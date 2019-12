The Matrix One “hâm nóng” thị trường địa ốc phía Tây Hà Nội?

Đương kim Tổng Thống Mỹ Donald Trump khi còn là một doanh nhân từng nói, với bất động sản chỉ cần có một vị trí tốt thì mọi thứ sau đó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Quan điểm này dường như đang được chứng minh bởi diễn biến của thị trường bất động sản Hà Nội trong những tháng cuối năm 2019 với sự xuất hiện của dự án The Matrix One tại khu vực Mỹ Đình.

Cũng dễ hiểu cho "cơn sốt" The Matrix One ngay sau khi được chính thức giới thiệu ra thị trường bởi dự án không chỉ có ưu điểm về vị trí mà còn hội tụ quá nhiều lợi thế về hạ tầng giao thông, tiện ích ngoại khu. Được biết, giới đầu tư thứ cấp đang nóng lòng chờ đợi ngày dự án chính thức mở bán.

Hưởng lãi kép nhờ vị trí vàng

Thời gian qua, thị trường bất động sản Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đã chứng kiến một thực tế: các dự án chung cư cao cấp tại các vị trí vàng luôn có sức hấp thụ tốt, giá bán và giá cho thuê tăng.

Kết quả khảo sát của Savills cho thấy mức tăng ấn tượng của các dự án cao cấp ở vị trí vàng như: Hanoi Aqua Central chào bán năm 2017 với giá 50-92 triệu đồng/m2 nay tăng lên 60-92 triệu đồng/m2; Sun Grand City Thụy Khê giá trên thị trường sơ cấp năm 2017 là 48-106 triệu đồng/m2 nay chào bán lên tới 62-118 triệu đồng/m2… Hoàng Thành Tower giá tăng từ 65-75 triệu đồng/m2 năm 2011 lên 72-102 triệu đồng/m2.

Năm 2019 Indochina Plaza Hà Nội được giao dịch với giá 37-47 triệu đồng/m2 nay được chuyển nhượng với giá 45-58 triệu đồng/m2. Năm 2013, D2 Giảng Võ có giá bán 32-38 triệu đồng/m2, hiện đã tăng lên 39-52 triệu đồng/m2…

Các dự án của MIKGroup cũng là những minh chứng cho luận điểm đó, đơn cử như Imperia Garden tại trung tâm quận Thanh Xuân, Imperia Sky Garden tại quận Hai Bà Trưng, khu biệt thự Elegant Villa Park tại trung tâm quận Long Biên hay các dự án tại quận 9 Tp.HCM. Do nằm ở các vị trí đắc địa nên các dự án do MIKGroup phát triển đều thu hút khách hàng.



Còn nhớ, dự án Imperia Sky Garden hơn 1 năm về trước khi bắt đầu chào bán ra thị trường đã ngay lập tức tạo cơn sốt trên thị trường chung cư Hà Nội. Có thời điểm, khách hàng phải mua lại các suất đặt cọc với giá chênh lên tới cả trăm triệu đồng. Điểm sáng giá của dự án này là nằm ngay mặt đường Minh Khai đang được mở rộng gấp đôi, gần các trung tâm thương mại sầm uất lớn và chỉ cách Hồ Gươm chưa đầy 5 phút chạy xe.

Tháng 11 vừa qua, giới bất động sản lại thêm một lần xôn xao với thông tin dự án The Matrix One tại Mỹ Đình do MIKGroup phát triển sẽ chính thức được chào bán trong thời gian tới. Với vị trí vàng ngay mặt đường Lê Quang Đạo, thuộc tâm điểm của trung tâm hành chính - kinh tế mới của Hà Nội là Mỹ Đình, The Matrix One đang có sức hút với khách hàng, nhà đầu tư.

Giá trị độc tôn của The Matrix One

Trên thực tế, khu vực Mỹ Đình đang hiện diện khá nhiều dự án bất động sản. Từ trung cấp, cao cấp cho đến những dự án thuộc hàng hạng sang, có giá bán lên tới 50-60 triệu/m2. Tuy nhiên, The Matrix One đang được đánh giá là dự án sở hữu vị trí "độc nhất vô nhị" của khu vực My Đình khi ngay dưới chân tòa tháp là đường đua F1 sẽ chính thức được khai trương vào tháng 4/2020 tới đây.

Chính vì vậy, cư dân của The Matrix One nghiễm nhiên trở thành những "khán giả trung thành" của môn thể thao lừng danh thế giới này mà không phải bỏ ra một số tiền lớn để mua vé. Còn nếu hâm mộ các môn thể thao khác, cư dân cũng chỉ cần mất dăm bảy phút đi bộ khi xung quanh dự án là khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình với đầy đủ các hạng mục, nhà thi đấu, sân vận động quốc gia, công viên hồ điều hòa 14ha đối diện…

Ngay tại lễ ra quân mới đây, Giám đốc một đại lý - đối tác bán hàng của The Matrix One đã chia sẻ: Doanh nghiệp này đã phải vượt qua khá nhiều đại lý khác mới được chọn làm đơn vị bán hàng cho dự án "hot" này, trong khi hàng loạt dự án mà đơn vị này hiện đang bán không có kết quả khả quan.

Phó chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam Nguyễn Văn Đính nhìn nhận, một dự án bất động sản muốn có thanh khoản tốt trước hết phải có vị trí tốt. Đã từng có giai đoạn, giới trong nghề thuộc lòng câu cửa miệng "vị trí, vị trí và vị trí" khi muốn có kết quả kinh doanh tốt nhất đối với một dự án.

Theo chuyên gia này, với bất động sản, các dự án có vị trí tốt, nằm tại trung tâm các khu vực kinh tế - hành chính sôi động, tọa lạc tại các trục giao thông quan trọng hay gần các khu đô thị lớn, hiện đại…sẽ luôn là hàng "hot" trên thị trường.

The Matrix One do MIKGroup phát triển đang hội tụ đầy đủ các lợi thế trên nên việc dự án này được khách hàng, giới đầu tư thứ cấp săn đón và nóng lòng chờ mở bán cũng là điều dễ hiểu.

