The Arena – Điểm đến cảm xúc, cơ hội cho nhà đầu tư

Đến với The Arena, cảm xúc của du khách sẽ được nối dài bởi những trải nghiệm, khi chỉ cần bước chân từ không gian này tới không gian khác là xúc cảm đã được lật mở sang một trạng thái mới lạ.

Du lịch để nghỉ dưỡng, khái niệm ấy giờ đã cũ rồi. Háo hức đặt chân đến một thành phố mới, người ta ngày càng hứng thú hơn với việc được hòa mình vào hơi thở của vùng đất ấy, được trải nghiệm những nét văn hóa độc đáo khác lạ đặc trưng của địa phương, vừa được tận hưởng cảm giác nghỉ dưỡng vừa được trải nghiệm đủ đầy.

Đó là lý do tại sao The Arena - dự án nghỉ dưỡng tọa lạc tại bãi Dài - thành phố Cam Ranh luôn tạo nên sức hút trên thị trường. Ý tưởng thiết kế dự án, những tiện ích hấp dẫn cùng mô hình vận hành mới mẻ là những "vũ khí" giúp The Arena chiếm trọn trái tim của những người quan tâm.

Giữa một loạt những khách sạn vuông vức đóng hộp, những villa khép kín tẻ nhạt, The Arena được xây dựng với kỳ vọng tạo nên sự bùng nổ khi đảm nhận vai trò trung tâm cho cả bãi Dài và tạo lực đẩy cho sự phát triển của kinh tế, văn hóa địa phương. Không chỉ là du lịch, chủ đầu tư The Arena khát vọng tạo nên một tổ hợp sống động giữa du lịch, nghỉ dưỡng kết hợp với giải trí, thương mại.

Không phải là những tòa nhà trầm lặng, du lịch tại Arena là du lịch sống động khi những trải nghiệm độc đáo, những điểm nhấn ấn tượng, hấp dẫn nhất của văn hóa, ẩm thực từ địa phương mở rộng ra thế giới liên tục được biến ảo để du khách thỏa thích hòa mình.

Thiết kế của Arena đã khiến người ta bị thu hút từ cái nhìn đầu tiên với hình tổ yến vừa gợi nhắc mảnh đất "Xứ Trầm biến Yến" và 100% căn hộ hướng biển và hơn 90% căn hộ view biển.

Giữa không gian đó, một loại những thiết kế tiện ích như phố đi bộ, bể bơi, nhà hàng, bến du thuyền, rừng nhiệt đới, khu thể thao… được xếp đặt khéo léo tạo nên một trục kết nối nghỉ dưỡng – khám phá - vui chơi - trải nghiệm độc đáo, hướng ra điểm nhấn đắt giá là quảng trường Arena thênh thang với sức chứa lên tới 15.000 người.

Tại đây, nơi quảng trường được xây dựng theo hình tròn tựa đấu trường La Mã, những sự kiện, lễ hội tràn ngập sắc màu và sôi động âm thanh sẽ xóa tan giới hạn ngày đêm, giới hạn màu da, ngôn ngữ, chỉ còn lại những cảm xúc tràn đầy và thăng hoa bất tận.

Những tiện ích tại The Arena là sự kết hợp giữa nghỉ dưỡng và trải nghiệm, giữa văn hóa địa phương và quốc tế.

Đó là sự thư thái không nhàm chán, là sự yên tĩnh trong sôi động, là cảm giác riêng tư không hề lạc lõng, đơn độc giữa cộng đồng chan hòa, nhiều màu sắc.

Du khách có thể tự tay bắt những loại hải sản tươi ngon ở Seafood Market, hòa mình trong sự sôi động của các môn thể thao bãi biển, thỏa sức ngắm nhìn đại dương ngút ngàn tầm mắt từ những chiếc du thuyền sang trọng, hân hoan giữa phố đi bộ rực rỡ sắc màu trong lễ hội đường phố náo nhiệt…

Sự phong phú, đa dạng của những không gian tiện ích tại The Arena khiến niềm vui kéo dài không có điểm dừng.

Xây dựng một điểm đến giàu cảm xúc như vậy, The Arena lại tiếp tục chinh phục người quan tâm bằng phương thức vận hành minh bạch: ký kết với đơn vị kiểm toán để minh bạch tài chính trong suốt quá trình vận hành.

Người mua căn hộ tại The Arena có thể lựa chọn ba hình thức: Để ở; Để kinh doanh; Ủy thác cho chủ đầu tư giao cho đơn vị quản lý vận hành. Với bất kỳ hình thức nào, quyền lợi của người mua luôn được đảm bảo ở mức tối đa, và luôn an tâm khi tài chính luôn được đảm bảo minh bạch, chính xác.

Không chỉ đem đến những phút giây nghỉ dưỡng cộng trải nghiệm tuyệt vời có một không hai, The Arena còn đem đến cơ hội đầu tư sinh lời hiếm có cho gia đình bạn ngay hôm nay.

Thông tin chi tiết:

Hotline 1800 54 54 77

Website www.thearena.vn