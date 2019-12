Thaco tiếp tục mua thêm triệu cổ, tăng sở hữu tại HNG lên gần 27%

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco) vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG-HOSE).

Cụ thể, hồi cuối tháng 10/2019, Thaco đã đăng kí mua vào 5 triệu cổ phiếu HNG với mục đích đầu tư tài chính. Thời gian thực hiện diễn ra từ 31/10-30/11.

Tuy nhiên, Thaco đã không mua thành công số cổ phiếu này do giá cổ phiếu trên thị trường không phù hợp với kỳ vọng.

Cùng ngày, Thaco có thông báo tiếp tục đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu HNG. Thời gian dự kiến từ ngày 04/12 đến ngày 02/01/2020 theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.

Hiện tại, Thaco nắm giữ hơn 291,38 triệu cổ phiếu HNG tương đương 26,29% vốn cổ phần tại HAGL Agrico. Nếu giao dịch lần này thành công, Thaco sẽ nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu HNG lên hơn 296,38 triệu cổ phiếu, tương đương 26,74%.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu HNG từ đầu năm đến nay giảm mạnh 8,18% và giảm tới 23,76% từ vùng giá cao nhất 19.150 đồng/cổ phiếu xuống 14.700 đồng/cổ phiếu.

Hiện tại, giá cổ phiếu này giảm thêm 0,34% xuống còn 14.550 đồng/cổ phiếu với 355.670 đơn vị được giao dịch.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc quý 3/2019, HAGL Agrico lỗ sau thuế hơn 989 tỷ đồng sau thuế, luỹ kế 9 tháng đầu năm là lỗ hơn 1.741 tỷ đồng.

Công ty cho biết, lỗ quý 3/2019 trước thuế là hơn 980 tỷ đồng – trong đó, lỗ kinh doanh là 148 tỷ là do chi phí lợi thế thương mại và chi phí lãi vay; lỗ khác tới 832 tỷ đồng do đánh giá lại các tài sản không hiệu quả và điều chỉnh chi phí đầu tư vào cây cọ dầu, cao su và chi phí do chuyển đổi mục đích sang cây ăn trái.

Theo số liệu trên báo cáo tài chính quý 3/2019, HAGL Agrico đang nợ hơn 3.300 tỷ đồng vay ngắn hạn cá nhân và doanh nghiệp - trong đó, khoản nợ của Thaco là hơn 1.500 tỷ đồng; Hoàng Anh Gia Lai là hơn 1.877 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2019, HNG có gần 1,17 tỷ thặng dư vốn cổ phần; lỗ luỹ kế lợi nhuận chưa phân phối là hơn 1,6 tỷ đồng.