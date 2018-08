Tập đoàn Than Khoáng sản chào mua hơn 4,5 triệu cổ phiếu Than Cọc 6

Công ty Cổ phần Than Cọc 6 (mã TC6-HNX) công bố nhận được hồ sơ chào mua công khai của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), hiện là công ty mẹ của Than Cọc 6.

Theo đó, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoán sản Việt Nam đăng ký chào mua công khai 4.547.469 cổ phiếu, tương đương 14% tổng số cổ phần của Than Cọc 6 (TC6) - Vinacomin đang lưu hành với giá chào mua là 4.600 đồng/cổ phiếu.

Trước khi dự kiến mua thêm, Vinacomin nắm giữ khoảng 16.575.000 cổ phiếu, chiếm 51% tổng số cổ phần đang lưu hành. Như vậy, trong trường hợp Vinacomin được thực hiện chào mua công khai thành công sẽ nắm giữ tỷ lệ 65% số cổ phần lưu hành của Than Cọc 6.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/8/2018, giá phiếu Than Cọc 6 đang xoay quanh mức 4.500 đồng/cổ phiếu.



Theo kết quả kinh doanh bán niên 2018 đã soát xét của TC6, doanh thu thuần của công ty tăng 246 tỷ so với cùng kỳ đạt 1.596 tỷ đồng. Trong kỳ, công ty ghi nhận chi phí tài chính tăng mạnh từ 22 tỷ lên hơn 35 tỷ đồng - trong đó chi phí lãi vay là hơn 30 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 6,9 tỷ đồng - tăng 1 tỷ so với cùng kỳ.



TC6 cho biết, lợi nhuận sau thuế tăng hơn 1 tỷ, tương ứng 16,83% so với cùng kỳ là do công ty đã hoàn nhập khoản dự phòng phải thu khó đòi.