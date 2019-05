Tập đoàn Nguyễn Hoàng nhận giải thưởng quốc tế về công nghệ trong trường học

Trong hai ngày 24 và 25/5, đại diện Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) đã đến tham dự lễ trao giải, chuỗi tọa đàm và triển lãm giáo dục quốc tế International School Awards 2019 diễn ra tại Đại học Chitkara, Punjab, Chandigard, Ấn Độ.

NHG là đơn vị duy nhất đến từ Việt Nam nhận giải ISA 2019, bên cạnh hơn 500 trường học, 100 tổ chức giáo dục, 1.000 đại biểu là chính khách, nhà giáo dục, chuyên gia, 50 diễn giả… đến từ 51 quốc gia và vũng lãnh thổ trên thế giới như Thổ Nhĩ Kỳ, Dubai, Malaysia, Philipines, Afghanistan, Oman…

Tại chương trình, NHG vinh dự nhận giải thưởng "Trường học tốt nhất sử dụng công nghệ" (The best school using technology). Giải thưởng dành cho những trường học sử dụng công nghệ để tăng cường tương tác và hỗ trợ học sinh, được thẩm định qua 9 bước từ xem xét hồ sơ, kiểm chứng, đối chiếu trong khu vực địa phương và quốc gia, xếp hạng, đánh giá và tái đánh giá, công bố kết quả.

ISA đánh giá cao những thành tựu ứng dụng công nghệ của Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng trong những năm qua, đặc biệt là việc ứng dụng Microsoft Office 365 trong quản lý và giảng dạy trên toàn hệ thống. Khởi nguyên từ công nghệ, với nền tảng vững chắc cùng đội ngũ chuyên gia giáo dục năng động sáng tạo, NHG đang dần hoàn thiện và phát triển nhiều ứng dụng công nghệ trong lớp học.

Theo đó, việc giảng dạy, học tập của học sinh và giáo viên được triển khai trên nền tảng đám mây của bộ Office 365 giúp cho các hoạt động này được này được diễn ra mọi lúc mọi nơi.

"Việc học tập của học sinh cũng vượt ra khỏi phạm vi của 4 bức tường của lớp học với sự hỗ trợ từ công nghệ. Bên cạnh đó, việc kết nối, trao đổi giữa phụ huynh và giáo viên, nhà trường được cập nhật thường xuyên trên nền tảng các công cụ quản lí lớp học như iPortal", thầy Ngô Thành Nam Phó phòng tiểu học Ban chuyên môn K-12, cho biết.

Phát biểu khai mạc, bà Krishna Varma, đại diện Ban tổ chức từ Robo Genie chia sẻ sự thành công của ISA Dubai Summit 2018 đã truyền cảm hứng để mở rộng quy mô của ISA 2019 sang mùa thứ 3.

Tại diễn đàn ISA 2019, các diễn giả và khách tham dự cùng chia sẻ, thảo luận, tranh biện về những giải pháp cho những thách thức trong trường học hiện đại, đưa ra những nền tảng hợp tác về phía quốc gia, giới thiệu những mô hình công nghệ và ý tưởng mang lại hiệu quả cao trong trường học. ISA 2019 tập trung vào ba nội dung chính: ứng dụng công nghệ trong giáo dục, tinh thần khởi nghiệp trong trường học và sự phát triển bền vững.

Những nội dung này cũng được thể hiện sâu sắc trong các chương trình giáo dục của hệ thống NHG, bao gồm chương trình tài chính, khởi nghiệp JA, STEAM, học viện mạng Cisco, kỹ năng đọc hiểu ERP…

Trước đó, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) - một thành viên của NHG cũng vừa ra mắt Trung tâm nghiên cứu Ấn Độ - đơn vị đầu tiên tại Tp.HCM và thứ hai của cả nước. Trung tâm là nơi nghiên cứu những vấn đề về lý luận, thực tiễn về Ấn Độ, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ nói riêng và các quan hệ quốc tế nói chung. Nhiều hoạt động hợp tác toàn cầu, tăng cường liên kết của NHG được ghi nhận và đánh giá cao từ cộng đồng quốc tế, gợi mở nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.

Hiện Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng đã đầu tư xây dựng và vận hành 50 cơ sở giáo dục tại 18 tỉnh, thành phố, đào tạo 65.000 học sinh - sinh viên trong hệ thống 9 thương hiệu giáo dục uy tín. Trong quá trình phát triển, Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng luôn chú trọng hợp tác với các tổ chức giáo dục, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và các đối tác quốc tế danh tiếng, uy tín như: Tổ chức Tú tài quốc tế (IB - International Baccalaureate), Hiệp hội các trường Phổ thông và Đại học Miền Tây Hoa Kỳ - WASC, Hiệp hội Đại học Bắc Anh - NCUK, Hội đồng Anh Cambridge, Tổ chức Tuổi trẻ thành đạt - JA, Học viện Âm nhạc Anh Quốc - LCM…