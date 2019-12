Techcombank và chiến lược "cùng nhau vượt trội hơn mỗi ngày"

Ông Vishal Shah, Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp Techcombank đã có những chia sẻ về mong muốn mang đến những giải pháp tốt nhất cho khách hàng thông qua việc tiếp tục nâng cấp các tính năng trên nền tảng ngân hàng trực tuyến (FEB), và mong muốn trở thành một đối tác tài chính quan trọng cho các khách hàng doanh nghiệp SME, từ đó "Cùng nhau vượt trội hơn mỗi ngày".

Báo cáo Doing Business 2020 do WB công bố đánh giá chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam thời gian qua đã tăng 7 bậc, vậy ông có ý kiến thế nào về bảng xếp hạng của Doing Business 2020?

Đây là thành quả đáng tự hào của Việt Nam nói chung. Thành quả này cũng cho thấy rằng ngành ngân hàng Việt Nam đang thực hiện tốt các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp được tiếp cận tín dụng công bằng, minh bạch.



Với mức tăng 7 bậc này, một lần nữa khẳng định Việt Nam đã và đang xây dựng một môi trường kinh tế vĩ mô ổn định hấp dẫn giới đầu tư cả trong nước và nước ngoài.

Thưa ông, để góp phần nâng hạng chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam, thời gian qua Techcombank đã triển khai các chương trình tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào?

Với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm, Techcombank tập trung vào sáu lĩnh vực kinh tế dẫn đầu về tiêu dùng, chiếm gần một nửa GDP Việt Nam. Chúng tôi đóng vai trò là nhà cung cấp giải pháp một cửa cho khách hàng doanh nghiệp và chuỗi giá trị của họ.



Trong Business Banking, chúng tôi bắt đầu một hành trình chuyển đổi đầy tham vọng từ năm 2016 để thiết kế lại hoàn toàn mô hình kinh doanh, từ xác định các ngành kinh tế quan trọng và các phân khúc liên quan, tới nâng cấp nền tảng công nghệ và kỹ thuật số nhằm mục tiêu trở thành đối tác lâu dài và đối tác tin cậy để hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam (SME).

Khi các doanh nghiệp SME phát triển, nhu cầu của họ cũng nâng cao hơn, phức tạp và đa dạng hơn. Tùy thuộc vào vòng đời kinh doanh của họ và ngành mà các khách hàng này vận hành, chúng tôi cung cấp các giải pháp tập trung, tùy chỉnh thông qua các chương trình kinh doanh dựa trên hiểu biết sâu sắc của khách hàng về nhu cầu chuyên biệt của họ.

Dựa vào tăng trưởng kinh tế đáng chú ý của Việt Nam được thúc đẩy bởi tự do hóa thương mại và hội nhập toàn cầu, đến nay, chúng tôi phục vụ hơn 35.000 khách hàng SME tín dụng và phi tín dụng; dư nợ cho vay của chúng tôi đã tăng đáng kể 48% trong tháng 9/2019 so với cùng kỳ năm 2018.

Vậy các quy trình thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp đã được triển khai theo hướng nào nhằm tiết kiệm chi phí cho khách hàng và doanh nghiệp SMEs khi tiếp cận tín dụng từ kênh Techcombank?

Chúng tôi nhận ra rằng với môi trường kinh doanh đang thay đổi một cách nhanh chóng hiện nay, các doanh nghiệp có khả năng hành động nhanh và thích ứng với nhu cầu đang phát triển của người tiêu dùng sẽ đạt được thành công lớn hơn.



Với ý nghĩ đó, chúng tôi đã hợp lý hóa quy trình phê duyệt tín dụng cũng như cải thiện các quy trình giao dịch quan trọng như phát hành Thư tín dụng, Thư bảo đảm và giải ngân khoản vay, giúp cho dịch vụ ngân hàng đơn giản và hiệu quả hơn cho khách hàng SME.



Mục đích của chúng tôi là cho phép giải ngân khoản vay, phát hành thư tín dụng và thư bảo đảm trong vòng 3 giờ kể từ khi khách hàng gửi yêu cầu (theo tài liệu yêu cầu được cung cấp đầy đủ). Mục tiêu của chúng tôi là làm dịch vụ ngân hàng trở nên đơn giản và hiệu quả hơn cho khách hàng, từ đó sẽ cho phép họ cải thiện năng suất và hiệu quả kinh doanh.

Ngoài ra, chúng tôi nhận ra rằng phí chuyển khoản ngân hàng cao cho các thanh toán nội địa cũng là một khó khăn đối với khách hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp SME khi họ thường phải thực hiện nhiều khoản thanh toán từ các nền tảng ngân hàng khác nhau. Do đó, chúng tôi đã dẫn đầu và là ngân hàng đầu tiên cung cấp dịch vụ E-Banking 0 đồng cho khách hàng doanh nghiệp SME khi họ thực hiện thanh toán qua nền tảng Ngân hàng trực tuyến của chúng tôi, ví dụ như Ngân hàng điện tử nhanh (FEB).



Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ này cho tất cả các khách hàng tận dụng FEB cho các khoản thanh toán nội địa, do đó việc cung cấp dịch vụ E-Banking 0 đồng của chúng tôi thực sự không giới hạn và không có bất kỳ hạn chế nào.

Đến tháng 9 năm 2019, hơn 18.000 khách hàng đã được hưởng lợi từ chương trình E-Banking 0 đồng, tăng gấp hai lần trong 12 tháng qua. Khách hàng hưởng lợi và tiết kiệm được từ ưu đãi này, từ đó đã tối ưu hóa chi phí hoạt động của họ.

Chúng tôi cố gắng mang đến những giải pháp tốt nhất cho khách hàng thông qua việc tiếp tục nâng cấp các tính năng trên nền tảng ngân hàng trực tuyến - FEB. Bắt đầu từ tháng 2 năm 2020, các khách hàng doanh nghiệp SME sử dụng các giải pháp ngân hàng số của chúng tôi sẽ được hưởng ưu đãi của tỷ giá ngoại hối và phí chuyển tiền ra nước ngoài, cũng sẽ được hưởng lãi trên số dư Tài khoản hiện tại của họ thông qua việc cung cấp lãi suất theo cấp.



Ngoài ra, họ tiếp tục được hưởng dịch vụ E-Banking 0 đồng cho chuyển khoản nội địa. Mục đích của chúng tôi là hỗ trợ cho khách hàng, thông qua việc giảm thiểu chi phí hoạt động của họ và tiết kiệm thời gian do đó cho phép chúng tôi "Vượt trội mỗi ngày".

Được biết Techcombank là ngân hàng đầu tư đổi mới trong lĩnh vực công nghệ từng bước chuyển dịch các sản phẩm từ dịch vụ sang kênh số hoá. Nhờ công nghệ thời gian giao dich đối với khách hàng và doanh nghiệp được rút ngắn xuống còn bao lâu, thưa ông?

Chúng tôi mong muốn cung cấp cho khách hàng trải nghiệm ngân hàng vượt trội về tốc độ, sự thuận tiện và hiệu quả thông qua số hóa, song hành cùng các chủ trương của Chính phủ về việc giảm lượng giao dịch tiền mặt trên toàn quốc

Bên cạnh việc cải thiện thời gian quay vòng cho các khách hàng SME được đề cập trước đó, trên toàn ngân hàng, chúng tôi đã đạt được sự chuyển đổi kỹ thuật số đáng chú ý trong 3 - 4 năm qua. Ví dụ: tổng giá trị giao dịch ngân hàng tới tháng 9 năm 2019 của chúng tôi là gần 2.120 nghìn tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2018.



Khách hàng hiện có thể đăng ký thẻ tín dụng trực tuyến với quá trình phê duyệt được hoàn tất trong vòng 15 phút khi người nộp đơn cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp lãi suất cao hơn cho khách hàng cá nhân đối với số dư tiết kiệm của họ khi giao dịch trực tuyến và / hoặc qua điện thoại di động.

Với tư duy thiết kế sản phẩm lấy khách hàng làm trung tâm xuất phát từ am hiểu sâu sắc nhu cầu khách hang, Techcombank hướng tới mục tiêu tiếp tục đơn giản hóa và số hóa các quy trình chính nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ và gia tăng lợi ích khách hàng.



Ví dụ, quy trình số hóa của dự án M + (ứng dụng cho vay mua nhà khách hàng cá nhân) đã rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ trên hệ thống xuống chỉ còn hơn 200 phút, tổng thời gian vận hành một khoản vay thành công có thể chỉ trong 3-4 ngày, đồng thời khách hàng có thể chủ động truy cập và quản lý hồ sơ vay của mình. Sự chuyển đổi kỹ thuật số này đã cải thiện đáng kể sự trải nghiệm và hài lòng của khách hàng.

Để chỉ số này tiếp tục nâng hạng trong báo cáo năm 2021 của Doing Business Tecombank nói riêng và các tổ chức tín dụng cũng như Ngân hàng Nhà nước cần phải làm gì để cải thiện chỉ số…

Trong những năm tới đây, Techcombank sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào nhân sự để có nguồn nhân lực xuất sắc và nâng cấp nền tảng công nghệ số với mục đích cải thiện trải nghiệm và hiệu quả của khách hàng.

Việt Nam có hơn 500.000 doanh nghiệp, trong đó hơn 98,1% là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Số lượng các doanh nghiệp SME mới mỗi năm là hơn 120.000. Rõ ràng là các doanh nghiệp SME ngày nay đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt trong việc cung cấp cơ hội việc làm và tăng đóng góp vào tăng trưởng GDP nói chung.

Chúng tôi mong muốn trở thành một đối tác tài chính quan trọng cho các khách hàng doanh nghiệp SME, từ đó "Cùng nhau vượt trội hơn mỗi ngày".