Thành phố Hồ Chí Minh có mức độ đắt đỏ nhất Việt Nam năm 2018

Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI) năm 2018. Theo đó, chỉ số giá sinh hoạt theo không gian là chỉ tiêu thống kê quốc gia, phản ánh xu hướng và mức độ biến động giá sinh hoạt giữa các vùng, địa phương trong một thời gian nhất định (thường là một năm).

Chỉ số này cũng là cơ sở để tính Chỉ số phát triển con người (HDI), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo sức mua tương đương.

Theo đó, khi lấy mức giá của thành phố Hà Nội là 100 để tính toán chỉ số SCOLI của các tỉnh thì Tp.HCM có mức giá cao nhất cả nước, bằng 101,47% so với Hà Nội.

Nhìn chung, giá bình quân các nhóm hàng của Tp.HCM tương đương với Hà Nội, song nhóm giáo dục cao hơn 14,46% ở nhóm học phí lớp 11 trường công lập và học phí trung cấp. Nhóm bưu chính viễn thông của Tp.HCM cũng cao hơn mức giá của Hà Nội 103,97% chủ yếu ở nhóm hàng máy điện thoại di động và sửa chữa điện thoại.

Trong khi đó, Hà Nội giữ vị trí thứ hai và Đà Nẵng đứng thứ ba cả nước về mức độ đắt đỏ, bằng 97,81% so với Hà Nội.

Hầu hết các nhóm hàng của Đà Nẵng đều tương đồng so với Hà Nội. Riêng giá học phí mẫu giáo và học nghề kỹ thuật của Đà Nẵng có mức thấp hơn so với Hà Nội từ 25% - 30%.

Theo Tổng cục Thống kê, so với năm 2017 vị trí các tỉnh có mức giá đắt đỏ trong năm 2018 không có sự thay đổi lớn. Tuy nhiên, các tỉnh thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc có mức giá dần rẻ hơn so với những năm trước đây do giao thông ngày càng thuận lợi hơn nên giảm chi phí vận chuyển và lưu trữ hàng hóa.

Còn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có mức đắt đỏ hơn các tỉnh miền núi chủ yếu ở các nhóm hàng dịch vụ, giải trí và du lịch.

Hậu Giang tiếp tục là tỉnh có chỉ số SCOLI thấp nhất trong cả nước. Chỉ số giá đắt đỏ của Hậu Giang bằng 90,5% so với Hà Nội.

Đồng Tháp có mức giá thấp thứ hai sau Hậu Giang. Chỉ số SCOLI của Đồng Tháp bằng 90,67% so với Hà Nội. Mức giá bình quân các nhóm hàng của Đồng Tháp ở mức 74,96% đến 100,49% so với mức giá chung của Hà Nội.



"Nhìn chung, các tỉnh có mức giá thấp nhất trong cả nước phần lớn do giá các mặt hàng trong nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống và các loại dịch vụ như dịch vụ giáo dục và dịch vụ y tế, dịch vụ sửa chữa nhà cửa và các loại dịch vụ vui chơi, giải trí khác có mức giá thấp hơn Hà Nội", Tổng cục Thống kê cho biết.

So với năm 2017, năm 2018 có 26 tỉnh biến động giảm mức độ đắt đỏ và có 26 tỉnh biến động tăng mức độ đắt đỏ. Trong đó các tỉnh biến động tăng giảm nhiều nhất là Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Đắk Lắk, Vũng Tàu, Long An, Quảng Trị, Thái Bình, Yên Bái, Lai Châu, Bắc Kạn, Cao Bằng.

Cụ thể, Quảng Ngãi, Thái Bình, Quảng Trị, Đắk Lắk là bốn tỉnh có chỉ số SCOLI thay đổi biên độ lớn nhất trong cả nước, bốn tỉnh này có sự biến động giảm mức đắt đỏ xuống 8 bậc so với năm 2017.



Một số tỉnh có mức giá đắt đỏ hơn năm trước như Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Vũng Tàu, Long An, Hải Phòng, Nghệ An từ 5 đến 7 bậc…chủ yếu đắt đỏ hơn ở các mặt hàng dịch vụ.

Đối với các tỉnh thuộc Vùng Trung Du và vùng núi phía Bắc như Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái mức độ đắt đỏ đã tăng lên ở các dịch vụ trong gia đình, dịch vụ giao thông công cộng, sửa chữa nhà ở, dịch vụ giúp việc trong gia đình với mức tăng từ 4% -10%.

Vũng Tàu có mức đắt đỏ tăng 6 bậc chủ yếu ở nhóm dịch vụ khám chữa bệnh nội trú tăng 75,98%, dịch vụ du lịch trọn gói tăng 9,33%, nhà hàng, khách sạn tăng 13,63%.



Long An, Nghệ An, Hải Phòng tăng chủ yếu ở nhóm dịch vụ giao thông, dịch vụ giáo dục và dịch vụ y tế với mức tăng từ 12% đến 34%.