“Tăng trưởng tín dụng cả năm 17% vẫn là chỉ tiêu phù hợp”

Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước vừa chính thức phản hồi thông tin cho rằng, việc khống chế tăng trưởng tín dụng cả năm 2018 ở mức 17% là thấp khi mà nhu cầu về vốn của doanh nghiệp là khá lớn.



Trao đổi với báo chí tại cuộc họp báo Chính phủ chiều tối 30/8, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho hay, chỉ số tín dụng là chỉ số điều hành vĩ mô để thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ, vì vậy để có được chỉ số tín dụng hợp lý đối với nền kinh tế là yêu cầu rất cao.

Cùng với đó, trong điều hành phải thực hiện đồng thời để đạt được các mục tiêu cùng lúc. Thứ nhất phải tạo điều kiện hỗ trợ vốn cho nền kinh tế. Thứ hai phải thực hiện được mục tiêu kiểm soát lạm phát. Đến thời điểm hiện tại đã hết 8 tháng và tăng trưởng nền kinh tế nhìn chung rất khả quan.

Phó thống đốc cho rằng, kiểm soát lạm phát mặc dù vẫn dưới 4% nhưng vẫn cần cảnh giác với việc kiểm soát lạm phát từ nay đến cuối năm. Chính vì vậy, việc điều hành chỉ số tăng trưởng tín dụng, đặt ra ngay từ đầu năm là khoảng 17%, thì cũng có thể thấp hơn hoặc cao hơn tùy theo nhu cầu thực tế của nền kinh tế.

Đến thời điểm 30/8, tăng trưởng tín dụng đạt 8,5%, mới được 50% so với chỉ tiêu 17%. Như vậy, còn lại 8,5% nữa cho 4 tháng cuối năm.

"Với tính toán hiện nay, ta thấy 17% có thể là một chỉ tiêu phù hợp để vừa đạt được tăng trưởng cũng như bảo đảm được kiểm soát lạm phát. Còn nhu cầu vốn cho nền kinh tế, kể cả hiện nay cũng như tiếp theo, đặc biệt với những lĩnh vực ưu tiên, ưu đãi, đều đã có kế hoạch và các ngân hàng thương mại vẫn luôn đảm bảo thanh khoản cho những ưu tiên này", ông Tú nói.

Trong một diễn biến có liên quan, qua quan sát của VnEconomy, với mức tăng trưởng 8,5% của tín dụng 8 tháng đầu 2018, thì đây là thấp nhất so với cùng kỳ các năm từ 2015 đến nay.

Cụ thể, tháng 8/2017, tăng trưởng tín dụng ước tính theo cập nhật của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia là 11,5% so với cuối năm liền trước. Từ vụ chức năng của Ngân hàng Nhà nước, tương ứng mức tăng đến 31/8/2016 so với cuối năm liền trước là 9,67%; tính đến hết tháng 8/2015 tăng trưởng tín dụng ở mức 10,23% so với cuối năm 2014.

Mức tăng trưởng tín dụng thấp nhất và gần nhất theo cùng kỳ tháng 8 và 8 tháng đầu năm được ghi nhận ở năm 2014, khi con số ghi nhận chỉ tăng 5,82% so với cuối năm 2013.