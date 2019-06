Tháng 5, giá trị vốn hóa trên HNX giảm 2,5% so với cuối tháng 4

Tháng 5/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết không có doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu mới trong khi đó có 7 doanh nghiệp hủy niêm yết cổ phiếu.

Theo đó, tổng số chứng khoán niêm yết tại ngày ngày 31/5/2019 là 370 mã cổ phiếu với tổng khối lượng niêm yết hơn 12,44 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị niêm yết toàn thị trường đạt gần 124,4 nghìn tỷ đồng.

HNX Index đạt 104,35 điểm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tháng, giảm 2,89% so với thời điểm cuối tháng trước. Giá trị vốn hóa thị trường đạt hơn 195 nghìn tỷ đồng, giảm 2,5% so với thời điểm cuối tháng 4/2019.

Thanh khoản trên thị trường tăng nhẹ so với tháng trước. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường niêm yết đạt hơn 736 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch đạt hơn 9,2 nghìn tỷ đồng. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt hơn 33,4 triệu cổ phiếu/phiên (tăng 1,5% so với tháng trước), tương ứng giá trị giao dịch đạt gần 418 tỷ đồng/phiên (tăng 7% so với tháng trước).

Chỉ số giá cổ phiếu các ngành đều giảm mạnh so với tháng trước, trong đó ngành Tài chính có chỉ số giảm điểm nhiều nhất, tại thời điểm ngày 31/5, chỉ số này giảm 10,85 điểm (tương ứng 5,72 % so với tháng trước) xuống mức 178,76 điểm, ngành công nghiệp giảm 2,64 điểm còn 179,63 điểm, trong khi đó ngành xây dựng giảm 0,14 điểm (tương ứng 0,11%) đạt 122,48 điểm. Chỉ số LargeCap tại thời điểm cuối tháng 5 giảm 5,34 điểm (tương ứng 3,266%) so với tháng trước về mức 158,51 điểm, chỉ số Mid/SmallCap giảm 1,27% về 154,14 điểm.

Tháng 5 này, nhà đầu tư nước ngoài giao dịch tổng cộng 61,86 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch đạt mức hơn 1.174 tỷ đồng, trong đó tổng giá trị giao dịch mua vào đạt hơn 472 tỷ đồng, tổng giá trị giao dịch bán ra đạt hơn 742 tỷ đồng. Tính chung trong cả tháng, trên thị trường cổ phiếu niêm yết, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 270 tỷ đồng.

Theo đó, 5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng 5/2019 gồm: PVS với 88.100.820 cổ phiếu; SHB với 85.143.146 cổ phiếu; VGC với 44.506.293 cổ phiếu; NVB với 42.158.768 cổ phiếu và MST với 30.738.132 cổ phiếu được giao dịch.

Tổng khối lượng giao dịch của nhóm cổ phiếu HNX30 đạt hơn 401 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị giao dịch đạt hơn 7 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 54,49% về khối lượng và 76,23% giá trị giao dịch toàn thị trường.

HNX cũng cho biết, 5 cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất gồm: PVI với 8.439.547 cổ phiếu; VGC với 3.563.110 cổ phiếu; PVS với 1.645.410 cổ phiếu; SHB với 887.668 cổ phiếu và PGT với 827.200 và 5 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất gồm: VGC với 16.547.150 cổ phiếu; PVS với 9.990.931 cổ phiếu; HUT với 3.745.400 cổ phiếu; SHS với 3.169.975 cổ phiếu và NDN với 1.121.600 cổ phiếu được giao dịch.