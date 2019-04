Tập đoàn Hoa Sen xuất khẩu lô hàng 15.000 tấn tôn đến Mexico qua Cảng Tổng hợp Quốc tế Nghi Sơn và ký kết hợp tác tín dụng giữa Nhà máy Hoa Sen Nghệ An và HDBank Nghệ An.

Ngày 22/4/2019, Tập đoàn Hoa Sen đã xuất khẩu lô hàng 15.000 tấn tôn, trị giá 12 triệu USD đi Mexico tại Cảng Tổng hợp Quốc tế Nghi Sơn, xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Đây là lô hàng tôn mạ lớn nhất xuất khẩu vào thị trường Mexico sau khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP hay TPP-11) có hiệu lực, thể hiện nỗ lực của Tập đoàn Hoa Sen trong bối cảnh cánh cửa xuất khẩu vào các thị trường lớn ngày càng khó khăn.

Năm qua, ngành thép đã đối mặt với những thách thức lớn của thị trường, giá thép cán nóng biến động liên tục và khó lường khiến nhiều doanh nghiệp ngành thép Việt Nam gặp nhiều trở ngại.

Tuy nhiên, những diễn biến của thị trường đã được Tập đoàn dự báo sớm từ trước và triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động ứng phó. Một trong những chiến lược của Tập đoàn Hoa Sen đó chính là đứng vững bằng cả "hai chân": Nội địa và xuất khẩu. Đặc biệt, đối với thị trường xuất khẩu, Tập đoàn Hoa Sen đã liên tiếp tạo được những bước tiến trong những năm gần đây.

Trong niên độ tài chính 2017-2018, doanh thu xuất khẩu của Tập đoàn vượt 538 triệu USD, tăng 27% so với niên độ trước. Sản phẩm của Hoa Sen đã có mặt tại hơn 75 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Ngoài những đối tác xuất khẩu truyền thống, Tập đoàn còn tích cực mở rộng xuất khẩu tới những thị trường tiềm năng và khó tính, có yêu cầu kỹ thuật cao như các nước châu Mỹ, châu Âu, châu Phi,...

Tập đoàn Hoa Sen hiện đang xuất khẩu khoảng 60.000 tấn thành phẩm mỗi tháng. Đặc biệt, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn từ đầu năm 2019 đến nay, Tập đoàn Hoa Sen đã liên tiếp xuất khẩu những lô hàng lớn tới các thị trường tiềm năng trên thế giới như Châu Mỹ, Châu Âu, ASEAN,...

Đặc biệt, sau khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP hay TPP-11) bắt đầu có hiệu lực đối với Việt Nam từ 14/1/2019 và có hiệu lực tại 11 nước thành viên từ 8/3/2019 thì cánh cửa xuất khẩu vào các thị trường lớn càng rộng mở hơn cho các doanh nghiệp Việt khi 11 nước tham gia CPTPP chiếm hơn 13% trong tổng GDP toàn cầu và chiếm 6,8% dân số thế giới.

Sản phẩm thương hiệu Hoa Sen đã có mặt ở hầu hết các nước thành viên của CPTPP nhưng chủ lực nhất vẫn là thị trường Úc, Mexico, Canada, Malaysia. Kể từ sau CPTPP, sản lượng xuất khẩu vào các thị trường này tăng lên đáng kể. Đối với thị trường Mexico, vào Mùng 1 Tết Kỷ Hợi 2019, Tập đoàn Hoa Sen đã ký hợp đồng xuất khẩu 4.300 tấn tôn.

Và ngày 22/4/2019, lô hàng 15.000 tấn tôn Hoa Sen trị giá 12 triệu USD sẽ tiếp tục xuất khẩu đến Mexico là tín hiệu tích cực, minh chứng cho hoạt động xuất khẩu sôi động và hiệu quả của Tập đoàn Hoa Sen trong năm 2019. Lô hàng được vận chuyển từ Cảng Tổng hợp Quốc tế Nghi Sơn, một trong những cảng biển quốc tế lớn ở khu vực Bắc Trung Bộ và cũng là đối tác lớn trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Nhà máy Hoa Sen Nghệ An, có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa của Tập đoàn Hoa Sen ra thế giới.

Tính đến thời điểm hiện tại, Tập đoàn Hoa Sen đã đạt được những thành công nhất định trong chiến lược mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu, điều này dựa trên các lợi thế cạnh tranh sau: sản phẩm có chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế, giá cả hợp lý và thời gian giao hàng nhanh.

Bên cạnh đó, sản phẩm của Tập đoàn Hoa Sen được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến kết hợp với quy trình quản lý chất lượng chặt chẽ đã đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt của Úc, Nhật, Mỹ, Châu Âu,...

Cũng tại sự kiện này, Nhà máy Hoa Sen Nghệ An và HDBank Nghệ An đã chính thức ký kết hợp đồng tín dụng trị giá ban đầu 200 tỷ đồng và có thể tăng lên nếu việc hợp tác hiệu quả. Thỏa thuận hợp tác này có ý nghĩa quan trọng, thúc đẩy sự phát triển của Nhà máy Hoa Sen Nghệ An - một mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất và cung ứng của Tập đoàn Hoa Sen, góp phần nâng cao lợi thế cạnh tranh của Hoa Sen so với các doanh nghiệp cùng ngành, đồng thời mở ra mối quan hệ và triển vọng hợp tác tốt đẹp cho cả hai bên trong tương lai.

Theo đó, HDBank sẽ là đối tác tài trợ tín dụng để Nhà máy Hoa Sen Nghệ An nhập nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, tài trợ thương mại trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Ngoài ra, HDBank mở 1 điểm giao dịch tại địa bàn Thị xã Hoàng Mai, hoạt động từ tháng 5/2019 để phục vụ hoạt động của Hoa Sen, cũng như góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của Thị xã Hoàng Mai và các khu vực lân cận.