới để mở rộng kinh doanh, nữ doanh nhân này đã mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm vị trí. "Tôi đã tìm ở các tỉnh, thành phố ven biển nhiều tháng liền nhưng vẫn không tìm được địa điểm vừa ý. Các mặt bằng ở trung tâm thương mại dù rất sang trọng nhưng lại là những khoảng không gian "na ná" nhau, thiếu nét riêng phù hợp dòng sản phẩm tôi đang kinh doanh", Jenny Hà kể về hành trình đi tìm "nhà" cho dòng sản phẩm của mình.

Tình cờ biết đến Sun Grand City New An Thoi, Jenny Hà đã khá kỳ vọng vì uy tín của chủ đầu tư. "Ngay khi nghe tên dự án tôi đã thấy có duyên nên quyết định bay từ Tp.HCM vào Phú Quốc để xem. Sở hữu vị trí có một không hai, thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải, quy hoạch những con phố quy tụ các thương hiệu thủ công hàng đầu Việt Nam, những đại lộ thời trang cao cấp, những con đường ẩm thực hấp dẫn,… của nhà phố thương mại Sun Grand City New An Thoi chính là lựa chọn hoàn hảo cho việc mở rộng kinh doanh", Jenny Hà chia sẻ.

Được thiết kế theo mô hình đô thị đẳng cấp quốc tế, diện tích trung bình mỗi căn nhà phố từ 100m2 đến 250m2, thiết kế 5 tầng, các nhà đầu tư có thể biến tấu tầng 1 và tầng 2 thành showroom đậm tính nghệ thuật để trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo, tầng 3 dùng để làm văn phòng và tầng 4,5 có thể dùng làm nơi nghỉ ngơi, thư giãn cho gia đình.

"Điểm hẹn" giao thương sầm uất

Được đánh giá là nét vẽ hoàn thiện hệ sinh thái tỷ USD ở Nam Phú Quốc, Sun Grand City New An Thoi có "tọa độ vàng" kết nối chuỗi kỳ quan nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí trải dài từ Tây nam tới Đông nam đảo, là cửa ngõ đón trọn dòng khách tới vui chơi ở Sun World Hon Thom Natural Park và nghỉ dưỡng, mua sắm tại bến cảng phồn hoa Sun Premier Village Primavera.

Không chỉ có kết nối hạ tầng hoàn hảo cùng khu dân cư cao cấp đang hình thành, Sun Grand City New An Thoi còn được quy hoạch theo mô hình phố cổ, với những mặt hàng có tính bổ trợ đặt cạnh nhau. Điều này không chỉ khiến khách du lịch dễ dàng mua sắm mà nhà đầu tư còn có thể "buôn có bạn, bán có phường".

Trong tương lai, khi Sun Grand City New An Thoi đi vào hoạt động thì khu vực gần "con đường tơ lụa" An Thới sẽ là tâm điểm của những thương hiệu hàng đầu Việt Nam và thế giới. Lượng khách tới Phú Quốc luôn ở mức 4-5 triệu lượt khách mỗi năm và tăng trưởng tới hơn 30% sẽ mang tới tương lai tài chính vững vàng cho nhà đầu tư.

Đặc biệt hơn, Sun Grand City New An Thoi còn sở hữu vị trí đắc địa khi là cửa ngõ giao thông đường biển, trở thành điểm trung chuyển đón, đưa dòng khách đến từ đường biển – dòng khách luôn được đánh giá là có mức độ chi tiêu nhiều nhất.

Như vậy, dòng khách đến với các căn nhà phố thương mại Sun Grand City New An Thoi sẽ luôn tăng trưởng cùng với sự bứt phá của du lịch Phú Quốc bởi nơi đây là tâm điểm đón nhận khách từ cả ba nguồn: cư dân sống tại dự án, cư dân Phú Quốc, khách du lịch tới vui chơi, nghỉ dưỡng tại Nam đảo nói riêng và Phú Quốc nói chung.

Với những lợi thế không thể tìm ở bất kỳ đâu, cùng sự phát triển ngày càng cao của du lịch và dịch vụ Phú Quốc, Sun Grand City New An Thoi được đánh giá sẽ sớm trở thành điểm hẹn giao thương, mua sắm sầm uất nhất của Nam đảo nói riêng và các nước trong khu vực nói chung trong tương lai.

