Thanh khoản căn hộ khu vực Minh Khai khởi sắc

Thanh khoản căn hộ tại một số dự án trên trục đường Minh Khai, Hà Nội đang có dấu hiệu tăng khá sau khi thành phố tiến hành triển khai xây dựng mở rộng tuyến đường vành đai 2 Trường Chinh - Đại La - Minh Khai và khởi công tuyến đường trên cao Ngã Tư Sở - Vĩnh Tuy.

Những người sống tại Hà Nội lâu năm đều biết, nhiều năm trước, khu vực quận Hai Bà Trưng quanh trục đường Minh Khai, Tam Trinh, Mai Động dù dân số khá đông nhưng hạ tầng đường sá chưa được thành phố ưu tiên, cải tạo.



Chỉ sau khi Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội được thông qua và trục Trường Chinh - Minh Khai được xác định là tuyến giao thông huyết mạch - Vành đại 2, thì mọi chuyện mới bắt đầu thay đổi.

Tuyến đường Minh Khai cũng chính thức được xác định là nút giao thông quan trọng của Hà Nội, liên kết các quận nội thành và kết nối Hà Nội với các vùng lân cận. Cùng với đó, Hà Nội quyết định mở rộng gấp đôi đường Tam Trinh có chiều dài 3,6km nối đường Minh Khai với vành đai 3 hay dự án đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên dài 1,6km.

Theo Quy hoạch chung của Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, khu vực quận Hai Bà Trưng thuộc phần lõi đô thị trung tâm, do đó được đặt trọng tâm phát triển và trước mắt là hoàn thiện nâng cấp hệ thống hạ tầng đô thị khu vực trong đó khu vực Minh Khai luôn được đặt ở vị trí quy hoạch đặc biệt cho quận Hai Bà Trưng nói riêng và cả thành phố Hà Nội nói chung.

Đúng như nhìn nhận của giới đầu tư, hạ tầng phát triển đến đâu dự bất động sản "mọc" theo đến đấy. Đón đầu sự phát triển vượt bậc của hạ tầng khu vực này, nhiều doanh nghiệp đã triển khai hàng loạt dự án nổi bật như: dự án chung cư Imperia Sky Garden, Gelexia Riverside, The TWO Residence, The ZEN Residence… Đây cũng chính là những dự án sẽ được hưởng lợi trực tiếp sau khi các tuyến đường nơi đây được mở rộng.

Đón đầu xu hướng tăng giá của các dự án trong khu vực này, nhiều khách hàng đã nhanh chân tìm cơ hội đầu tư tại một số dự án nổi bật tại đây, trong đó dự án được chú ý nhất là Imperia Sky Garden.

Chị Nguyễn Hoa (Hoàng Mai, Hà Nội) - một khách hàng đến tìm hiểu về dự án cho biết: "Với tiến độ xây dựng khá nhanh, chất lượng và thẩm mỹ cao cùng hạ tầng giao thông xung quanh đang được xây dựng khẩn trương, giá các căn hộ tại Imperia Sky Garden nhiều khả năng còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Chính vì vậy, gia đình tôi đã đăng ký đặt mua 1 căn ở đây để đầu tư".

Đại diện MIK Home - đơn vị quản lý phân phối dự án Imperia Sky Garden cho biết: kể từ sau tết, số lượng khách hàng tìm kiếm và ký hợp đồng mua căn hộ tại dự án này tăng lên đáng kể.

Nhân viên của các phòng kinh doanh một số dự án trong khu vực này cũng xác nhận việc thanh khoản đã khởi sắc từ vài tháng trở lại đây. Theo các nhà đầu tư thứ cấp, thực tế, với vị trí đắc địa ở trung tâm thành phố, nhu cầu mua căn hộ ở những dự án được quy hoạch đồng bộ như Imperia Sky Garden luôn ở mức cao.

"Chúng tôi thích sống ở nội đô vì đi lại thuận tiện, các dịch vụ tiện ích như bệnh viện, trường học, trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí… vừa gần, vừa phong phú. Xung quanh Imperia Sky Garden có những bệnh viện như Thanh Nhàn, Bạch Mai, Bệnh viện 108, Vinmec hay trường học chất lượng cao như Trường liên cấp Vinschool, trường Đại học Bách khoa, Xây dựng, Kinh tế Quốc dân"- một khách hàng chia sẻ.

Bên cạnh đó, tiến độ xây dựng nhanh chóng của Imperia Sky Garden cũng là điểm cộng khiến khách hàng yên tâm hơn khi xuống tiền. Dự án đã xây xong phần thô và đang hoàn thiện nội thất chuản bị bàn giao cho khách hàng từ quý 2 năm nay.

Được biết, dự án Imperia Sky Garden được xem như là một điểm nhấn cho khu vực Minh Khai với mật độ xây dựng thấp, nhiều cây xanh, không gian sống được chủ đầu tư đặc biệt chú trọng.

Imperia Sky Garden cung cấp cho thị trường hơn một nghìn căn hộ cao cấp, diện tích đa dạng phù hợp với nhu cầu để ở cũng như đầu tư sinh lời cao, bền vững. Quỹ đất rộng lớn tới hơn 38 nghìn m2 cùng thiết kế tối ưu đem đến cho cư dân Imperia Sky Garden không gian sống đẳng cấp, hài hòa với thiên nhiên.