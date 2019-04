Tập đoàn DIC đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 2.900 tỷ năm 2019

Ngày 24/4/2019, Tập đoàn DIC - DIC Corp (mã chứng khoán DIG) đã tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, đặt mục tiêu doanh thu 2.900 tỷ đồng năm 2019, tăng 11,1% so với năm 2018. Tất cả các tờ trình đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ trên 99%.

Chuyển đổi mô hình, tạo đà tăng trưởng

Bức tranh thị trường bất động sản năm 2018 được các chuyên gia nhận định vẫn giữ được sự phát triển ổn định, các phân khúc thị trường và sản phẩm tái cơ cấu hợp lý hơn. Thị trường bất động sản thuận lợi "cộng hưởng" với hoạch định đúng đắn của tập đoàn DIC đã mang lại một năm "ăn nên làm ra" cho doanh nghiệp này.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 là tiêu chí để Vietnam Report xếp hạng tập đoàn DIC đạt top 20 doanh nghiệp bất động sản nhanh nhất Việt Nam (FAST500).

Theo báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh tại đại hội đồng cổ đông cho thấy, kết thúc 2018, chỉ tính riêng công ty mẹ - DIC Corp, tổng doanh thu đạt 2.149,4 tỷ đồng, tăng 102,8% so với năm 2017; lợi nhuận trước thuế đạt 359 tỷ đồng; tăng 123% so với năm 2017; tổng vốn đầu tư phát triển đạt 1.570 tỷ đồng; tăng 13,2% so với năm 2017.

Năm 2018 cũng là một năm đáng nhớ với tập đoàn DIC - năm đầu tiên chuyển đổi mô hình trở thành tập đoàn kinh tế tư nhân, doanh nghiệp đã đánh dấu bước đột phá trên nhiều khía cạnh: nguồn vốn, tài sản, doanh thu, lợi nhuận và thương hiệu.

Những bước phát triển này gắn liền với lĩnh vực đầu tư phát triển các khu đô thị, kinh doanh bất động sản (BĐS), vốn là hoạt động nòng cốt của tập đoàn DIC. Theo đó, tập đoàn DIC đã đạt được hầu hết các mục tiêu đặt ra với mức tăng trưởng cao.

Đáng chú ý trong năm vừa qua, tập đoàn DIC đã tập trung phát triển các dự án cơ bản hoàn thành thủ thục pháp lý, kết nối hạ tầng giao thông thuận lợi, tập trung trọng điểm nhóm dự án có tính thanh khoản tốt và kêu gọi được các nhà đầu tư như: Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc); một số dự án tại Bà Rịa – Vũng tàu như: các dự án thành phần thuộc Khu trung tâm Chí Linh; Khu phức hợp Cap Saint Jacques; Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu; tại Đồng Nai như: Khu đô thị du lịch Long Tân…

Bên cạnh đó, đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án chia cổ tức tỉ lệ 12% cho năm 2018, trong đó có 7% chi trả bằng tiền mặt, phần còn lại bằng cổ phiếu. Về phương án phát hành cổ phiếu cụ thể, công ty dự định phát hành gần 15 triệu cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu trong quý 2/2019. Vốn điều lệ sau phát hành sẽ là 3.149,5 tỷ đồng.

Kế hoạch lãi tăng 28%, cổ tức dự kiến 10 - 15% năm 2019

Trên cơ sở đánh giá năng lực phát triển và các điều kiện khách quan của thị trường, tập đoàn DIC đã trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phát triển trong năm 2019.

Cụ thể, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau: về tổng doanh thu: công ty mẹ: 2.350 tỷ đồng; tăng 9,3% so với năm 2018; hợp nhất: 2.900 tỷ đồng; tăng 11,1% so với năm 2018; về tổng vốn đầu tư phát triển: 6.970,8 tỷ đồng, tăng 344% (Trong đó, đầu tư dự án: 6.780 tỷ đồng; đầu tư tài chính: 190,8 tỷ đồng); về tổng lợi nhuận trước thuế, công ty mẹ: 501 tỷ đồng, tăng 39,5%, hợp nhất: 550 tỷ đồng, tăng 28,4%; cổ tức: 10 – 15%.

Trong đó, bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng vẫn sẽ là mũi nhọn của tập đoàn DIC trong giai đoạn 2018 - 2022. Dự kiến tỷ trọng phát triển lĩnh vực này chiếm khoảng 40 - 50% tổng giá trị phát triển doanh nghiệp.

Hiện công ty đang gấp rút triển khai công tác nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư các dự án khu du lịch, condotel, các khách sạn đạt tiểu chuẩn cao gắn liền thương hiệu quốc tế trên địa bàn phát triển du lịch trọng điểm tại Tp.Vũng Tàu, Phú Quốc, Côn Đảo…

Về kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2019, tập đoàn DIC dự định chào bán 1.000 trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi có kì hạn 3-5 năm với lãi suất tối đa 5%/năm. Tổng giá trị chào bán là 100 triệu USD.

Ngoài mục đích tăng quy mô vốn hoạt động, số vốn thu về từ chào bán trái phiếu còn để đầu tư mới vào các dự án: Tổ hợp du lịch DIC Wonder Vũng Tàu (Nghinh Phong, Tp. Vũng Tàu); Khu nghỉ dưỡng DIC Star Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); DIC Bàu Trũng City (Tp. Vũng Tàu); DIC Golf Resort Hồ Tràm.