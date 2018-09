Thanh tra đột xuất về đất đai tại Hoài Đức, Hà Nội

Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thanh tra đột xuất việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Theo đó, Phó thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ thành lập đoàn thanh tra có sự tham gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, kiến nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng trong quý 1/2019.

Được biết, hồi tháng 9/2017, sau khi xét báo cáo của thành phố Hà Nội về kết quả kiểm tra phản ánh của báo chí đối với các vi phạm pháp luật trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức (Hà Nội), Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đã yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo để vụ án vi phạm về chuyển nhượng đất, cấp giấy chứng nhận đất ở tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức được điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, trong đó có lãnh đạo cấp huyện (nếu phát hiện sai phạm) theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, vào tháng 7 vừa qua, Thanh tra Bộ xây dựng cũng đã chỉ ra nhiều sai phạm trong việc quản lý đất đai của Hoài Đức, trong đó công tác thuyết minh một số đồ án quy hoạch chưa cụ thể chức năng sử dụng đất, chưa có đề xuất tổ chức không gian và một số nội dung như điều chỉnh quy hoạch tổng thể mặt bằng 1/500 khu đất dịch vụ cụm công nghiệp xã An Khánh, đồ án điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu đất dịch vụ (khu lô 1, khu lô 2) xã An Khánh, đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất dịch vụ xã An Thượng…

Một số đồ án chưa lập phê duyệt thiết kế đô thị theo quy hoạch như đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 đất dịch vụ Khu Chéo đường tàu xã La Phù, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 đất dịch vụ xã Di Trạch…