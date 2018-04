Tạo cung cầu giả cổ phiếu SGO, một nhà đầu tư bị phạt 550 triệu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, căn cứ kết quả kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán và kết quả xác minh của cơ quan công an cho thấy, ông Đức Minh Đạo (Hà Nội) đã thực hiện hành vi thao túng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn (mã SGO-HNX).

Hành vi này đã vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 9 Luật Chứng khoán và Điểm a Khoản 2 Điều 70 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Cụ thể: Từ ngày 16/12/2015 đến 15/7/2016, ông Đức Minh Đạo đã sử dụng 1 tài khoản của mình và 14 tài khoản đứng tên người khác mở tại 03 công ty chứng khoán để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu SGO.

Do đó, căn cứ kết quả xác minh của cơ quan công an ngày 21/3/2018, hậu quả do hành vi hành vi thao túng cổ phiếu SGO của ông Đức Minh Đạo gây ra chưa đến mức phải xử lý hình sự theo quy định. Ngày 13/4/2018, Ủy ban Chứng khoán đã phạt ông Đạo số tiền là 550 triệu đồng.

Đồng thời, căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán khoản thu trái pháp luật từ việc thực hiện hành vi thao túng giá chứng khoán cho thấy không có khoản thu trái pháp luật từ hành vi vi phạm của ông Đức Minh Đạo.