The Legend Villas - lời giải đáp cho sống xanh đích thực

Sống xanh đích thực không chỉ đơn thuần là không gian xanh tươi mát từ thiên nhiên mà còn phải hội tụ các yếu tố: Môi trường trong lành, cộng đồng dân cư thân thiện, hệ thống dịch vụ, tiện ích vượt trội, đồng bộ…

Tìm đâu một định nghĩa chuẩn của sống xanh?

Chỉ số Thành phố xanh Châu Á của tổ chức nghiên cứu kinh tế (EIU) cho thấy, diện tích cây xanh trên đầu người tại Việt Nam rất thấp (tại Hà Nội là 1 m2/người, Sài Gòn là 0,7 m2/người). Trong khi đó, chỉ số tương tự ở Hồng Kông là 105,3 m2/người, tại Singapore là 60 m2/người, Kuala Lumpur 43,9 m2/người. Đây cũng là một trong lý do dân cư lại đang "thèm" không gian xanh đến vậy.

Theo TS.KTS Trương Văn Quảng, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, tiêu chí "xanh" không chỉ đơn giản là những mảng xanh trong lành tại khu dân cư mà phải bao gồm các yếu tố: Môi trường, cộng đồng dân cư thân thiện, hệ thống tiện ích, khu vui chơi giải trí… Thực tế, nhiều năm trở lại đây, phong cách "sống xanh" từ trào lưu đã trở thành tiêu chí hàng đầu của hầu hết các dự án bất động sản trong nước. Bất kể là dự án chung cư, đất nền, nhà phố hay biệt thự nghỉ dưỡng.

Tại thị trường Bất động sản Việt Nam, không thể không nhắc tới Tập đoàn Flamingo - chủ đầu tư đi tiên phòng trong lĩnh vực sống xanh, nâng tầm phòng cách sống gần gũi với thiên nhiên. Các dự án bất động sản của Tập đoàn Flamingo đã tạo được tiếng vang cũng như các giải thưởng trong khu vực và quốc tế, trong đó có Flamingo Đại Lải Resort là khu nghỉ dưỡng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam giành được hơn 60 giải thưởng quốc tế từ các cuộc thi uy tín về kiến trúc, bất động sản, nghỉ dưỡng, văn hóa nghệ thuật.

Đối với Flamingo Đại Lải Resort, Flamingo Group không chỉ dừng lại ở việc gìn giữ và bảo tồn thiên nhiên mà còn tập trung phát triển thêm các giải pháp kiến trúc xanh và công nghệ mới: giếng trời, lam chắn nắng, điều hướng gió, các hiên rộng, hệ kính lớn,.. tạo không gian nghỉ dưỡng thoáng rộng, nhiều khí trời và ánh sáng tự nhiên cho các sản phẩm biệt thự cao cấp tại đây.

Trong thời gian tới, chủ đầu tư Flamingo Group tiếp tục cho ra mắt dòng sản phẩm biệt thự The Legend Villas, được ví như mảnh ghép hoàn chỉnh trong "bộ sưu tập" đẳng cấp tại "nơi đáng sống nhất Việt Nam". Đây là sản phẩm trọng điểm của Tập đoàn Flamingo nói chung và Flamingo Đại Lải Resort nói riêng nửa cuối năm 2019.

The Legend Villas giải đáp cho sống xanh đích thực

The Legend Villas là dòng sản phẩm cao cấp nằm trong quần thể Flamingo Legend - Bán đảo trung tâm hồ đẹp nhất Flamingo Đại Lải, với hai loại hình là Luxury Legend Villas và Legend Garden Villas. Sự khác biệt trong thiết kế đan cài bên cảm hứng thiên nhiên tươi mát và khoáng đạt sẽ tạo nên đẳng cấp vượt trội của từng căn biệt thự tại The Legend Villas.

Bên cạnh đó, The Legend Villas quy tụ các yếu tố tốt nhất trong phong thủy, vùng đất được thiên nhiên ưu đãi đặc biệt với khu vực hồ Đại Lải rộng lớn, hữu tình, núi non tròn trịa, cây cối tốt tươi, phong bình sóng lặng và long sinh khởi sắc. Các căn biệt thự đều được trang bị hệ thống nội thất sang trọng theo ý muốn của chủ nhân, kết hợp ánh sáng tự nhiên để tạo nên một không gian thoáng đãng, nhẹ nhàng.

Luxury Legend Villas có diện tích 300m2 với vị trị đắc địa khi 100% sản phẩm hướng mặt hồ Đại Lải còn Legend Garden Villas có diện tích 150m2 với 100% sản phẩm hướng đồi cảnh quan Art in the Forest nổi tiếng của Flamingo Đại Lải Resort. Tất cả các căn biệt thự tại The Legend Villas đều có đặc trưng sân vườn của chủ đầu tư Flamingo.

Tại The Legend Villas, hàng loạt tiện ích hiện đại luôn sẵn sàng đáp ứng mọi tiêu chuẩn của cuộc sống xanh, với: bể bơi riêng ngoài trời, khu vườn đi dạo hướng hồ và hướng đồi Art in the Forest, tổ hợp nhà hàng, phòng Gym, Spa, Seva Spa & Beauty Destination, khu sinh hoạt cộng đồng…

Ở thời điểm hiện tại, trong bối cảnh khan hiếm không gian sống xanh, gần gũi thiên thiên, thì các dự án bất động sản tại Flamingo Đại Lải Resort nói chung và The Legend Villas nói riêng vừa sở hữu vị trí thuận lợi, không gian xanh và những giá trị bền vững - đặc biệt đối với những khách hàng thành đạt, ưa thích cuộc sống hiện đại và tiện nghi.

Đặc biệt, The Legend Villas mở rộng cơ hội tham gia đầu tư sản phẩm và kinh doanh sinh lời cho chủ nhân tương lai. Tất cả sẽ trở thành những đại sứ thương hiệu, đại sứ du lịch trong chính phân khu của mình. Với thẻ All In Passport đặc quyền chủ biệt thự, miễn phí và ưu đãi đặc biệt hơn 100 dịch vụ 5* trên toàn hệ thống Flamingo 365 ngày/năm cùng rất nhiều chính sách hấp dẫn nhất trên thị trường.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, ngày 7/7/2019 tại Flamingo Đại Lải Resort sẽ diễn ra "Lễ giới thiệu dự án The Legend Villas - Khác biệt làm nên đẳng cấp". Dự án chính thức được phân phối bởi các sàn bất động sản uy tín: CEN Land, Amber Land, MG Land, Trường Phú Land, HTV NewLand, VHomes và Mai Việt.

