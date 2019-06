Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC, mã chứng khoán PVX, trực thuộc Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam) vừa có văn bản gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước giải trình nội dung thông báo về việc khám xét nơi làm việc đối với ông Đỗ Văn Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Cụ thể, văn bản nêu rõ: Ngày 5/6/2019, Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS, cũng thuộc PVC) nhận được thông báo số 706 ngày 3/6/2019 của Cơ quan an ninh Điều tra - Bộ Công an về việc khởi tố, bắt tạm giam bị can đối với ông Đỗ Văn Quang - nguyên trưởng ban Kinh tế Kế hoạch của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC-MS do đã có hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình tại dự án Ethanol Phú Thọ, phạm Điều 224 Bộ Luật Hình sự trong thời gian làm Trưởng ban Kinh tế Kế hoạch của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Trước đó, ngày 4/6, Cơ quan An ninh Điều tra - Bộ Công an có làm việc với lãnh đạo công ty PVC-IC để xác minh nơi làm việc của ông Đỗ Văn Quang.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, PVC-IC vẫn chưa nhận được công văn của Cơ quan An ninh điều tra đối với ông Quang. Các thông tin PVC-IC nhận được đều là các thông tin không chính thức.

Dù vậy, để đảm bảo quy định công bố thông tin, PVC-IC đã có văn bản số 356 gửi thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM về việc khám xét nơi làm việc đối với người nội bộ của PVC-IC.

Ông Đỗ Văn Quang có trình độ chuyên môn kỹ sư, làm việc tại Công ty Thiết kế và Xây dựng Dầu khí từ 1998 lên 2007, sau đó là Công ty Thiết kế và Xây dựng Dầu khí.

Đến năm 2010, ông Đỗ Văn Quang được điều về giữ chức vụ ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí, đóng tại Vũng Tàu, sau đó làm chủ tịch Hội đồng quản trị công ty này.

Mới đây, vào ngày 17/5, ông này được điều sang làm chủ tịch Hội đồng quản trị PVC-IC.

Nhà máy nhiên liệu sinh học Phú Thọ (Ethanol Phú Thọ) là dự án sản xuất ethanol làm nguyên liệu phối trộn tạo xăng sinh học với vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng, khởi công từ tháng 6/2009 trên diện tích 50 ha chủ yếu là đất lúa của nhân dân 3 xã Cổ Tiết, Tam Cường, Văn Lương, huyện Tam Nông, Phú Thọ.

Đây là một trong ba dự án sản xuất Ethanol nhiên liệu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) song đến nay chưa hoàn thành do nhà thầu Tổng công ty Xây lắp Dầu khí (PVC) dừng thi công từ tháng 11/2011.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Ethanol Phú Thọ đã tiêu tốn hơn 1.500 tỷ đồng nhưng đến thời điểm thanh tra tháng 9/2016 vẫn dang dở, bế tắc. Thiệt hại bằng lãi suất kể từ khi dự án dừng thi công đến ngày 30/4/2018 là hơn 600 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án vào tháng 6/2018, và đã khởi tố nhiều bị can.