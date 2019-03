Tăng giá điện, EVN sẽ thu về thêm 20.000 tỷ đồng

Ngày 20/3, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã kí quyết định điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện.



Theo đó, mức giá bán lẻ điện bình quân áp dụng từ ngày 20/3 là 1.864,44 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Mức giá này cao hơn giá bán lẻ bình quân hiện hành là 143,79 đồng/kWh, tăng tương đương 8,36%.

Giá bán lẻ điện cao nhất gần 3.000 đồng/kWh

Kèm theo quyết định, Bộ Công Thương cũng ban hành bảng giá bán điện cho các nhóm khách hàng. Trong đó đáng chú ý, giá bán lẻ điện sinh hoạt được chia làm 6 bậc, theo cách tính lũy tiến.

Bậc 1 từ 0 - 50 kWh có giá 1.678 đồng

Bậc 2 từ 51 - 100 kWh có giá 1.734 đồng

Bậc 3 từ 101 - 200 kWh có giá 2.014 đồng

Bậc 4 từ 201 - 300 kWh có giá 2.536 đồng

Bậc 5 từ 301 - 400 kWh có giá 2.834đồng

Bậc 6 từ 401 kWh trở lên có giá 2.927 đồng

Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng cho công tơ thẻ trả trước là 2.461 đồng/kWh.

Tại họp báo, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương cho biết, với việc điều chỉnh tăng thêm 8,36%, khách hàng là hộ gia đình sử dụng dưới 50kWh sẽ phải trả thêm khoảng 7.000 đồng; khách hàng sử dụng 50-100kWh sẽ phải trả thêm khoảng 14.000 đồng; từ 100-200kWh phải trả thêm 31.000 đồng; 200-300kWh phải trả thêm trung bình khoảng 53.000 đồng.

"Tuy nhiên, có một đặc điểm là khách hàng sử dụng điện ở mức thấp chiếm tỷ lệ rất cao. Thống kê cho thấy, sơ bộ trong khoảng 25 triệu khách hàng sinh hoạt trong đó dưới 100kWh vẫn chiếm đa số (chiếm 35,6%), trong khi lượng dùng trên 300 kWh/tháng chỉ chiếm 15% và trên 400 kWh/tháng chỉ 7,9%", Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực cho biết.

Cùng với đó, đối với các hộ dùng điện nhiều cho kinh doanh, bình quân mỗi khách hàng phải trả thêm 500.000 đồng/khách hàng.

Về tác động tới hộ sản xuất, hiện cả nước có khoảng 1,413 triệu hộ sản xuất, mỗi hộ trả bình quân tiền điện hàng tháng là 12,9 triệu đồng, mức tăng thêm vào khoảng 869.000 đồng/khách hàng sản xuất.

EVN tăng thu 20.000 tỷ

Liên quan đến số tiền EVN thu được từ việc điều chỉnh tăng thêm 8,36% giá điện lần này, ông Đinh Quang Tri, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, EVN dự kiến thu thêm hơn 20.000 tỷ đồng từ việc tăng giá điện từ ngày 20/3.

Toàn bộ số tiền này sẽ được EVN chi trả cho chênh lệch giá khí trong bao tiêu gần 6.000 tỷ, EVN sẽ chi trả cho PVGas, chênh lệnh tỷ giá ngoài EVN là hơn 3.000 tỷ đồng, thanh toán cho nhà đầu tư về quyền khai thác tài nguyên nước trong giá điện trước đây chưa có, các chi phí dầu chênh lệch mua điện tăng lên cũng phải thanh toán bổ sung...

"Tổng thanh toán gần 21.000 tỷ và EVN gần như trung gian thu trả lại cho các đối tác là cung cấp than, khí, nhà máy điện bán điện cho EVN và thuế. Những chi phí này EVN không thể cáng đáng và phải thanh toán", ông Tri nói.

Trước vấn đề được đặt ra là giá điện sản xuất thấp, sinh hoạt cao có bất công hay không, ông Đinh Quang Tri cho rằng nghe có vẻ đúng nhưng chính sách giá hiện nay mang cả tính xã hội, kỹ thuật, kinh tế.

Ông Tri cho biết, mặt kỹ thuật, sản xuất dùng nhiều, điện áp cao hơn và tổn thất thấp hơn so với điện sinh hoạt, chúng ta cũng đã có giá điện bậc thang để người thu nhập thấp tiếp cận điện, người tiêu dùng nhiều hỗ trợ người tiêu dùng ít. "Nhiều lần tôi báo cáo, điện là sản phẩm duy nhất kêu gọi mọi người tiết kiệm, không khuyến mại điện, tuyên truyền cùng tham gia đầu tư và tiết kiệm điện", ông Tri nói.

Chia sẻ thêm về cơ sở tăng giá điện lần này, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, giá điện tăng 8,36% trên cơ sở kết quả kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2017 của EVN.

Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, rà soát các thông số đầu vào ở tất cả khâu, phân bổ chênh lệch tỷ giá còn treo... tính toán giá điện 2019.

"Phương án giá điện đã được xây dựng theo nhiều kịch bản khác nhau, trong đó có kịch bản tăng 8,36%. Mức điều chỉnh này cũng đã nhận được sự đồng ý về chủ trương của Chính phủ" ông Tuấn cho biết thêm.

Chi phí sản xuất điện tăng

Ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, quy định điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân theo Quyết định 24 của Chính phủ trong đó chi phí đầu vào ở các khâu phát điện, truyền tải, phân phối, bán lẻ, quản lý ngành. Các yếu tố đầu vào tác động quan trọng đến khâu phát điện ở cơ cấu nguồn huy động.

Ngày 18/12/2018, Bộ ban hành quyết định quyết định cơ cấu nguồn thuỷ điện 31% nhiệt điện than 46% tuabin khí 18,6%, và huy động dầu khoảng 0,6%. Điện mặt trời trong năm nay với nguồn năng lượng tái tạo mới huy động khoảng 1,2% tổng sản lượng điện sản xuất của cả nước.

Giá nhiên liệu đầu vào, từ 5/1/2019 giá than bán cho sản xuất điện tăng từ 2,61% đến hơn 7% tuỳ từng loại than, tăng chi phí phát điện lên hơn 3.000 tỷ đồng. Giá than năm nay được điều chỉnh đồng thời với giá điện hôm nay, than của TKV tăng hơn 3% và Tổng công ty Đông Bắc hơn 5% tăng hơn 2.000 tỷ đồng. Một số nhà máy điện của EVN và nhà máy điện ngoài sử dụng than trộn trong nước và nhập ngoại, là than mua của TKV tăng khoảng hơn 1.900 tỷ đồng.

Cũng theo ông Tuấn, năm 2019 chúng ta chính thức thực hiện Luật Thuế bảo vệ môi trường đối với than, đây là những yếu tố tác động tăng giá đối với than.

Đối với khí, trước 20/3 có 2 loại khí, cùng ngày điều chỉnh giá điện, toàn bộ khí bán cho nhà máy điện bao gồm trong và trên bao tiêu đều thực hiện theo giá thị trường.

Bên cạnh đó, EVN phải thanh toán nhiều khoản bằng ngoại tệ… yếu tố tính toán mức tăng giá điện từ chi phí đầu vào điều chỉnh giá điện trên cơ sở tất cả tiêu chí đầu vào, tính toán phân bổ chênh lệch tỷ giá còn treo.

"Những năm trước còn nhiều yếu tố nên treo lại khoản chênh lệch tỷ giá nhưng giờ sẽ phân bổ dần, 2018 không điều chỉnh giá điện nên năm nay sẽ phải tính toán", ông Tuấn nói.

Bổ sung thêm về khoản chênh lệch tỷ giá, ông Tri cho hay, vấn đề này hoàn toàn khách quan, do thị trường ngoại tệ, nếu ổn định chênh lệch tỷ giá ít.

"Chúng ta vẫn phải vay vốn nước ngoài vì thời gian dài hơn, lãi suất thấp hơn nên vẫn phải vay để có nguồn và nguồn vốn trong nước không đủ, các nhà đầu tư không thu xếp được vốn vay trong nước, cơ chế chênh lệch tỷ giá này vẫn phải tiếp tục áp dụng vì nếu không vay không thể làm được, không có điện bán cho EVN và EVN cũng không có điện cung cấp cho nền kinh tế và nếu các nhà đầu tư không làm sẽ không đủ điện", ông Tri nói.

Tại cuộc họp báo, ông Tuấn cho biết thêm, tốc độ tăng trưởng phụ tải của Việt Nam là một trong nước cao trong thế giới, trong khi tăng trưởng kinh tế có cải thiện nhưng so với tốc độ tăng trưởng tiêu thụ điện là thấp. Đây là vấn đề thách thức thời gian tới, khuyến khích người dân, khách hàng sử dụng điện công nghiệp, sinh hoạt, thương mại tiết kiện, hợp lý hơn.