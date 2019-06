The Terra - An Hưng hút khách trước ngày mở bán nhờ sở hữu nhiều lợi thế

Ngày 30/6 tới đây, The Terra - An Hưng sẽ chính thức được mở bán trên thị trường. Theo ghi nhận từ các đơn vị phân phối, với việc sở hữu nhiều yếu tố vượt trội so với các dự án khác, The Terra - An Hưng đang là "tâm điểm" thu hút sự chú ý của đông đảo khách hàng.



Hấp dẫn với không gian sống vẹn tròn

Được thiết kế theo quy hoạch mở bao gồm 3 tòa nhà hỗn hợp cao 45 tầng, The Terra - An Hưng cung cấp 1328 căn hộ thiết kế thông minh, tối ưu công năng sử dụng với hệ thống tiện ích nội khu, ngoại khu đa dạng, hứa hẹn là một trong những nơi đáng sống bậc nhất Thủ đô.

The Terra - An Hưng sở hữu khá nhiều ưu thế khi nằm trên mặt đường Tố Hữu, tại trung tâm của các khu đô thị hiện đại nhất Hà Đông, gần nhiều tuyến đường huyết mạch của Thủ đô và tiếp cận dễ dàng hệ thống giao thông công cộng.

Đặc biệt, yếu tố xanh cũng được đặt lên hàng đầu tại The Terra - An Hưng. Dự án sở hữu nhiều đường dạo, sân chơi xen kẽ các mảng xanh, bãi cỏ đa năng. Ngoài ra, với lợi thế liền kề 3 hồ điều hòa và công viên Thiên Văn Học với tổng diện tích cây xanh, mặt nước lên tới 22ha lân cận dự án, môi trường sống tại đây luôn trong lành, khoáng đạt, tràn đầy vượng khí và tạo cảm giác bình yên cho cư dân mỗi khi trở khi về nhà, sau một ngày dài căng thẳng.

Với mong muốn kiến tạo một nơi an cư lý tưởng dành cho cư dân tương lai, chủ đầu tư Văn Phú - Invest đã dành nhiều tâm huyết để xây dựng The Terra - An Hưng trở thành một khu căn hộ hiện đại, tiện nghi. Diện tích mỗi căn hộ từ 65,11 đến 140,8m2 được thiết kế hài hòa, với nhiều mặt thoáng, khe sáng giúp đón nắng và gió tự nhiên.

Nhờ cách bố trí hợp lý, thông thoáng, mỗi căn hộ The Terra - An Hưng có đủ không gian sinh hoạt chung và không gian riêng tư dành cho mỗi thành viên trong gia đình.

Tại The Terra - An Hưng, cư dân còn được tận hưởng các tiện ích nội khu đồng bộ và dịch vụ cao cấp, đáp ứng tối đa nhu cầu của cuộc sống với khu vui chơi, khu luyện tập thể thao, phòng tập gym hiện đại, hệ thống bể bơi bốn mùa, trường học, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng… Tất cả tích hợp chỉ trong vài bước chân và mang đến cho khách hàng cảm giác về một tổ ấm trọn vẹn.

Ngoài ra, trong bán kính 3km quanh The Terra - An Hưng là hàng loạt các tiện ích xã hội nổi bật của quận Hà Đông như trường Quốc tế Nhật Bản, THCS Lê Quý Đôn, Trường Quốc tế Olympia, Aeon Mall Hà Đông…

Ấn tượng với lợi ích tài chính thiết thực

Theo đại diện chủ đầu tư, trong đợt mở bán đầu tiên diễn ra vào ngày 30/6/2019, các cư dân tương lại sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn. Theo đó, các căn hộ The Terra - An Hưng có mức giá chỉ từ 22,5 triệu đồng/m2. Các chuyên gia cho biết đây có thể coi là mức giá rất cạnh tranh trong khi các dự án cùng phân khúc trong khu vực đang có giá dao động từ 28 - 33 triệu đồng/m2.

Ngoài ra, để sở hữu một căn hộ hiện đại, tiện ích đầy đủ ở The Terra - An Hưng, khách hàng chỉ cần đóng trước 25% giá trị căn hộ và sẽ được hỗ trợ vay 70% giá trị căn hộ, với lãi suất 0% đến khi nhận nhà. Nếu lựa chọn thanh toán theo tiến độ thông thường, khách hàng chỉ cần thanh toán 50% giá trị căn hộ, phần còn lại thanh toán nốt sau 2 năm.

Mức giá cạnh tranh, chính sách bán hàng hấp dẫn cùng phương thức thanh toán linh hoạt, các khách hàng của The Terra - An Hưng sẽ được giảm áp lực về tài chính, mang đến cơ hội sở hữu một căn nhà của riêng mình cho những người có nhu cầu.

Với những ưu điểm về vị trí, hệ thống tiện ích nội - ngoại khu đa dạng cùng những lợi ích thiết thực về tài chính, The Terra - An Hưng trước ngày chính thức mở bán đang được kỳ vọng mang đến chuẩn sống xanh, sống tiện nghi mới cho cư dân Thủ đô.

Theo thông tin từ chủ đầu tư Văn Phú - Invest, lễ mở bán dự án The Terra - An Hưng sẽ diễn ra lúc 8h30 sáng ngày 30/6/2019 tại phòng Grand Ballroom, Khách sạn JW Marriott Hotel Hanoi, số 8 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Khách hàng tham dự lễ mở bán có cơ hội tham gia chương trình bốc thăm may mắn: giải nhất xe Honda SH sành điệu cùng các giải thưởng hấp dẫn khác như TV, tủ lạnh,… với tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng.

* Thông tin chi tiết:

Hotline: 0988 52 52 89

Website: www.terravanphu.vn