Tập đoàn Nam Cường triển khai tập huấn phòng cháy chữa cháy

Tình hình các vụ cháy nổ có chiều hướng diễn ra ngày càng phức tạp nguyên nhân từ sự bất cẩn, sơ suất trong sinh hoạt, sản xuất của người dân hoặc do chủ đầu tư các công trình xây dựng không chấp hành tốt quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Ngoài việc đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy đảm bảo an toàn cho cư dân, Tập đoàn Nam Cường còn chú trọng nâng cao ý thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho mọi cư dân. Vừa qua, Tập đoàn Nam Cường đã đồng loạt triển khai tập huấn nghiệp vụ PCCC tại tất cả các khu đô thị do Tập đoàn làm chủ đầu tư, thu hút được sự tham gia, quan tâm chú ý của đông đảo cư dân.

Thực tế cho thấy, các vụ hỏa hoạn cháy nổ hoàn toàn có thể dập tắt từ sớm và tránh được những hậu quả đau lòng nếu có sự phòng bị kỹ lưỡng. Để tránh được những cơn thịnh nộ của "bà hỏa", bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản, không chỉ có sự vào cuộc của lực lượng chức năng mà cần phải bắt đầu từ sự chủ động ý thức của mỗi người dân.

Tại các công trình đã xây dựng và đi vào hoạt động như Khu đô thị Cổ Nhuế, Khu đô thị Dương Nội của Tập đoàn Nam Cường, những buổi diễn tập và phổ biến kiến thức nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy được tổ chức thường xuyên cho toàn bộ cán bộ nhân viên phụ trách vận hành quản lý và cư dân sinh sống.

Điển hình như trong 2 tuần đầu tháng 4/2018, Tập đoàn Nam Cường đã phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho cụm chung cư CT3, CT7, CT8, HH2 thuộc Khu đô thị Dương Nội và Khu đô thị Cổ Nhuế.

Hàng nghìn hộ dân bao gồm cả trẻ nhỏ và người cao tuổi tại các cụm chung cư đã tham gia buổi tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát nạn cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy và Ban quản lý chung cư.

Trong buổi tập huấn, bên cạnh những kiến thức thiết thực về phòng cháy chữa cháy như nguyên nhân cháy nổ hay biện pháp xử lý khi xảy ra cháy ở các cấp độ khác nhau, các tình huống giả định cũng được đưa ra để người dân có cơ hội được sử dụng các dụng cụ phòng cháy chữa cháy, các biện pháp chống ngạt, chống khí độc, hay các cách di chuyển và sử dụng thang dây thoát hiểm khi có hỏa hoạn thực sự.

Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ của chủ đầu tư, Ban quản lý các cụm chung cư trong khu đô thị liên tục cho kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy như hệ thống báo cháy tự động, hệ thống quạt tạo áp hút khói chống khói xâm nhập trên các tòa nhà, hệ thống chữa cháy tự động, bình cứu hỏa cơ động... để đảm bảo hệ thống luôn trong tình trạng sẵn sàng hoạt động.

Đặc biệt, điểm thuận lợi cho lực lượng phòng cháy chữa cháy tác nghiệp hoặc tạo điều kiện cho cư dân thoát nạn khi xảy ra sự cố cháy nổ tại các dự án của Tập đoàn Nam Cường là hệ thống phòng cháy chữa cháy được trang bị, lắp đặt và thiết kế khoa học ngay từ khi công trình đang được xây dựng.

Vị trí những trụ nước cung cấp phục vụ chữa cháy được bố trí gần khu vực dân cư, bể chứa luôn đảm bảo lượng nước hàng nghìn m3 có khả năng cung cấp 3 giờ chữa cháy với lưu lượng lên tới 25 lít/s kể cả vào mùa hanh khô.

Các họng khô kết nối với các phương tiện chữa cháy bên ngoài ... đều được bố trí khoa học, thành một tổng thể thống nhất, hoạt động liên hoàn và tương trợ lẫn nhau, nhằm đem đến giải pháp phòng cháy chữa cháy an toàn tối ưu.

Phòng cháy hơn chữa cháy! Ý thức sinh hoạt của người dân cùng công tác chữa cháy ban đầu rất quan trọng, có thể giúp giảm thiệt hại một cách tối đa.

Vì thế, Tập đoàn Nam Cường đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức về phòng cháy chữa cháy cho người dân tại những khu đô thị của mình, đồng thời chú trọng đầu tư và bảo dưỡng cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết, đảm bảo nguồn nước cứu hỏa luôn sẵn sàng... để cư dân không còn canh cánh nỗi lo "bà hỏa".

