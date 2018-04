Thế giới đang nợ nhiều chưa từng thấy

Tổng số nợ của thế giới đã đạt con số kỷ lục 237 nghìn tỷ USD vào cuối năm 2017, tăng hơn 70 nghìn tỷ USD so với cách đây 1 thập kỷ - báo cáo mới nhất từ Viện Tài chính Quốc tế (IIF) cho biết.

Dẫn báo cáo trên, trang Business Insider cho biết riêng trong năm ngoái, thế giới vay nợ thêm 21 nghìn tỷ USD.

Cả bốn nhóm đối tượng gồm hộ gia đình, các doanh nghiệp phi tài chính, chính phủ, và khu vực tài chính đều gia tăng gánh nặng nợ nần trong năm 2017. Số nợ của các nhóm này tăng lần lượt là 4,5 nghìn tỷ USD; 6,5 nghìn tỷ USD; 4,5 nghìn tỷ USD; và 5,5 nghìn tỷ USD.

"Lãi suất toàn cầu vẫn ở mức thấp tiếp tục hỗ trợ tốc độ vay nợ chưa từng có tiền lệ", báo cáo viết. Theo báo cáo, số nợ vay thêm 21 nghìn tỷ USD trong năm ngoái chiếm 80% tổng số 25 nghìn tỷ USD mà thế giới vay thêm trong khoảng thời gian 2012-2017.

Trong số nợ 25 nghìn tỷ USD mà thế giới vay thêm trong 5 năm qua, phần lớn là nợ phát sinh thêm của các nền kinh tế mới nổi. Tổng nợ của nhóm nền kinh tế này đã tăng 19 nghìn tỷ USD trong 5 năm, từ 42 nghìn tỷ USD vào năm 2012 lên 63 nghìn tỷ USD vào năm 2017.

Trong khi đó, tổng nợ của các nước phát triển chỉ tăng 4 nghìn tỷ trong cùng khoảng thời gian, lên mức 174 nghìn tỷ USD.

Tổng nợ (đơn vị: nghìn tỷ USD) và tỷ lệ nợ so với GDP (đơn vị: %) của các nước phát triển (màu tím) và đang phát triển (màu xanh) qua các năm - Nguồn: IIF, BIS, IMF.

Mặc dù vậy, tỷ lệ nợ so với GDP toàn cầu đã có 5 quý giảm liên tiếp nhờ nền kinh tế thế giới tăng tốc. Tỷ lệ nợ so với GDP toàn cầu tính đến quý 4/2017 là 317,8% GDP, giảm 4 điểm phần trăm so với mức cao thiết lập vào quý 3/2016, theo IIF.

"Với tăng trưởng GDP toàn cầu đạt mức trên tiềm năng, tỷ lệ nợ so với GDP tiếp tục giảm", báo cáo viết.

Trong vòng 5 năm, tỷ lệ nợ so với GDP tại các nước phát triển đã giảm từ 387% vào năm 2012, còn 382% vào năm 2017. Trái lại, tỷ lệ này của các nước mới nổi tăng lên 210% từ 171%.

IIF cho biết Argentina, Nigeria, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc là những nước có tỷ lệ nợ so với GDP tăng mạnh nhất trong năm qua. Tại Trung Quốc, sự gia tăng này xuất phát từ việc các hộ gia đình và khu vực tài chính vay nợ ngày càng nhiều.

Trong số các quốc gia phát triển, tỷ lệ phần trăm của nợ hộ gia đình so với tổng sản phẩm trong nước (GDP) đã đạt mức cao nhất mọi thời đại tại Bỉ, Canada, Pháp, Luxembourg, Na Uy, Thụy Điển và Thụy Sỹ. Đây được xem là một tín hiệu đáng lo ngại bởi lãi suất đang bắt đầu tăng lên trên phạm vi toàn cầu.

Ireland và Italy là những quốc gia phát triển duy nhất nơi nợ hộ gia đình đứng ở dưới ngưỡng 50% GDP.

Trong số các nền kinh tế mới nổi, Hàn Quốc là nước có tỷ lệ nợ hộ gia đình so với GDP cao nhất, đạt 94,6%.

Hầu hết nợ của các nước mới nổi là nợ phát hành bằng nội tệ, nhưng IIF nói rằng trong năm ngoái, nợ ngoại tệ của nhóm này đã tăng thêm 800 tỷ USD, đạt mức kỷ lục 8,3 nghìn tỷ USD.

"Sự phụ thuộc vào nợ ngoại tệ khiến Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary, Ba Lan và Argentina đứng trước rủi ro lớn từ sự biến động tâm lý ham thích rủi ro của các nhà đầu tư", IIF cảnh báo.