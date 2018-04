The Habitat Bình Dương giai đoạn 2: Điểm đến dành cho nhà đầu tư

Tiếp nối thành công giai đoạn 1 của The Habitat Bình Dương, VSIP-Sembcorp Gateway tiếp tục ra mắt thị trường giai đoạn 2 với quy mô 3 tòa tháp căn hộ và khu thương mại, mở thêm cho thị trường cơ hội đầu tư, hiệu quả lâu dài.

Bình Dương: Thị trường giàu tiềm năng

Đầu năm 2018, Bình Dương chỉ đứng sau Tp.HCM về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), chiếm 12,98% tổng vốn đầu tư cả nước. Con số này tiếp tục chứng tỏ Bình Dương vẫn giữ vững vị thế "vùng đất hứa" khi là một trong những địa phương thu hút FDI nhiều nhất cả nước trong nhiều năm.

Các "đai gia" trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, y tế đã có mặt tại đây: Aeon Mall, Lotte Mart, Metro, BigC, trường mầm non Quốc tế MMI, Đại học Quốc tế Việt Đức, Đại học Quốc tế Miền Đông, bệnh viện Quốc tế Becamex, bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc ... cho đến khách sạn 5 sao, trung tâm hội nghị - triển lãm, sân golf, khu du lịch sinh thái…

Lượng người đến Bình Dương ngày một đông, trong đó rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài, chuyên gia và chủ doanh nghiệp… lựa chọn ở lại, gắn bó lâu dài với vùng đất này. Theo đó, nhu cầu sở hữu bất động sản tại chỗ với các tiện ích đẳng cấp vẫn liên tiếp gia tăng.

Đáp ứng một phần nhu cầu đó, giai đoạn 1 của The Habitat Bình Dương gồm 2 toà tháp được bàn giao vào tháng 3/2017 và đã có sổ hồng từng căn. Trên 90% căn hộ đã có cư dân vào ở.

Đa số cư dân là các chuyên gia trong và ngoài nước làm việc tại VSIP I và khu vực lân cận, tạo thành cộng đồng đa văn hoá, dân trí cao. Khuôn viên The Habitat đã có sẵn hồ bơi, sân tennis, khu vực thể thao đa năng trong nhà đầy đủ dụng cụ hiện đại, chỗ đậu xe, sân chơi trẻ em và khu vực cảnh quan khu vực chung.

Triển vọng giai đoạn 2

Tiếp nối thành công của giai đoạn 1 cũng như tạo thêm lựa chọn cho nhà đầu tư và khách hàng có nhu cầu an cư, chủ đầu tư VSIP-Sembcorp Gateway ra mắt The Habitat giai đoạn 2 với nhiều ưu điểm: vườn cảnh quan và tiện ích trên không (Podium) diện tích hơn 2,000 m2, sàn thương mại (Retailed space) với 7 lô thương mại, khu vực thể thao đa năng trong nhà liên thông với tòa tháp hiệu hữu của giai đoạn 1.

Đặc biệt, bên cạnh các căn hộ 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ, giai đoạn 2 còn có dòng sản phẩm căn hộ thông tầng (Duplex) đem lại không gian sống thoáng đãng và sự lựa chọn đa dạng cho người mua nhà.

Với thiết kế không gian sống sang trọng và đầy đủ tiện ích nhưng vẫn có sự yên bình hài hòa của thiên nhiên, giai đoạn 2 tiếp tục được phát triển vì một cộng đồng cư dân văn minh và hiện đại.

Tiếp tục sở hữu vị trí đắc địa ngay cửa ngõ VSIP I với môi trường xanh sạch, hệ thống an ninh 3 lớp 24/7, hệ thống phòng cháy chữa cháy tại chỗ theo quy chuẩn hiện hành, cùng các tiện ích ngoại khu phong phú; giai đoạn 2 của The Habitat hứa hẹn sẽ lại là một cơ hội cho cả nhà đầu tư và những cư dân tìm kiếm chốn an cư.

Khu căn hộ cao cấp The Habitat giai đoạn 2, toạ lạc tại số 8 đại lộ Hữu Nghị, Thuận An, Bình Dương, mặt tiền Khu công nghiệp VSIP I, CĐT VSIP-Sembcorp Gateway, có quy mô 3 toà tháp, nằm trong khuôn viên rộng 9.500 m2, mật độ xây dựng thấp. Sản phẩm: 460 căn hộ 2 và 3 phòng ngủ, căn hộ thông tầng, sàn thương mại (Retailed space).

Theo thông tin từ chủ đầu tư, sự kiện giới thiệu thông tin dự án "Điểm sáng đầu tư tại The Habitat" được tổ chức từ 8:00 - 11:30, thứ Bảy, ngày 14/4/2018 tại khu nhà mẫu The Habitat, số 8 đại lộ Hữu Nghị, Thuận An, Bình Dương.

* Thông tin chi tiết:

Hotline 0909 68 68 38



Email: sales@vsip-sembcorp.com.vn