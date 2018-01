The Sun - dự án bất động sản khu vực Mỹ Đình hút nhà đầu tư

Vài năm gần đây, thị trường bất động sản khu vực Mỹ Đình có dấu hiệu tăng nhiệt không ngừng nhờ hệ thống hạ tầng tốt, môi trường sống văn minh, đầy đủ tiện ích cùng nhiều công trình chính trị - xã hội mang tầm quốc gia và quốc tế đã tạo nên sức hấp dẫn cho các dự án tại đây.

Khu vực Mỹ Đình từ trước đến nay luôn được xem là một trong những điểm nóng của thị trường bất động sản Hà Nội nhờ ưu thế hệ thống cơ sở hạ tầng tại khu vực này liên tục được đầu tư phát triển và cải thiện. Có thể kể đến những trục giao thông trọng yếu như quốc lộ 32, đại lộ Thăng Long, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Trần Hữu Dực và tuyến đường trên cao nối từ điểm Mai Dịch tới cầu Thanh Trì, kết nối khu vực phía Tây với phía Nam và phía Đông thành phố, tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội.

Cùng với những thay đổi về quy hoạch, một trong những lực đẩy khiến bất động sản Mỹ Đình luôn có sức hút phải kể đến sự dịch chuyển của các Bộ, ngành quan trọng từ nội đô về gần khu vực này như trụ sở Bộ Công an, trụ sở Bộ Nội vụ và Bộ Tài nguyên - Môi trường, trụ sở của Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Ngoại giao,…

Khu vực Mỹ Đình có được các yếu tố cần và đủ cho một cuộc sống an cư lâu dài và hạnh phúc về y tế, giáo dục, vui chơi giải trí,… như: Bệnh viện 198, Bệnh viện Huyết học Trung ương, Khu đô thị The Manor, Trung tâm thương mại The Garden, Keangnam Tower, Trường Marie Curie, Trường Lomonoxop, Trường Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Đại học Sư phạm, Đại học Quốc gia, Học viện Báo chí, Siêu thị BigC, Bến xe Mỹ Đình, Sân vận động Mỹ Đình, Trung tâm Hội nghị Quốc gia,…

Đây cũng là khu vực được nhiều chuyên gia Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Anh,… lựa chọn để sinh sống và làm việc. Chính vì vậy, hầu hết các dự án bất động sản tại khu vực khi đưa vào cho thuê đều đạt giá trị cho thuê và công suất khai thác tốt.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản khu vực Mỹ Đình cung không đủ cầu thì sự xuất hiện của dự án The Sun đã mang đến cơ hội trong khách hàng và giới đầu tư. Dự án tọa lạc tại vị trí đắc địa, nằm ngay trên mặt đường Mễ Trì, đối diện với Khu đô thị The Manor, Trung tâm thương mại The Garden, gần Keangnam.

Nhờ được thừa hưởng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ và phát triển của khu vực Mỹ Đình mà cư dân The Sun dễ dàng di chuyển vào trung tâm thành phố hay các quận huyện, tỉnh thành lân cận.

Cùng với hệ thống tiện ích ngoại khu đầy đủ về y tế, giáo dục, vui chơi giải trí cận kề dự án còn sở hữu chuỗi tiện ích nội khu cao cấp bao gồm trung tâm thương mại, bể bơi, phòng gym, spa, nhà trẻ nội khu, tầng hầm đỗ xe, sky garden, hệ thống thang máy Thyssenkrupp tốc độ 2,5m/s,… mang tới cho những cư dân tương lai của The Sun một cuộc sống tiện nghi.

Thiết kế căn hộ The Sun đa dạng về diện tích từ 74,18m2 - 115,61m2, bố trí hợp lý 2 - 3 phòng ngủ, đem đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính.

Cùng với đó là mô hình căn hộ thông minh - "căn hộ 2 chìa khóa" vừa tạo được sự kết nối vừa đảm bảo được sự riêng tư, đáp ứng được yêu cầu của những gia đình đa thế hệ…

* Thông tin chi tiết:

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc

Hotline: 094 366 9191.