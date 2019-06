The Legend Villas - tâm điểm bất động sản nghỉ dưỡng cuối năm 2019

Dự án dự báo sẽ tạo nên sự khác biệt với một vị trí đắc địa "tựa sơn hướng thủy" hiếm có với một bên là mặt hồ Đại Lải và một bên là rừng thông bao quanh.

Flamingo Đại Lải Resort - nơi đáng sống bậc nhất

Là nhà đầu tư hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, du lịch, dịch vụ với triết lý kinh doanh "tiên phong - tận tụy - bền vững", bên cạnh chiến lược phát triển bền vững là triết lý bảo tồn môi trường sinh thái, Flamingo Group đề cao và bảo tồn những giá trị tự nhiên, văn hóa truyền thống, những giá trị nhân văn đem đến cuộc sống tốt đẹp…

Qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Flamingo liên tục ghi những dấu ấn với các quần thể nghỉ dưỡng xanh hiện đại. Ở đó, cảm hứng thiên nhiên được đan cài bên ngôn ngữ nghệ thuật kiến trúc, để sự pha trộn giữa những giá trị hiện đại và dấu ấn hoang sơ mang đến cuộc sống chuẩn mực, cơ hội đầu tư rộng mở và một không gian nghỉ dưỡng.

Không chỉ mang lại lợi thế cạnh tranh giữa các doanh nghiệp bất động sản, kiến trúc xanh còn là lời giải cho bài toán vừa phát triển, vừa bảo tồn các giá trị cảnh quan, sinh thái của các địa điểm Tập đoàn Flamingo đặt chân tới, có thể nói tới dự án Flamingo Đại Lải Resort, đảo ngọc Cát Bà và Flamingo Cát Bà Beach Resort.

Là một trong những khu nghỉ dưỡng tốt nhất Việt Nam 2018, top 10 Resort đẹp nhất thế giới, dự án đạt kỷ lục với 40 giải thưởng quốc tế, Flamingo Đại Lải Resort (Phúc Yên, Vĩnh Phúc) không chỉ mang đến không gian nghỉ dưỡng giải trí dành cho mọi du khách mà còn là tiềm năng kinh doanh du lịch hiệu quả cho các nhà đầu tư.

Đối với Flamingo Đại Lải Resort, Flamingo Group không chỉ dừng lại ở việc gìn giữ và bảo tồn thiên nhiên mà còn tập trung phát triển thêm các giải pháp kiến trúc xanh và công nghệ mới: giếng trời, lam chắn nắng, điều hướng gió, các hiên rộng, hệ kính lớn,… tạo không gian nghỉ dưỡng thoáng rộng, nhiều khí trời và ánh sáng tự nhiên cho các sản phẩm biệt thự cao cấp.

Bên cạnh đó, không gian nghệ thuật và văn hóa Art in the Forest tại đây với các tác phẩm hội họa - điêu khắc bên hồ, trên thảm cỏ, trong rừng thông,… trải dài trong khu nghỉ dưỡng góp phần tôn vinh nghệ thuật, đồng thời thể hiện sự giao hòa giữa các yếu tố cảnh quan tự nhiên và nét đẹp tạo nên từ bàn tay con người.

Ngày 16/5/2019 vừa qua, tòa nhà "xanh nhất hành tinh" Forest In The Sky (Flamingo Đại Lải Resort) đã nhận giải thưởng "Dự án đáng sống nhất năm 2019". Thành công của Forest In The Sky tại "Diễn đàn bất động sản 2019" chứng minh rằng kiến trúc xanh là xu hướng phát triển tất yếu của kiến trúc hiện đại, nhất là trước làn sóng công nghệp hóa, đô thị hóa ồ ạt, đặc biệt là sự thay đổi trong nhận thức về không gian sống của thế hệ trẻ - đối tượng khách hàng chính của các khu nghỉ dưỡng cao cấp hiện nay.

The Legend Villas: Mảnh ghép hoàn chỉnh trong "bộ sưu tập"

Đúng như tên gọi, The Legend Villas được kỳ vọng trở thành thỏi nam châm hút sóng đầu tư. Dự án dự báo sẽ tạo nên sự khác biệt với một vị trí đắc địa "tựa sơn hướng thủy" hiếm có với một bên là mặt hồ Đại Lải và một bên là rừng thông bao quanh.

The Legend Villas được coi là "siêu phẩm" nằm trong quần thể Flamingo Legend - Bán đảo trung tâm hồ đẹp nhất Flamingo Đại Lải, với hai loại hình là Luxury Legend Villas (căn đơn lập) và Legend Garden Villas (căn song lập); sự khác biệt trong thiết kế mang đậm phong cách riêng của từng chủ nhân sẽ tạo nên đẳng cấp của từng căn biệt thự tại The Legend Villas.

Ông Trương Xuân Quý - Giám đốc Kinh doanh bất động sản Tập đoàn Flamingo cho biết nhằm khai thác tốt địa thế tầm nhìn mặt nước, Tập đoàn đã nghiên cứu sản phẩm kỹ lưỡng nhằm kiến tạo không gian sống yên tĩnh, hài hòa với thiên nhiên.

Biệt thự tại The Legend Villas phải là nơi an cư của những cư dân thượng lưu, doanh nhân thành đạt xứng tầm với vị thế đắc địa trên bán đảo Flamingo Legend cùng với xu hướng lối sống tao nhã, tách biệt với những ồn ào, bận rộn thường nhật, để tìm về nơi có khí hậu trong lành.

"Một mảnh đất ven hồ, được rừng thông bao quanh, một ngôi biệt thự sang trọng, rộng mở với trần cao, cửa lớn, hứng trọn ánh nắng và gió thoảng... sẽ phù hợp với khách hàng thượng lưu hơn là một căn hộ có diện tích hạn hẹp và không thực sự gắn liền với thiên nhiên", ông Trương Xuân Quý khẳng định.

* Thông tin chi tiết:

Phòng Kinh doanh bất động sản Flamingo Group

Add: Tầng 4,6 Tòa nhà VinaFor - 127 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Website: http://bds.flamingodailai.com