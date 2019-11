Tạm giữ khẩn cấp thêm một đối tượng liên quan vụ 39 người tử vong ở Anh

Chiều 4/11, Công an tỉnh Nghệ An đã tạm giữ khẩn cấp thêm một người liên quan đến vụ việc 39 người tử vong ở Anh.



Thông tin này được Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết bên hành lang Quốc hội sáng 5/11.

Trước đó, ông Cầu cũng đã trao đổi về việc đã bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép, trong vụ việc 39 người tử vong có nạn nhân là người Việt.

Tất cả 9 người đều bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp và đến thời điểm hiện tại, Viện kiểm sát đã phê chuẩn lệnh giữ người đối với 6 người. Còn lại 3 người, hiện cơ quan công an đang tích cực làm rõ, ông Cầu nói.

Tướng Cầu cũng thông tin rõ hơn là hiện đã khởi tố vụ án rồi còn khởi tố bị can là chưa, vẫn đang tập trung điều tra làm rõ và khi có đủ căn cứ họ khai nhận hành vi phạm tội sẽ tiến hành khởi tố bị can.

Từ nay đến lúc khởi tố bị can không còn dài và theo quy định của pháp luật thì dài nhất là 9 ngày và sớm hơn thì càng tốt. Sắp tới công an Nghệ An, đặc biệt, cơ quan An ninh điều tra sẽ tập trung làm rõ vụ việc một cách có căn cứ, đúng pháp luật, không chạy theo sức ép. Viện kiểm sát sẽ giám sát chặt chẽ vụ việc chứ không vì nôn nóng mà muốn bắt ai thì bắt, ông Cầu nhấn mạnh.

Vẫn theo Giám đốc Công an Nghệ An thì thời điểm hiện tại chưa thể trả lời có bao nhiêu đối tượng liên quan đến việc đưa người ra nước ngoài trái phép nhưng vụ án sẽ được mở rộng và liên quan đến ai sẽ tiếp tục xử lý.

Tướng Cầu cũng cho biết những người nghi là nạn nhân đều xuất cảnh qua sân bay Nội Bài sang nước thứ 2, thứ 3. Còn họ đến nước nào để đi sang Anh thì phải nhiều cơ quan xác minh mới trả lời được. "Nhưng rõ ràng họ phải đi qua nước thứ 2, 3, 4 mới sang cái đích là nước Anh được", đại biểu Cầu khẳng định.

Giám đốc Công an Nghệ An cũng xác nhận thông tin trong 8 người bị tạm giữ có cặp vợ chồng và chồng ở Nga, vợ ở Nghệ An và đưa người sang Nga rồi sang nước thứ 3.

Hiện chưa thể công bố danh tính nhưng có chuyện đó, ông Cầu xác nhận và cho biết trường hợp đó là đưa người sang Nga, rồi từ đó sang Đức, đi nước tiếp theo. "Hiện chúng tôi đang tiếp tục làm rõ", Tướng Cầu trao đổi.

Về thông tin đầu phiên họp buổi sáng, Tổng thư ký Quốc hội nói phía Anh đã chuyển cho phía Việt Nam hồ sơ vân tay toàn bộ 39 nạn nhân để đối chiếu chéo, xác định danh tính, quốc tịch nạn nhân, Tướng Cầu nói thêm rằng pháp luật của Anh quy định cảnh sát làm xong rồi phải đưa lên tòa án họ xác nhận, ký thì mới được công khai.

Quá trình mang hồ sơ người nghi nạn nhân sang Anh làm thì ngoài vân tay, còn nhận dạng qua ảnh, xét nghiệm ADN. Tất cả những việc làm đó sẽ tích hợp, gộp lại để xem có đúng người không, cho nên cần có thêm thời gian nữa. "Hiện chưa có thông tin chính thức nên không thể trả lời vu vơ được", ông Cầu trao đổi.